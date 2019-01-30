Поддержка США и внутренние настроения: почему позиция Японии по Южным Курилам остаётся неизменной

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио не изменил своей позиции о суверенитете над Курильскими островами. Политик намерен определить статус этих территорий, а затем заключить мирный договор с Россией. Эксперты отмечают, что Абэ продолжает стоять на своём, так как над ним давлеет Вашингтон, имеющий свои интересы в этом вопросе. Кроме того, премьер-министр вынужден следовать изначальной позиции по островам, так как обещания урегулирования этой ситуации когда-то привели его к власти.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в среду во время прений в нижней палате парламента, заявил, что позиция Токио по Южным Курилам за последнее время не изменилась.

«Северные территории (так в Японии обозначают Курильские острова. — RT) — это территории, на которые распространяется наш суверенитет. Изменений в этой позиции нет», — подчеркнул Абэ.

Он также пояснил, что последовательная позиция страны заключается в том, чтобы определить принадлежность «всех четырёх островов» (Кунашир, Итуруп, Шикотан и группы островов Хабомаи). А затем на основе этого решения заключить мирный договор с Российской Федерацией.

Как отмечает РИА Новости, в этот раз премьер-министр, поднимая вопрос об островах, избежал формулировки «исконная территория Японии», что косвенно позволяет говорить об определённом смягчении риторики Токио по этому вопросу.

Глава японского правительства также заявил, что переговоры с Москвой ведутся на основе всех соглашений, достигнутых к настоящему моменту. При этом единственным документом, ратифицированным парламентами обеих стран, остаётся декларация 1956 года, в которой власти СССР соглашались рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Более подробно комментировать этот вопрос Абэ не стал, «чтобы не оказать негативного воздействия на переговорный процесс».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте.

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© Issei Kato

«Подзуживания США»

Стремление Японии вести переговоры с одной стороны, и настаивание на возвращении четырёх островов Курильской гряды с другой, изначально содержит в себе противоречие, полагает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта. По его словам, это происходит потому, что в происходящие процессы вмешивается третья сторона.

«Почему японцы на этом (возвращении островов. — RT) настаивают. Потому что их поддерживает США. Собственно, Соединённые Штаты и были виновниками того, почему после 1956 года мирный договор не был подписан», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

«США не нужны были нормальные, урегулированные отношения Японии и Советского Союза. И сейчас они подзуживают японцев. Ну, а те и рады реализовать свои, можно сказать, реваншистские идеи», — подчеркнул он.

В России при этом прекрасно понимают, что происходит на международной арене, и формирует свою позицию соответственно. Возможность появления американских баз на Курилах не способствуют созданию благоприятной атмосферы для переговоров.

По словам Юрия Почты, важно также помнить о чисто внутренних японских процессах. В стране достаточно сильны националистические настроения, которые Абэ использовал, чтобы прийти к власти, и теперь ему приходится соответствовать своим предвыборным заявлениям. Таким образом, он вынужден постоянно балансировать между необходимостью заключения мирного договора и желанием вернуть четыре курильских острова.

«Абэ, собственно, как я понимаю, частично сделал свою карьеру на использовании вот этой идеологии. В этом смысле он заложник этой идеологии, и она, конечно, тупиковая», — заключил политолог.

Встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа.

Reuters

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Напомним, в преддверии парламентских выборов в Японии в октябре 2017 года, Синдзо Абэ заявлял, что важнейшими приоритетами во внешней политике для него будут отношения с Россией и Китаем. При этом в отношениях с Москвой на первом месте для него стоял вопрос Южных Курил. Эксперты отмечали, что из всех претендентов на пост премьера Абэ больше всех уделял внимание этой проблеме.

При этом, по оценке руководителя центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Олега Кистанова, курильское направление сохранит важность для Абэ на протяжении всего срока его работы. Эксперт полагает, что японский премьер продолжит тактику личного сближения с Владимиром Путиным и предоставления России экономических преференций в надежде на уступки по Южным Курилам.

«Кропотливая работа»

Точка зрения Японии не предполагает большого люфта для компромиссов, что затягивает переговорный процесс. Позиция России также достаточно однозначна, но при этом подкреплена международными договорённостями. Таким образом, для достижения соглашения от дипломатов потребуется без преувеличения ювелирная работа. Об этом в бесе с RT рассказала старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Кристина Вода.

Разведслужбы США опровергли заявления Трампа об уничтожении ИГ и разработке Тегераном ядерного оружия - СМИ «Здесь мы всё-таки видим большое различие в подходах сторон, сблизить которые можно только путём кропотливой работы и путём совершения небольших, но постоянных, шагов друг другу, путём поиска понимания, точек соприкосновения и создания атмосферы, в которой все самые сложные проблемы могли бы быть решены», — подчеркнула эксперт.

Такое же определение переговорному процессу ранее дал и президент России. После январской встречи с премьер-министром Японии он отметил, что двум странам «предстоит кропотливая работа» по достижению мирного договора, ведь важно достигнуть решения, приемлемого для обеих сторон.

При этом назвать сроки, в которые возможно прийти к договорённости, достаточно сложно. Кристина Вода уверена, что если целью будет скорость, то достигнутые соглашения не принесут удовлетворения ни одной из сторон. Наоборот, для качественного процесса необходимы десятилетия, полагает эксперт.

«Если бы даже лидеры могли бы поставить ориентир, заключить мирный договор через 10 лет — это было бы достаточно реалистично. Но это время, на самом деле, не очень длительное по меркам всемирной истории, оно позволило бы наметить горизонт и уже определить шаги планомерного движения к этой цели. Если сделка будет плохо проработана, она может нанести только вред, не будет в интересах ни одной из сторон», — подчеркнула она.

Переговорный процесс

Напомним, договорённость об активизации переговоров по вопросу мирного договора была достигнута между главами России и Японии в ноябре 2018 года в Сингапуре. После этого в начале декабря в Буэнос-Айресе на полях саммита G20 было объявлено о создании нового формата, курировать работу которого поручили министрам иностранных дел.

Последние на данный момент переговоры между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ состоялись 22 января. Основной повесткой встречи в Москве была тема экономического сотрудничества, однако лидеры, разумеется, обсудили и перспективы заключения мирного договора. По итогам переговоров японский лидер заявил, что большим успехом для него является договорённость о скорейшем рассмотрении возможности для бывших жителей островов свободно посещать могилы своих предков и свою малую родину.

Следующим важным шагом в переговорном процессе должны стать двусторонние консультации на уровне глав МИД, которые могут пройти в феврале в Мюнхене в рамках международной конференции по безопасности.

Напомним, что Токио продолжает настаивать на своём суверенитете над Южными Курилами, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года. При этом дипломаты отмечают, что договорный процесс затрудняют санкции против России. Как заявил бывший сотрудник МИД Японии Кадзухико Того, «из шести лет переговоров между Синдзо Абэ и Владимиром Путиным два года оказались потрачены впустую из-за санкций».

Позиция же Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее пояснил, что Япония в 1956 году стала членом ООН, подписав и ратифицировав Устав ООН, в котором есть «статья 27, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы».