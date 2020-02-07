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Поддержка ветеранов Великой Отечественной: Путин подписал указ о выплатах по случаю 75-летия Победы

07 февраля 2020, 16:24  •  84 • В России
Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат увеличенные выплаты по случаю 75-летия Победы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, инвалиды войны, ветераны и приравненные к ним лица, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто получат по 75 тыс. рублей, а труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники — по 50 тыс. рублей.
 
РИА Новости © Алексей Никольский
 

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Произвести в апреле — мае 2020 года единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике», — говорится в указе.

Согласно документу, выплату в размере 75 тыс. рублей получат инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны ВОВ и приравненные к ним лица, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Кроме того, предусмотрены выплаты вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовам и вдовцам умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

При этом выплаты в размере 50 тыс. рублей получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». Речь идёт о тружениках тыла, проработавших в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев.

18 января, в день прорыва блокады Ленинграда, Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений напомнил, что обычно к 9 мая ветераны и труженики тыла получают материальную поддержку в размере 10 тыс. рублей и 5 тыс. рублей соответственно.

«Знаете, я сегодня думал об этом, пока сюда ехал, мне пришла в голову простая, нехитрая мысль. В чём она заключается? У нас 75 лет Победы, поэтому мы — я думаю, это будет оправданно и люди это поймут, — окажем помощь, связанную с этой цифрой: по 75 тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч — труженикам тыла», — сказал глава государства.

Соответствующее поручение было дано правительству России по итогам 41-го заседания Российского организационного комитета «Победа». Как позднее отметил председатель правления Пенсионного фонда России Максим Топилин, на реализацию этого решения будет дополнительно выделено 60 млрд рублей.

  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Наряду с этим президент РФ выразил надежду, что в ходе подготовки к празднованию юбилея Победы на всех уровнях власти «будет предпринята целая серия мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов».

Кроме того, 18 января Владимир Путин впервые вручил первые четыре медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». На их лицевой стороне изображена фигура воина-победителя с пистолетом-пулемётом Шпагина, пишущего на стене здания Рейхстага слово «Победа!». Награды получили ветераны Екатерина Тутурова, Анатолий Климов, Борис Феофанов и Валентина Андронова.

Подготовка к 75-летию Победы

Бесплатным мобильным телефоном для связи с профильными службами и волонтёрами обеспечат каждого ветерана и инвалида Великой Отечественной войны, проживающего в России. Об этом 3 февраля заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Ранее он также сообщал, что партия «Единая Россия» создаст единую информационную систему для решения любых проблем, волнующих участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, в Пятигорске к 9 мая создадут мемориальный комплекс «Аллея победителей» с фотографиями ветеранов, а государственный музей-заповедник «Петергоф» посвятит праздники фонтанов в 2020 году теме Победы.

Как сообщила руководитель движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова, более 100 тыс. волонтёров будут задействованы в подготовке и проведении мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы в России и за рубежом. По её словам, подготовка ведётся по нескольким тематическим блокам, а лучших волонтёров направят помогать в проведении парада на Красной площади и акции «Бессмертный полк» 9 мая в Москве.

Помимо этого, 6 февраля депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о ежегодном проведении 22 июня, в День памяти и скорби, всероссийской минуты молчания. Как говорится в пояснительной записке, акцию предлагается провести в 12:15 мск. Именно в этот момент в 1941 году вышло в эфир обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

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