Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не продлится и двух недель: Эксперт не верит в долгую забастовку дипломатов Изра...
"Бэрримор, что это за вой на украинских болотах": Анекдот дня после за...
Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект
Добровольцы сложили оружие, но не сдали
Главная / Политика

Подъемом тарифов ЖКХ кабмин лишит пенсионеров "прибавки к пенсии": Соцсети вскрыли ложь Медведева

31 октября 2019, 20:24  •  98 • Политика
В следующем году граждане России станут больше платить за коммунальные услуги. Тем самым правительство премьера Дмитрия Медведева лишает российских пенсионеров "прибавки к пенсии", которую успело им пообещать.
В некоторых регионах тарифы на ЖКУ вырастут больше, в некоторых - меньше, говорится в распоряжении на сайте правительства. Согласно документу, больше всего тарифы повысятся в Чеченской Республике. Там они вырастут в 2020 году на 6,5%.
Также увеличатся тарифы в Кабардино-Балкарской Республике - на 5,4% и Дагестане - на 5,2%. На этом фоне наиболее низкий индекс роста платы за услуги ЖКХ предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа, где он составит 2,4%, следует из распоряжения правительства России.
"А правитeльствo пoнимаeт, чтo, пoднимая цeны за услуги ЖКХ, oнo таким oбразoм лишаeт пeнсиoнeрoв oчeрeднoй прибавки к пeнсии с 1.01.20, т.e. пoлучаeтся, чтo oднoй рукoй дает, а другoй забираeт? Можно неработающих пенсионеров хоть как-то освободить от поборов?" - задается вопросом Петр Артамонов (@correos181).
Фото: twitter.com/correos181/

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
31 октября 2019, 17:09
Зеленского забыли: Генсек НАТО нечаянно "выкинул" украинского президента из заседания
31 октября 2019, 20:24
Подъемом тарифов ЖКХ кабмин лишит пенсионеров "прибавки к пенсии": Соцсети вскрыли ложь Медведева
31 октября 2019, 20:24
"Это не так": Кремль дал свой ответ на встречу в нормандском формате
31 октября 2019, 17:09
Вышло током: ученые прогнозируют рост тарифов из-за договора по климату
30 октября 2019, 22:54
Путин проведет в декабре традиционную большую пресс-конференцию
31 октября 2019, 17:09
Уничтожил себя вместе с детьми: Американский генерал рассекретил детали "ликвидации" главаря ИГ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2019, 00:24
«Создать хаос в системе ПВО противника»: какими возможностями будет обладать новый российский беспилотный комплекс
29 октября 2019, 06:39
В минутной готовности. На русских страшно нападать
27 октября 2019, 18:54
Украина сама обрекла себя на "сильный удар" и массовые увольнения, сделав русский выбор - экс-депутат Рады
26 октября 2019, 13:39
"Никаких вымаливаний": Минск резко отрекся от российских денег
28 октября 2019, 07:54
Батальоны просят крови
28 октября 2019, 20:54
Экологическая катастрофа в Литве угрожает всему региону
28 октября 2019, 14:24
Зеленский повлиял? Добровольцы в Донбассе сложили оружие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.