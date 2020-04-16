Поддержка «Военного обозрения»

Уважаемые наши читатели!

Куда пойдут средства от читательских пожертвований?

В современных условиях оставаться в медийном пространстве и при этом активно развиваться могут себе позволить те средства массовой информации, которые получают финансирование от государства или же имеют определённый круг состоятельных спонсоров. При этом финансовая подпитка в любом из этих случаев означает определённую степень зависимости вплоть до формирования контента конкретным заказчиком, «плательщиком».«Военное обозрение» публикует материалы от авторов, которые порой придерживаются разных точек зрения на то или иное событие, по тому или иному вопросу. Такой подход позволяет каждому из читателей получать разноплановую информацию, которая не подвергается драконовской редактуре и фактически политцензурированию, часто проявляющих себя в СМИ, работающих под определённый заказ.Чтобы сегодня иметь возможность выдерживать конкуренцию с крупными информационными ресурсами (которые в этой конкуренции точно не заинтересованы), чтобы при этом развиваться и совершенствовать контент по военно-техническим, военно-политическим, геополитическим и иным важным темам, без поддержки не обойтись. Единственным вариантом такой поддержки, которая давала бы возможность не сваливаться в заказные посты, для «Военного обозрения» сегодня является поддержка со стороны наших читателей.«Военное обозрение» обращается к вам с просьбой о такой поддержке. Мы предлагаем вам оказать нам помощь, которая позволит нашему с вами ресурсу оставаться на плаву. Мы будем благодарными за пожертвования в виде любой суммы, при этом гарантируем конфиденциальность ваших персональных данных. Только совместными усилиями можно сделать так, чтобы ресурс topwar.ru продолжал свою работу в хорошо известных вам тематических направлениях.На эти средства «Военным обозрением» будет осуществляться оплата авторских работ, деятельности технического персонала, выездов для подготовки репортажей с мест событий и музеев военной техники. Эти средства позволят привлекать к работе новых авторов, работы которых будет оценивать каждый из читателей.Для того чтобы оказать поддержку коллективу ВО, вам нужно. Сумму пожертвования можно изменить как в большую, так и в меньшую сторону.