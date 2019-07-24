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Поделить нефтяную шкуру полярного медведя: Россию обвинили в провокации битвы в Арктике
24 июля 2019, 14:09 • 32 • Политика
Россия - северная страна, примерно пятая часть которой расположена за Полярным кругом. По мнению Gazeta Wyborcza, глобальное потепление сделает богатую полезными ископаемыми полярную зону России более доступной, а там ведь находится четверть или даже треть мировых запасов углеводородов.
Уже сегодня многим державам хочется разделить газово-нефтяную шкуру полярного медведя, отмечает польское издание. Первыми в этой очереди стоят государства, расположенные на берегах океана, становящегося всё более тёплым. В их числе Дания с Гренландией, Канада, Норвегия, Исландия, Россия и США.
Первую попытку разделить Северный Ледовитый океан между граничащими с ним странами Москва предприняла через год после того начала президентства Путина, отмечает газета. В 2001 году власти РФ обратились к ООН с призывом позволить России расширить границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, надеясь присвоить себе подводные месторождения на этой территории, пишут авторы.
"Выступив первой с претензиями на фрагмент дна, Москва нарушила, как оказалось, хрупкое политическое равновесие в Арктике. На океан стали претендовать и другие арктические государства. Каждое из них прочертило на картах линию от своих границ до полюса, разделив таким образом, хотя пока только теоретически, полярные воды на пять частей", - пишет автор статьи.
В этой ситуации Путин чувствует себя хозяином, понимая перевес в холодной войне за арктические пространства. "Уже шесть лет назад на встрече с членами своей партии он заявил, что Арктика - неотъемлемая часть России, ведь так было на протяжении веков и останется впредь", - заключает издание.
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