Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Он создан для того, чтобы экономически сокрушить США": Трамп обижен н...
"На дне Ормузского пролива": Трамп отправил скептиков вживую посмотрет...
«Риск разрушения ГТС»: энерготрейдеры ЕС заявили о возможном «крахе доверия» к У...
Инцидент в небе над Кореей: Россия и Китай наводят ужас (Telegram. обзор)
Главная / Политика

Поделить нефтяную шкуру полярного медведя: Россию обвинили в провокации битвы в Арктике

24 июля 2019, 14:09  •  32 • Политика
Россия - северная страна, примерно пятая часть которой расположена за Полярным кругом. По мнению Gazeta Wyborcza, глобальное потепление сделает богатую полезными ископаемыми полярную зону России более доступной, а там ведь находится четверть или даже треть мировых запасов углеводородов.
Уже сегодня многим державам хочется разделить газово-нефтяную шкуру полярного медведя, отмечает польское издание. Первыми в этой очереди стоят государства, расположенные на берегах океана, становящегося всё более тёплым. В их числе Дания с Гренландией, Канада, Норвегия, Исландия, Россия и США.
Первую попытку разделить Северный Ледовитый океан между граничащими с ним странами Москва предприняла через год после того начала президентства Путина, отмечает газета. В 2001 году власти РФ обратились к ООН с призывом позволить России расширить границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, надеясь присвоить себе подводные месторождения на этой территории, пишут авторы.
"Выступив первой с претензиями на фрагмент дна, Москва нарушила, как оказалось, хрупкое политическое равновесие в Арктике. На океан стали претендовать и другие арктические государства. Каждое из них прочертило на картах линию от своих границ до полюса, разделив таким образом, хотя пока только теоретически, полярные воды на пять частей", - пишет автор статьи.
В этой ситуации Путин чувствует себя хозяином, понимая перевес в холодной войне за арктические пространства. "Уже шесть лет назад на встрече с членами своей партии он заявил, что Арктика - неотъемлемая часть России, ведь так было на протяжении веков и останется впредь", - заключает издание.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
24 июля 2019, 01:09
Мир через коллективную безопасность: МИД России предложил Персидскому заливу выход из кризиса
23 июля 2019, 16:39
Памфилова предлагает вернуть в практику избирательных кампаний залог
24 июля 2019, 10:54
Нахамили – извиняйтесь: В Госдуме заявили о «недопустимом» отношении Грузии к России
23 июля 2019, 23:09
МИД России представил Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива
23 июля 2019, 18:39
В Госдуме увидели выгоды для России в премьерстве Бориса Джонсона
23 июля 2019, 21:54
Совфед одобрил законопроекты о выборе работником зарплатного банка
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 июля 2019, 01:09
В Европе назвали Украину угрозой газовому партнёрству: От Киева потребовали заплатить...
24 июля 2019, 07:39
"Унижение", но не от России: Украина в глазах генсека СЕ скатилась в "...
24 июля 2019, 01:09
Киев отправил спецназ на подавление Майдана в Донецкой области? МВД Украины сообщило ...
24 июля 2019, 04:09
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за акции протеста
24 июля 2019, 07:39
"Это искажение исторических фактов": Сюжет немецкого телеканала вызвал недо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2019, 15:54
"Рядом был ещё военный самолёт, все видели": Удалённый репортаж BBC об MH17 опубликовал "Кассад"
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение премьером лоббиста МВФ
18 июля 2019, 11:39
«Такой непослушный ребёнок»: в Ярославской области будут судить приёмных родителей, привязавших сына к столбу
21 июля 2019, 01:39
"Чота дёшево для Габунии": Грузии после удорожания бензина пожелали стократный рост цен на АЗС
20 июля 2019, 22:24
Первый президент Украины отдал решение по Донбассу в руки Кремля: "Без предварительных условий"
22 июля 2019, 10:09
"Уйдёт часть плесени": Пушков прокомментировал поражение националистов на выборах в Раду
22 июля 2019, 13:09
«Особый цинизм со стороны Киева»: на Украине пригрозили «усложнить» выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.