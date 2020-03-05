Поддержка за $8 млн: почему Вашингтон выделяет Киеву деньги на укрепление кибербезопасности

Новый транш Украине со стороны США в размере $8 млн, направленный на «оказание помощи в области кибербезопасности», в действительности предназначен для ведения Киевом информационной борьбы против Москвы под руководством Белого дома, утверждают эксперты. В ранее опубликованном сообщении Госдепа отмечается, что такое финансирование — демонстрация Соединёнными Штатами «неизменной приверженности делу поддержки» безопасности в этой сфере. Впрочем, с точки зрения политологов, текущие заявления американцев — лишь формальный повод для того, чтобы втянуть Украину в действия, направленные против России. Аналитики полагают, что деньги в основном пойдут на информационные атаки, пропагандистскую работу и противодействие российским журналистам.

Соединённые Штаты планируют выделить Украине $8 млн на кибербезопасность. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США по итогам встречи с украинской стороной в Киеве.

«В качестве демонстрации своей неизменной приверженности делу поддержки кибербезопасности Соединённые Штаты объявили о выделении Госдепартаментом ещё $8 млн на оказание помощи в области кибербезопасности в дополнение к $10 млн, обещанным в 2017 году», — отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

При этом уточняется, что часть этих средств «будет направлена на поддержку нового проекта Агентства США по международному развитию в области кибербезопасности, в который планируется инвестировать до $38 млн в течение четырёх лет» с целью «укрепления возможностей Украины в области кибербезопасности посредством поддержки законодательной и регуляторной реформы, подготовки кадров в киберсфере и привлечения частного сектора».

Однако, как считают эксперты, такие шаги со стороны Вашингтона «никоим образом не могут повлиять на институт безопасности Украины».

«Это абсолютная показуха. Денег, которые выделяются, не хватит даже для того, чтобы создать хорошую систему безопасности органов государственной власти», — заявил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков.

Он также подчеркнул, что Вашингтон выделяет Киеву «помощь» исключительно для того, чтобы «продемонстрировать определённую лояльность и не тратить при этом никаких существенных средств».

«В США прекрасно понимают, что значительная часть этих денег в итоге всё равно будет разворована. Поэтому и выделяют ровно столько, сколько можно записать в отчёте. А украинские власти будут кричать, что это огромные средства, которых будет достаточно, чтобы обеспечить безопасность на территории всей Украины», — отметил аналитик.

По его мнению, «если из этой суммы что-то и останется, то это пойдёт на пропагандистскую работу, блогеров и очернение России».

«Деньги будут направлены именно на это. А про кибербезопасность все вскоре благополучно забудут», — добавил эксперт.

Рычаг воздействия

В то же время заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в интервью RT обратил внимание на то, что «сами по себе $8 млн не кажутся значительной суммой, но если посчитать все те деньги, которые США выделяют Украине в подобных проектах, то получается внушительная цифра».

Эксперты напоминают, что киберсфера — далеко не единственная область, финансируя которую, «Вашингтон пытается заполучить дополнительные рычаги воздействия на Киев».

Госдепартамент

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Так, в феврале посольство Соединённых Штатов на Украине предложило «независимым СМИ» республики подать заявки на участие в проектах «по укреплению институционального потенциала».

Согласно описанию гранта, с которым ознакомился RT, дипломатическое представительство заявило о возможности подавать заявки на участие в проектах по созданию программы для «расширения происходящего внутри украинской аудитории диалога» по важным вопросам политики, экономики и общества, играющим ключевую роль в рамках «евро-атлантического вектора развития» государства. На реализацию такой программы Госдеп намерен выделить до $500 тыс.

Отмечается также, что более перспективными будут заявки, посвящённые программам по проведению выборов на Украине, реализации антикоррупционных реформ и обеспечению прав человека.

Ранее Госдепартамент анонсировал приём грантовых заявок в сфере организации обучения «лидеров мнений» в области цифровых медиа на Украине для успешного противостояния «российской дезинформации».

Кроме того, Агентство США по международному развитию намерено выделить $38 млн, чтобы «воспитать» у украинской молодёжи чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности». Проект рассчитан на украинцев в возрасте от десяти до 35 лет.

Владимир Шаповалов отметил, что все эти средства, как правило, выделяются «во враждебных целях против России».

«При этом поводы могут быть разными — от борьбы с киберпреступностью, как сейчас, до обеспечения суверенитета государства и гарантий свободных выборов. На самом же деле Вашингтон таким образом втягивает Киев в действия, направленные против Москвы», — подчеркнул эксперт.

«Форпост борьбы против России»

Аналитики отмечают, что и дополнительные средства, которые должны пойти на укрепление кибербезопасности Украины, будут также направлены против РФ.

Напомним, США не раз обвиняли Москву в разного рода «вмешательствах», а также в исходящей от неё «киберугрозе».

Аналитики подчёркивают, что в последнее время в Соединённых Штатах наиболее активно начала разыгрываться карта «российского следа» в предвыборной гонке 2020 года.

Так, в конце февраля сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демпартии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов». Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post, которая ранее, ссылаясь на неназванные источники, писала о планах Москвы «вмешаться в выборы» 2020 года.

«Супервторник» в городе Сан-Диего, США, 3 марта 2020 год

Reuters

© Mike Blake

«Честно говоря, мне всё равно, кого Путин хочет видеть президентом (США. — RT). Моё послание Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, как президент я об этом позабочусь», — приводит слова Сандерса издание.

Спустя несколько дней портал Axios сообщил о намерениях демократов направить письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой ввести новые антироссийские санкции «за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года».

В свою очередь, посольство РФ в США заявило об обеспокоенности голословными обвинениями о «российском вмешательстве» в американские выборы.

«Посольство России в Соединённых Штатах выражает глубокую озабоченность раскруткой новой спирали спекуляций о мнимом «вмешательстве» России в выборы США... Наша позиция проста и понятна. Россия не вмешивается во внутренние процессы других стран. Призываем политиков прекратить голословные обвинения», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В российском посольстве добавили, что американские политики используют обвинения в адрес России, чтобы достигать своих целей.

Также 20 февраля США обвинили Москву в масштабной кибератаке на грузинские интернет-сайты, предпринятой 28 октября 2019 года. Среди целей хакеров оказались порталы администрации президента страны, правительства, судов и телеканалов.

При этом американская сторона не предъявила никаких доказательств причастности России к инциденту. Вместо этого госсекретарь Помпео возложил ответственность за кибератаку именно на Главное управление Генерального штаба РФ.

А в середине января американская компания Area 1 Security опубликовала отчёт, в котором утверждается, что российское правительство якобы пыталось «получить доступ» к серверам украинской компании Burisma. Свидетельств причастности Москвы авторы документа не привели, однако американские СМИ всё равно распространили эту информацию.

Напомним, компания Burisma оказалась в эпицентре крупного коррупционного скандала в Соединённых Штатах, основными фигурантами которого стали бывший вице-президент США Джо Байден и его сын Хантер. «Украинская история» весьма заинтересовала Дональда Трампа, который попытался использовать её в своих интересах в преддверии выборов, однако его действия стали поводом для запуска процедуры импичмента в отношении американского лидера.

По мнению Владимира Шаповалова, на фоне таких обвинений «актуальность Украины как форпоста борьбы против России многократно возрастает».

«Новый транш, направленный якобы на обеспечение кибербезопасности на Украине, на самом деле предназначен для ведения Киевом информационной борьбы против Москвы под руководством и под диктовку США. Речь идёт также о противодействии российским журналистам, ограничении возможности распространять информацию через социальные сети», — утверждает Шаповалов.

Кроме того, он считает, что новый проект Агентства США по международному развитию в области кибербезопасности может включать в себя «создание сети агентов влияния на Украине под контролем Соединённых Штатов, которые будут заниматься информационными атаками в том числе и против России».