Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
«Мы потеряли Львов, столица украинства теперь Луцк» – Фарион
«Мне это всё глубоко противно»: журналистка «Радио Свобода» рассказала об увольн...
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр,...
Главная / Политика

Поделил жителей Украины на сорта: Гаспарян о новом законе Зеленского

14 марта 2020, 12:35  •  131 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о среднем образовании. "Этот документ делит детей на сорта", - комментирует документ политолог и публицист Армен Гаспарян.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. Ситуацию прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Он пояснил, что новый закон делит детей на сорта. Те, для кого родной язык украинский, - 100% обучения на родном языке. Дети крымских татар получают 80% обучения на родном языке. Дети, для которых родной язык - один из официальных языков ЕС, получают 60% обучения на нём. И дети, для которых родной язык русский, - только 20% обучения на нём.
Русские на Украине теперь на положении евреев в Третьем рейхе, - пишет Гаспарян в своём Telegram-канале.
Политолог добавляет, что, помимо всего вышеперечисленного, подписание документа означает автоматическое закрытие школ с обучением на русском языке уже в этом году. И это несмотря на то, что конституция Украины и европейские хартии гарантируют всем воспитание и обучение на родном языке.
Отличный президент. Отличный парламент. Горите в аду, твари, - резюмирует Гаспарян.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



131
Источник
Похожие новости
13 марта 2020, 23:35
Боевой трофей, отбитый у турок в Идлибе, заметили в Москве
13 марта 2020, 21:35
Гаспарян объяснил, когда в Европе наступит "самая большая опасность за последние 100 лет"
14 марта 2020, 01:35
Прилепин признался, что пытался военным путём разорвать Минские соглашения
13 марта 2020, 23:35
"Только молча, по-гозмановски косили глазами": Делягин о реакции либералов на его слова о коронавирусе
13 марта 2020, 23:35
"Не знаю ни одного": Мишустин намекнул, почему не стоит учиться на финансистов и экономистов
14 марта 2020, 01:35
Центробежная сила: правительство взялось за обновление малых городов
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 марта 2020, 01:35
"Война идёт": Украинский журналист "набросился" на секретаря посо...
14 марта 2020, 03:35
Германия готова к гибели 1 млн человек, в США мечтают об апокалипсисе. Коронавирус из...
14 марта 2020, 05:35
Сивохо vs «Азов»: Почему не все равно, кто победит?
14 марта 2020, 10:00
Зеленский подписал закон о фактическом запрете получать образование на Украине на рус...
14 марта 2020, 02:35
Взятки, грязь и дороговизна: евроукр-эмигрант в шоке от Шумерии (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2020, 15:35
Немецкий политолог: Зеленский находится на грани срыва, спасаясь наркотиками
11 марта 2020, 19:30
«Не мог предотвратить наезд»: водителя, сбившего насмерть кировского «пьяного мальчика», экспертиза считает невиновным
08 марта 2020, 23:35
Украинцам посоветовали приготовиться к жизни после коллапса
10 марта 2020, 20:35
Пробила лёд и всплыла: Атомная подлодка США появилась у военной базы России в Арктике
08 марта 2020, 06:35
«Сжечь школу, устроить погромы москалям!»: во Львове неонацисты атакуют лицей, который набирает русские классы
08 марта 2020, 02:35
ДА КАК ТАК-ТО?! Склады на Украине взрывала не "рука Кремля" (Руслан Осташко)
12 марта 2020, 00:35
"Стыдно сказать": Поклонская раскрыла, сколько у неё квартир
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.