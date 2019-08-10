«Поддержки из Москвы не было»: как ФБК собирает пожертвования на помощь региональным штабам и не помогает им

Следственный комитет возбудил уголовное дело о легализации 1 млрд рублей Фондом борьбы с коррупцией. По версии следствия, неизвестные лица передали работникам фонда деньги, добытые преступным путём. Предполагается, что сотрудники ФБК через банкоматы вносили их на свои личные счета, а потом средства переводились на счета фонда. Сами оппозиционеры называют эти деньги пожертвованиями, которые направлялись на финансирование штабов в регионах, в том числе на оплату штрафов активистам за участие в несанкционированных митингах. Однако, как выяснил RT, несмотря на обещания Алексея Навального, региональным активистам зачастую приходится брать средства на погашение штрафов у друзей и знакомых, не дождавшись помощи из Москвы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией по статье «операции с денежными средствами, заведомо приобретёнными другими лицами преступным путём» (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).

По данным следствия, с января 2016 года по декабрь 2018-го лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупные суммы денег в рублях и иностранной валюте, которые были приобретены преступным путём, о чём было заведомо известно.

Согласно материалам доследственной проверки, с которыми ознакомился RT, оперативники УЭБ и ПК (Управление экономической безопасности и противодействия коррупции) ГУ МВД проверили банковские счета сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией и выяснили, что суммарный оборот в 2017—2018 годах на этих счетах только в Альфа-банке составил около 1 млрд рублей. Как следует из материалов УЭБ и ПК, часть этих средств (75 млн 461 тыс.) сотрудники фонда внесли на свои счета через банкоматы.

8 августа текущего года в Фонде по борьбе с коррупцией прошли обыски, были арестованы счета фонда и личные счета фигурантов дела, сотрудники ФБК были допрошены следователями.

Всероссийские сборы

Бывший следователь МВД, адвокат и член президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев обращает внимание на то, что легализация средств предполагает наличие преступления, в результате которого они были получены.

«Легализация невозможна без совершения другого преступления, в результате которого полученные средства нужно отмыть. Откуда взялись эти деньги? В результате хищения, торговли незаконными товарами, наркотиками, оружием? Сама по себе 174-я статья не может существовать. Нужно сначала возбудить дело по поводу какого-то другого преступления, и только после этого можно расследовать легализацию», — рассказал адвокат RT.

В СК, ссылаясь на тайну следствия, не раскрывают информацию о том, в результате каких преступлений получены деньги, предположительно, переданные сотрудникам ФБК, и было ли возбуждено дело по факту незаконного приобретения этих средств.

Ознакомившись с отчётностью Фонда по борьбе с коррупцией, а также других структур, созданных командой Алексея Навального в период с 2016 по 2018 год, можно предположить, что миллиард рублей, о котором идёт речь в материалах следствия, имеет отношение к пожертвованиям, сбор которых начался в конце 2016 года в рамках кампании по выдвижению Алексея Навального в президенты России.

В 2017 году личные счета Леонида Волкова в Альфа-банке и Сбербанке были указаны в качестве адреса для пожертвований на сайте «Навальный 20!8». С декабря 2016-го по март 2018 года на различные счета, включая PayPal и «Яндекс.Деньги», поступило 269 млн 865 тыс. рублей. Ещё 11 млн 710 тыс. принесли прямые трансляции и фандрайзинговый магазин.

Леонид Волков объяснял, что эти деньги не облагаются налогом. «Нет, это дарение денег. Не облагается. Всё равно как если бы мы с вами пошли поужинать, я бы заплатил карточкой, а вы бы потом переслали мне свои 50% счёта — с таких денег я не должен буду платить НДФЛ (подоходный налог). Вместе с тем, когда мы используем эти пожертвования на выплату зарплат сотрудникам штабов, мы, естественно, платим все предусмотренные законодательством налоги и начисления на фонд оплаты труда», — разъяснял функционер своим сторонникам на своём персональном сайте.

Ещё 91,2 млн рублей, согласно отчётам команды Навального, поступили на биткоин-кошельки, также указанные на сайте «Навальный 20!8» как адреса для сбора пожертвований в криптовалюте (нельзя исключать, что, кроме обозначенных, команда Навального использовала и другие криптосчета). Поступления на эти криптосчета продолжаются и сейчас.

Как подсчитал RT, проанализировав транзакции, всего с 8 декабря 2016 года по 9 июля 2019-го только на криптосчёт, обозначенный на сайте как личный биткоин-кошелёк Леонида Волкова, поступило 618 биткоинов (примерно 180—200 млн рублей с учётом плавающего курса биткоина).

Специалист по конкурентной разведке Андрей Масалович, который по просьбе RT проводил анализ транзакций, обратил внимание на то, что крупные переводы (более 1 ВТС) составляют примерно 10% от общего числа переводов, но в денежном выражении на них приходится 94% поступлений. Это, по нашему мнению, противоречит утверждениям команды Навального о тысячах сторонников, которые поддерживают оппозицию небольшими пожертвованиями.

По словам Владимира Дьякова из Crypto Detectives, который также по нашей просьбе анализировал транзакции, биткоины проходят через сложную систему обезличивания отправителей.

«Можно объяснить сложные схемы тем, что ни жертвователи не хотят показывать себя, ни оппозиционеры не стремятся открывать источники финансирования, — говорит Дьяков. — Но получается, что сторонники Навального вместо прямого перевода средств вдруг побежали искать специализированные сервисы, скрывающие прохождение денег».

Леонид Волков в четверг, 8 августа, в своём Facebook фактически подтвердил, что крупные суммы появились на банковских счетах сотрудников ФБК после обмена поступивших в качестве пожертвований биткоинов на рубли. Операции с куплей-продажей биткоинов возможны с помощью криптовалютных бирж и онлайн-обменников. Так как оборот криптовалют в России законодательно не регулируется, этот способ финансирования кампании нельзя назвать незаконным. Анонимность транзакций на блокчейн-платформах в том числе позволяет получать деньги от неизвестных лиц из-за границы, но доказать незаконное происхождение этих средств очень сложно.

В СК не стали отвечать на вопрос RT, распространяется ли интерес следствия на операции с криптовалютой.

Деньги на регионы

Средства с банковских счетов Волкова и сотрудников ФБК, которые они называют пожертвованиями, поступали на счета фондов, учреждённых самим Леонидом Волковым и активистом из Ижевска Ильдаром Закировым: «Пятое время года», «Правовое обеспечение граждан» и Фонд организации и координации защиты прав граждан. Через эти НКО осуществлялось «управление избирательной кампанией» и финансирование штабов в регионах, заключались договоры аренды помещений и договоры с сотрудниками.

К 2018 году в регионах был открыт 81 штаб.

В марте 2018 года, когда Алексею Навальному было отказано в регистрации кандидатом в президенты, его команда провела реорганизацию. Количество штабов в регионах сократилось до 45. Большинство из них работают и сегодня.

В январе 2018 года Минюст РФ обратился в Мещанский районный суд Москвы с административным иском о ликвидации фонда «Пятое время года».

«В результате проверки были выявлены нарушения устава фонда и обнаружены признаки неуставной деятельности, включая финансирование предвыборной кампании Алексея Навального, — заявила в суде представитель Минюста. — Фонд собирает средства в биткоинах, что предусматривает анонимность транзакций, тогда как анонимным жертвователям запрещается вносить деньги на счета зарегистрированных кандидатов в президенты».

Юрист фонда Вячеслав Гимади на судебном заседании заявил, что фонд не принимает биткоины, «потому что по закону и чисто технически фонд как организация не может принимать криптовалюту».

Фонд правового обеспечения граждан был ликвидирован решением Воткинского районного суда Удмуртской Республики по иску Минюста России, вынесенным в декабре 2018 года за нарушения в уставной деятельности.

После ликвидации фонда «Пятое время года» и фонда «Правовое обеспечение граждан» финансирование штабов стало осуществляться уже через Фонд организации и координации защиты прав граждан.

Руководитель новосибирского штаба Сергей Бойко рассказал RT, что из федерального центра оплачивается аренда помещений и перечисляется зарплата трём штатным сотрудникам штаба. Разговоры об отмывании денег Бойко считает политическим давлением.

«Говорить, что деньги как-то отмыли, странно — штаб же есть, — объяснил координатор. — Эти деньги собирались со сторонников, которых я вижу, и тратились на сеть штабов. Мне это известно, потому что я конкретно в штабе получаю зарплату. То есть у меня есть договор и фонд платит мне зарплату».

Другой региональный координатор рассказал RT на условиях анонимности, что месячное содержание регионального штаба, включая аренду помещения, обходится в среднем в 150—200 тыс. рублей.

«Принцип Навального — вкладываться не в людей, а в структуру, ведь людей, которые работают не за деньги, а за идею, всегда можно найти. Зарплата штатных сотрудников рассчитывается, исходя из потребительской корзины: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в зависимости от региона. Волонтёры вообще не получают денег. Когда нет никакой движухи, основная задача штатных сотрудников — поддерживать активность в социальных сетях. Проводить свои локальные антикоррупционные расследования и публиковать их. Эти расследования потом «подсвечивают», раскручивают из Москвы ресурсами ФБК. Агитационные материалы от ФБК под конкретные акции распространяются по зонтичному принципу, листовки и брошюры печатаются миллионными тиражами и сбрасываются в регионы».

Брошенные и забытые

Сложно предположить, в каком объёме дошёл до регионов миллиард рублей, обнаруженный Следственным комитетом, но, как выяснил RT, сейчас региональные активисты из штабов Навального вынуждены самостоятельно собирать деньги на оплату штрафов участниками протестных акций, несмотря на обещания поддержки из Москвы.

Активисты штабов Навального в регионах агитировали граждан на участие в несанкционированных протестных акциях: «Он вам не Димон» — 26 марта 2017 года, «Он нам не царь» — 5 мая 2018 года, против пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста — 9 сентября 2018 года.

«Перед митингом 26 марта 2017 года я обещал, что каждому задержанному мы напишем жалобу в ЕСПЧ и компенсируем штрафы», — сообщил Алексей Навальный на сайте ФБК в 2018 году. Теперь это текущая работа после каждого митинга».

По результатам мероприятия «Он вам не Димон», по данным портала «ОВД-Инфо», были задержаны около 1800 человек. После акции «Он вам не царь» в полицейских участках оказались 1600 человек. В результате акции против повышения пенсионного возраста — почти 1200 человек. В отношении многих задержанных суды выносили решения об административных наказаниях. Статья 20.2 Административного кодекса РФ предполагает штраф за участие в несанкционированном митинге и шествии в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. За повторное нарушение суд может назначить от 150 тыс. до 300 тыс. рублей штрафа, 200 часов общественных работ или административный арест на 30 суток.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, сейчас 19 действующих и бывших региональных координаторов штабов Алексея Навального уклоняются от уплаты штрафов или выполнения общественных работ. Сколько рядовых участников акций столкнулись с материальными проблемами — неизвестно. Деньги для них собирают в социальных сетях, по друзьям и знакомым, не дождавшись помощи из Москвы.

Михаил Мурыгин занял пост координатора самарского штаба в сентябре 2017 года. Его кандидатура была выбрана в результате открытого конкурса, в котором участвовали 15 претендентов. До этого Мурыгин, по его собственному признанию, никогда не занимался политикой. За организацию митинга 5 мая 2018 года он получил штраф в 150 тыс. рублей. В декабре 2018 года суд оштрафовал Мурыгина ещё на 212 тыс. рублей за недостоверное расследование (видеоролик был размещён на страницах саратовского штаба Навального в соцсетях). По словам Михаила Мурыгина, он рассчитывал на помощь из Москвы в оплате штрафов, но связаться с Алексеем Навальным, чтобы решить финансовый вопрос, ему не удаётся до сих пор.

«Я вам откровенно скажу: выйти на контакт с Алексеем практически невозможно, — рассказал Мурыгин RT. — У меня нет и не было его прямого контакта, несмотря на то, что я был региональным руководителем».

Переговоры с другими представителями ФБК, по словам Мурыгина, также результатов не принесли.

В начале августа 2018 года Мурыгин был освобождён от должности руководителя штаба. Комментировать причины своего увольнения он отказался. Но один из Telegram-каналов приводил цитату Мурыгина: «Сейчас мне запрещено приходить в штаб. Я враг номер два после Путина».

Тем не менее Мурыгин не оставляет надежду на то, что Алексей Навальный поможет оплатить огромный штраф.

«Да, безусловно, хочется какого-то диалога. Но, судя по команде, которая там, вряд ли что-то получится. Слишком много людей вокруг него, которые имеют на него влияние и создают неправильную картину понимания того, что происходит. Я пообщался с другими людьми, которые имеют схожие проблемы, и у них тоже складывается такое мнение», — рассказал активист RT.

В 2019 году Мурыгин объявил о своём участии в довыборах в Саратовскую областную думу в качестве самовыдвиженца, но не смог сдать подписи своих сторонников в установленный законом срок.

По данным сайта Федеральной службы судебных приставов на 5 августа 2019 года, на Мурыгина открыто 17 исполнительных производств, в том числе штрафы, налоговые обязательства, пени на просроченные платежи и иные взыскания.

Не дождался помощи Москвы и экс-координатор архангельского штаба Александр Песков. Активисту 23 года, после школы он поступил в Северный государственный медицинский университет и одновременно увлёкся политикой. С четвёртого курса его отчислили, а затем отказали в праве восстановиться, как уверяет сам Александр, по политическим мотивам.

Координатором архангельского штаба Песков стал в конце осени 2017 года. Под его руководством прошли две крупные акции протеста, а также ряд митингов и шествий.

За организацию акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года Песков получил сразу два штрафа. Местная администрация нашла нарушения в заявках на проведение акции, но в архангельском штабе Навального приняли решение выходить на улицы. Песков получил два штрафа по 200 тыс. рублей, так как митинг и шествие заявлялись как два разных мероприятия.

«У меня это было повторное нарушение, — объяснил он RT. — Летом уже привлекался по этой статье. Там штраф был 15 тыс. рублей. Поскольку он был выплачен, то есть постановление исполнено, оба нарушения, совершённые 9 сентября, были признаны повторными».

Деньги на оплату штрафов для себя и других участников, которые были оштрафованы, Александр собирал месяц.

«Сумма на всех — порядка 600 тыс. рублей, у других были штрафы 10—15 тыс. рублей, рассказал Песков. — В данном случае это была помощь определённых сторонников, которые жертвуют небольшие суммы. Конкретно помощи из Москвы или откуда-то ещё не было».

Песков оставил пост координатора в октябре 2018 года в связи с закрытием штаба. Официально ни Песков, ни московское руководство о причинах закрытия архангельского филиала не высказывались.

В июле 2019-го штаб открылся вновь, но координатором был назначен Андрей Боровиков. Он рассказал RT, с чем был связан перерыв в работе архангельского филиала организации Навального: «Причина в том, что денег нет, как говорил классик. И имел место личный конфликт предыдущего координатора с центральным штабом».

Техник-электрик с завода «АвтоВАЗ» Сергей Ионов стал интересоваться политикой в 2008 году, когда на предприятии начались сокращения. Поддерживал КПРФ, был наблюдателем на выборах, участвовал в митингах. В 2014 году у него начались разногласия с коммунистами, и Ионов перешёл в команду Навального. Сначала он был обычным активистом-добровольцем, но хорошо зарекомендовал себя, на него обратили внимание. В августе 2017 года Ионова выбрали координатором тольяттинского штаба.

За призыв на несогласованный митинг активист получил штраф в 20 тыс. рублей. Выплатить его было непросто. Средства Ионов собирал сам. Кроме него, штрафы выписали ещё нескольким людям. По словам Ионова, только двум-трём из задержанных на несанкционированных акциях оказали помощь из Москвы.

В конце марта 2018-го штаб из Тольятти переехал в Самару, где до этого был ещё один штаб, а Ионов остался.

«Иметь два штаба на один регион сейчас слишком расточительно», — прокомментировал это решение Ионов. Политические взгляды экс-координатора тольяттинского штаба не изменились. Сначала он планировал баллотироваться в городскую думу, но, получив административный штраф за репост в соцсетях, лишился и этого права. Сейчас он называет себя общественным активистом.