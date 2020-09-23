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Поделили мир на "своих" и "чужих": Лавров тонко поддел США на ГА ООН. Что скажет Путин?

23 сентября 2020, 01:50  •  68 • В мире
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на ГА ООН, тонко поддев при этом США, говоря о попытках вмешательства во внутренние дела государств, а также о делении государств на "своих" и "чужих". Ждём, что теперь скажет президент России Владимир Путин в своей речи.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в видеообращении от лица стран ОДКБ на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. В своей речи он обратил внимание на вызовы, которые сегодня стоят перед мировым сообществом, отметив, что теперь их стало на один больше.
"Сегодня, к сожалению, в различных регионах мира продолжают бушевать вооружённые конфликты, - отметил Лавров. - К ним добавляются острые угрозы современности: международный терроризм, нарко- и киберпреступность, изменение климата. В нынешнем году этот перечень пополнился ещё одним грозным вызовом - пандемией коронавируса".
Министр напомнил, что пандемия COVID-19 "спровоцировала серьёзные кризисные явления" не только в социально-экономической, но и в иных сферах.
Государства - члены ОДКБ, как отметил дипломат, единогласно поддержали призыв Генсека ООН к глобальному прекращению огня в связи с пандемией коронавируса.
При этом Лавров подчеркнул сложность реагирования на эти вызовы, упрекнув мировое сообщество в разобщённости. На этом месте Лавров тонко поддел США. Он не называл никаких конкретных стран, которые не желают мириться с законными интересами других государств. Но из его слов становится очевидным, что камень брошен в огород Вашингтона.
"В ход идёт насаждение концепций и стандартов наподобие "миропорядка, основанного на правилах", параллельно с попытками вмешательства во внутренние дела государств, - перечислил Лавров, - с применением односторонних санкций в нарушение прерогатив Совета Безопасности ООН, проявлениями нетерпимости и ненависти".
Российский министр подчеркнул, что "мир устал от разъединительных линий, деления государств на "своих" и "чужих" и теперь "требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества".
Глава МИД России особо подчеркнул, что в действующих реалиях "ООН должна оставаться эффективной структурой, ведущей слаженную работу в строгом соответствии со своим Уставом".
В качестве безусловного приоритета работы в рамках ООН названо "расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом и его смычкой с оргпреступностью". Особое внимание, отметил Лавров, стоит уделить отражению угроз химического и биологического терроризма. Отметил министр и угрозы, связанные с переброской боевиков в зоны вооружённых конфликтов. Кроме того, российский дипломат отдельно остановился и на том, что необходимо обеспечить использование космического пространства строго в мирных целях.
"Хотел бы подчеркнуть, что судьба Организации находится в руках её государств-членов, - обратил особое внимание Лавров. - Нам необходимо вновь, как и в 1945 году, отбросить разногласия и объединиться во имя решения общих задач с опорой на равноправный диалог и обоюдное уважение интересов".
Теперь предстоит узнать, что скажет президент России Владимир Путин в своей речи. Напомним, его выступление запланировано сегодня в формате видеообращения на юбилейной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Саму речь глава государства, по слова его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, записал ещё в минувшую пятницу.

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