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Поделил жителей Украины на сорта: Гаспарян о новом законе Зеленского
14 марта 2020, 12:35 • 131 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о среднем образовании. "Этот документ делит детей на сорта", - комментирует документ политолог и публицист Армен Гаспарян.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. Ситуацию прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Он пояснил, что новый закон делит детей на сорта. Те, для кого родной язык украинский, - 100% обучения на родном языке. Дети крымских татар получают 80% обучения на родном языке. Дети, для которых родной язык - один из официальных языков ЕС, получают 60% обучения на нём. И дети, для которых родной язык русский, - только 20% обучения на нём.
Политолог добавляет, что, помимо всего вышеперечисленного, подписание документа означает автоматическое закрытие школ с обучением на русском языке уже в этом году. И это несмотря на то, что конституция Украины и европейские хартии гарантируют всем воспитание и обучение на родном языке.
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