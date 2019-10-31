Подъемом тарифов ЖКХ кабмин лишит пенсионеров "прибавки к пенсии": Соцсети вскрыли ложь Медведева

В некоторых регионах тарифы на ЖКУ вырастут больше, в некоторых - меньше, говорится в распоряжении на сайте правительства. Согласно документу, больше всего тарифы повысятся в Чеченской Республике. Там они вырастут в 2020 году на 6,5%.

Также увеличатся тарифы в Кабардино-Балкарской Республике - на 5,4% и Дагестане - на 5,2%. На этом фоне наиболее низкий индекс роста платы за услуги ЖКХ предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа, где он составит 2,4%, следует из распоряжения правительства России.

"А правитeльствo пoнимаeт, чтo, пoднимая цeны за услуги ЖКХ, oнo таким oбразoм лишаeт пeнсиoнeрoв oчeрeднoй прибавки к пeнсии с 1.01.20, т.e. пoлучаeтся, чтo oднoй рукoй дает, а другoй забираeт? Можно неработающих пенсионеров хоть как-то освободить от поборов?" - задается вопросом Петр Артамонов (@correos181).

Фото: twitter.com/correos181/