Поддержка стабильного хаоса: сможет ли Вашингтон справиться с терроризмом в Афганистане

Власти Таджикистана были вынуждены прекратить работу контрольно-пропускного пункта «Кокул» на границе с Афганистаном. Такое решение было принято после того, как «Талибан»* захватил граничащий с таджикистанской территорией афганский уезд Ойхоним и одноимённый КПП на границе. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана Мухаммаджон Улугходжаев. Начиная с весны «Талибан» развивает наступление на позиции правительственных сил и теснит боевиков «Исламского государства»**. По мнению экспертов, США и их союзники не смогут остановить боевиков, но соседним странам опасаться экспансии талибов не стоит. Зато отряды ИГ, на перемещение которых Вашингтон смотрит сквозь пальцы, представляют большую опасность.

Отряды талибов взяли под свой контроль пограничный с Таджикистаном уезд ещё 13 августа, в бою с ними тогда погибли 13 сотрудников погранслужбы Афганистана. Однако попыток прорваться на территорию соседнего государства боевики не предпринимают, об этом сообщили в главном управлении погранвойск Таджикистана. Протяжённость общей границы Таджикистана и Афганистана составляет порядка 1,4 тыс. километров, на ней расположено шесть КПП.

В мае 2018 года секретарь Совбеза России Николай Патрушев предупреждал об угрозе для стран — участниц ОДКБ со стороны афганских радикальных группировок.

«Общая численность боевиков на севере Афганистана составляет порядка 15—20 тысяч, в том числе в приграничных с Таджикистаном провинциях — до семи тысяч», — подчеркнул тогда Патрушев.

Большое наступление

По данным генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джона Сопко, уже в январе 2018 года численность афганцев, живущих под властью «Талибана», достигла 65% от общей численности населения страны.

В апреле движение «Талибан» объявило о начале большого весеннего наступления, целью которого стали «американские захватчики и их шпионы». При этом талибы хоть и считают официальные власти Афганистана пособниками США, однако являются для них целью второго плана. За последние месяцы талибы существенно нарастили размер подконтрольных территорий. К примеру, в мае боевики захватили уезд Дашти-Кала на севере Афганистана, также «Талибану» удалось укрепить свои позиции в южных провинциях Логар, Нангархар и Гильменд, а также в провинциях Кундуз, Джаузджан и Парван.

14 августа талибы захватили в северо-западной провинции Фарьяб военную базу правительственных сил, в результате атаки погибло 17 военнослужащих. Кроме того, ранее талибы предприняли штурм афганского города Газни, в ходе боя с правительственной стороны погибло порядка 100 человек. Отбить наступление «Талибана» удалось только благодаря поддержке ВВС США.

Однако, по мнению экспертов, угроза для соседних с Афганистаном стран может исходить не от талибов, а от других экстремистских группировок, в первую очередь от «Исламского государства».

«Со стороны «Талибана» прямой угрозы для Таджикистана или других соседних стран нет — талибы никогда не претендовали на то, чтобы распространить своё влияние за пределы Афганистана», — пояснил в интервью RT эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев.

В то же время именно «Талибан» смог оказать реальное сопротивление «Исламскому государству». Ранее группировки объявили войну друг другу — афганские исламисты обвиняют сторонников ИГ в вероотступничестве.

Примерно месяц назад талибам удалось выбить отряды ИГ из афганской провинции Джаузджан, бои велись также в провинциях Сари-Пуль и Фарьяб. Группировки не только участвуют в прямых военных столкновениях, но и организовывают друг против друга теракты.

Всплеск террористической активности в стране регулярно уносит жизни и мирных жителей, количество жертв многих терактов исчисляется десятками. Так, в июле смертник ИГ атаковал старейшин и лидеров «Талибана» во время похоронной церемонии на севере Афганистана. По сообщению официальных лиц, жертвами теракта стали не менее 20 человек. А 15 августа крупный взрыв прогремел в одном из образовательных учреждений Кабула. Теракт привёл к гибели не менее 48 человек, ещё 67 получили ранения. Однако ни ИГ, ни «Талибан» пока не взяли на себя ответственность за атаку.

Кабул

Reuters

© Mohammad Ismail

Как отмечает портал «Афганистан.ру», чтобы спастись от талибов, террористы ИГ вступили в переговоры с правительственными силами. После того как игиловцы объявили о своей готовности сложить оружие, они были эвакуированы из окружения вместе с семьями силами безопасности Афганистана.

В конце прошлого года внимание российской стороны привлекли странные манёвры в афганском воздушном пространстве: вертолёты без каких-либо опознавательных символов оказывали поддержку отрядам ИГ в Афганистане. МИД России обратился тогда к Кабулу и командованию НАТО с просьбой разъяснить происходящее. Однако ответа Москва так и не дождалась.

Как пояснил в интервью RT Александр Князев, ответственность за воздушное пространство Афганистана берут на себя Кабул и Вашингтон. Соответственно, все летательные аппараты тоже находятся в их ведении. По мнению эксперта, отряды ИГ могут использоваться американской стороной в Афганистане для того, чтобы держать в напряжении соседние страны, и то, что боевики ИГ сконцентрированы сейчас у туркменской границы, — не случайность.

«Давление на Туркменистан может оказываться в связи с туркменскими нефтегазовыми проектами. Ещё одним потенциальным объектом давления может быть Иран — боевики «Исламского государства» в Афганистане обнаруживаются и на иранском направлении», — подчеркнул эксперт.

Зато на севере страны, где Афганистан граничит с Таджикистаном и Узбекистаном, активность ИГ за последние месяцы резко снизилась — сторонники «халифата» оказались выбиты из этих районов талибами. Поэтому власти Таджикистана и Узбекистана могут вздохнуть более свободно — угроза вторжения отрядов «Исламского государства» в эти страны значительно снизилась.

Говоря о причинах столь серьёзной активизации «Талибана» в этом году, эксперты напоминают об охлаждении в пакистано-американских отношениях.

По мнению доцента Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Бориса Волхонского, пакистанский фактор играет существенную роль для Афганистана.

«Связи Пакистана и «Талибана» особенно не афишируются, однако в закулисном формате они существуют. Правда, не следует забывать о том, что с пакистанской ветвью «Талибана» Исламабад борется, это другая организация. Кроме того, властные элиты в самом Пакистане неоднородны, но то, что у Исламабада очень непростые отношения с Кабулом, — тоже не секрет», — пояснил эксперт в интервью RT.

Ещё в 2016 году власти Пакистана официально признались в том, что руководство афганского «Талибана» находит убежище на территории их государства.

Об этом заявил в 2016 году премьер-министр Пакистана по вопросам национальной безопасности и внешней политики Сартадж Азиз, выступая на заседании Совета по международным делам в Вашингтоне. По словам чиновника, так Исламабад сохраняет своё влияние на талибов.

«Мы обладаем влиянием на движение «Талибан», поскольку руководство (талибов) находится в Пакистане. Они и их семьи получают от нас всю необходимую, в том числе и медицинскую, помощь», — заявил представитель пакистанского кабмина.

Эксперты не исключают, что Пакистан мог разыграть эту карту на фоне сокращения американской поддержки. В прошлом году Белый дом обвинил Исламабад в поддержке террористов и объявил о сокращении военной помощи Пакистану. В мае 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американская помощь Исламабаду будет только сокращаться.

Поддержание нестабильности

Американские военные присутствуют в Афганистане с конца 2001 года. За время афганской кампании ВС США потеряли убитыми более 2 тыс. военнослужащих, порядка 20 тыс. солдат получили ранения. По приблизительным оценкам, нахождение ВС в Афганистане обошлось Пентагону в $680 млрд.

Военнослужащие ВС США в Афганистане

Reuters

© Omar Sobhani

Хотя ещё в 2011 году Барак Обама объявлял о планах по выводу военного контингента США из Афганистана, выполнить это обещание американской администрации так и не удалось. Во-первых, правительственным войскам даже при поддержке западных союзников так и не удалось установить полный контроль над всей территорией Афганистана — часть провинций на протяжении всех последних лет оставалась под властью талибов. Во-вторых, после 2013 года в регионе появилась новая угроза — в Афганистан начали проникать боевики «Исламского государства». В 2014 году в стране начались теракты, ответственность за которые взяло ИГ.

В августе прошлого года Дональд Трамп представил обновлённую стратегию США в Афганистане, однако план не предусматривает сокращения американских сил в стране. Напротив, Вашингтон получил право не обнародовать данные о численности направленных в Афганистан военнослужащих.

Как сообщили тогда американские СМИ со ссылкой на источники, это решение было связано с планами Белого дома заметно нарастить контингент в Афганистане. В частности, в феврале 2018 года агентство Associated Press узнало о том, что Пентагон приступил к переброске военнослужащих из Ирака в Афганистан. Поддержку оказывают и военные союзники США: как заявила в июле 2018 года глава британского кабмина Тереза Мэй, Лондон увеличит своё военное присутствие в Афганистане на 70% — до 1100 военнослужащих.

Однако эксперты сомневаются в том, что США и их союзники действительно смогут повернуть наступление «Талибана» вспять. Как отметила в интервью RT эксперт Центра современного изучения Афганистана Наталия Ханова, активность США хоть и помогает сдержать натиск талибов, но встречает сопротивление в стране из-за случаев гибели мирного населения и дружественного огня по афганским позициям.

«Поэтому Штаты действуют в ограниченном формате. Что касается переговоров, то их пока тормозят сами талибы — они отказываются от диалога с официальными властями, считая их марионеточным правительством. Со своей стороны США готовы инициировать переговоры ради освобождения заложников — ни на что большее американская сторона и не рассчитывает», — отметила Ханова.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Князев. По словам эксперта, у США нет и никогда не было задачи полностью победить «Талибан».

«Задачей США является поддержание в Афганистане нестабильности, чтобы оправдывать своё военное присутствие в стране. Для этого им достаточно создать и поддерживать в Кабуле подконтрольное правительство. Американцы могут поучаствовать в локальных операциях против талибов, но не более того. Талибы же будут развивать наступление и постараются сорвать парламентские выборы, назначенные в стране на октябрь», — подвёл итог эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.