Поддубный показал доказательство "криворукости" боевиков с химоружием в Сирии

Военный корреспондент Евгений Поддубный прокомментировал попытку провокации в Сирии. Там боевики отравились химическим оружием, которое собирались применить, чтобы потом обвинить в этом правительственные войска.

"Ёмкость дала течь. Боевики бросили всё и свалили. Криворукие. Ранее ЦПВС сообщал о том, что радикалы готовили провокацию с химией, чтобы обвинить во всём правительство Сирии и тем самым приостановить продвижение армии и повлиять на переговорный процесс в Мск", - заявил Поддубный.

До этого Минобороны России рассказывало, как боевики отравили сами себя, пытаясь применить химоружие. Военные пообещали в ближайшее время предоставить доказательства того, что боевики из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (организация, деятельность которой запрещена в РФ. - Ред.) готовили химатаку.

По данным военных, это произошло в Идлибе 2 марта. Террористы планировали провокацию с химоружием. Группу из 15 человек послали взорвать фугасные боеприпасы. Рядом с ними были ёмкости с отравляющими веществами. Под покровом ночи террористы попытались осуществить свой план, но нечаянно повредили одну из ёмкостей. В результате боевики получили сильные химические ожоги, но подорвать боеприпасы так и не смогли. В Минобороны уверены, что потом ответственность за применение химоружия собирались переложить на правительственные войска.