"Подфартило" Песков разоткровенничался о работе с Путиным

Дмитрий Песков. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com

Пресс-секретарь президента считает, что смог многому научиться на своем посту

Дмитрий Песков назвал Владимира Путина самым влиятельным человеком из всех ныне действующих лидеров на мировой арене. Благодаря этому, отметил представитель Кремля, ему невероятно "подфартило" в жизни.

Пресс-секретарь президента дал интервью "Авторадио", где откровенно рассказал о своем взгляде на работу с главой государства. Он заявил, что никакого творчества в его деятельности не существует, но для него это не является тяжелой ношей.

При этом представитель Кремля отметил, что возможность работать вместе с таким лидером – настоящая удача. По его словам, он ежедневно учится не благодаря книжкам, а в реальности.

"Это уникальная возможность – ощущать себя в гуще процессов, которые имеют не только жизненно важное значение для нашей страны, но для всего мира", – приводит его слова телеканал "360".

Также Песков добавил, что считает Путина "самым блестящим государственным деятелем".