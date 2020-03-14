Поделил жителей Украины на сорта: Гаспарян о новом законе Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. Ситуацию прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.

Он пояснил, что новый закон делит детей на сорта. Те, для кого родной язык украинский, - 100% обучения на родном языке. Дети крымских татар получают 80% обучения на родном языке. Дети, для которых родной язык - один из официальных языков ЕС, получают 60% обучения на нём. И дети, для которых родной язык русский, - только 20% обучения на нём.

Русские на Украине теперь на положении евреев в Третьем рейхе, - пишет Гаспарян в своём Telegram-канале.

Политолог добавляет, что, помимо всего вышеперечисленного, подписание документа означает автоматическое закрытие школ с обучением на русском языке уже в этом году. И это несмотря на то, что конституция Украины и европейские хартии гарантируют всем воспитание и обучение на родном языке.