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«Поддержка противостояния»: как Великобритания усиливает военное присутствие на Украине

22 ноября 2018, 01:39  •  36 • Украина
Решение Минобороны Великобритании расширить военное присутствие на Украине не способствует мирному урегулированию вооружённого конфликта в этой стране. С таким заявлением выступило российское посольство в Лондоне. Ранее в британском военном ведомстве сообщили, что в следующем году на Украину прибудут британские военные моряки, морпехи и солдаты сухопутных войск, а в Чёрном море заступит на дежурство корабль Королевских ВМС HMS Echo. По мнению экспертов, такой шаг поощряет действия Киева по дестабилизации обстановки в Азовском море и Донбассе.
 
Британский военный корабль HMS Echo © royalnavy.mod.uk
 

Посольство России в Соединённом Королевстве раскритиковало решение официального Лондона усилить британское военное присутствие на территории Украины. По мнению российских дипломатов, этот шаг противоречит духу Минских соглашений и не способствует разрешению вооружённого конфликта на востоке страны.

«Данное решение идет вразрез с императивом урегулирования украинского конфликта политико-дипломатическим путём на основе Минских соглашений, чему на словах привержен официальный Лондон», — отмечается в официальном комментарии Посольства РФ.

Ранее по итогам встречи с украинским коллегой Степаном Полтораком министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, побывавший в начале осени на позициях ВСУ в Донбассе, анонсировал, что Британия увеличит своё военное присутствие на территории Украины. 

В следующем году в Чёрное море войдёт корабль гидрографической разведки Королевских ВМС Великобритании Echo с 72 членами экипажа на борту. Как сообщает пресс-служба правительства Великобритании, цель его миссии — «обеспечение свободы мореплавания». 

По данным минобороны Соединённого Королевства, с 2015 года на Украине подготовкой местных военнослужащих занимаются 100 британских инструкторов. О том, будет ли увеличен этот контингент, не сообщается. 

«В январе и феврале следующего года на Украину будут направлены учебные группы, состоящие из военнослужащих Королевских ВМС и морской пехоты, а также Сухопутных войск. Это будет сделано в качестве дальнейшего шага в рамках британской операции по военной подготовке, анонсированного Гэвином Уильямсоном в ходе его сентябрьского визита в страну», — отмечается также в сообщении на сайте правительства Великобритании.

В украинском Минобороны отметили, что во время встречи главы обоих военных ведомств договорились углубить военно-техническое сотрудничество и уделить особое внимание развитию украинских ВМС и ВВС.

  • Министр обороны Великобритании во время визита на Украину
  • © gov.uk

Как заметил в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, перспектива появления западных военных специалистов в зоне конфликта на востоке Украины является прямым нарушением Минских соглашений.

«Одним из базовых пунктов Минских соглашений является отсутствие на территории Донбасса, Украины представителей зарубежных вооружённых сил, — подчеркнул в беседе с RT Денисов. — Получается, в данном случае возникает обратная ситуация. Это можно расценивать как прямое вмешательство со стороны наших западных партнёров».

«Удобный повод для давления»

Британское минобороны объясняет наращивание военной помощи Украине необходимостью поддержки «свободы и демократии» и борьбы с враждебными действиями Кремля.

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«Украина, оставаясь под угрозой военных действий со стороны России, всегда найдёт надёжного партнёра в лице Соединённого Королевства», — подчеркнул 21 ноября Уильямсон.

Как отмечается в опубликованном на сайте украинского Минобороны официальном заявлении обоих министров, «агрессия против Украины со стороны Российской Федерации является непосредственной угрозой евроатлантической безопасности и вызовом существующей системе международных отношений».

  • Министры обороны Великобритании и Украины
  • Reuters
  • © Francois Lenoir

Кроме того, Москву обвинили в нарушении режима огня в Донбассе, наращивании военного присутствия вдоль границ Украины и «дестабилизирующих действиях» на Чёрном и Азовском морях.

«Провокациями занимаются и Великобритания, и Украина, и США, — хотя обвиняют лишь Россию», — заявил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Г.В.Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, расширение военного присутствия западных стран на Украине может привести к обострению обстановки в Азовском море.

Ранее Киев осуществил ряд недружественных действий в регионе. В частности, в марте 2018 года был задержан российский сейнер «Норд». В августе 2018 года в порту Херсона был арестован российский танкер «Механик Погодин». А в ноябре  Госпогранслужба Украины задержала 15 судов за «незаконные» заходы в крымские порты. 

При этом глава европейской дипломатии Федерика Могерини пообещала принять меры в ответ на действия России по обеспечению своей безопасности в регионе. МИД Великобритании также потребовал от России прекратить досмотр судов, направляющихся в Азовское море.

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«Что касается Азовского моря, то в ближайшие полгода эта проблема будет достаточно серьёзной, так как её политизировали до невозможности. Разрешается она только двусторонними договорённостями, так как это внутреннее море России и Украины, — подчеркнул Денисов в интервью RT. — А когда с лёгкой руки Украины в регион привносится внешний фактор, то ситуация, конечно, будет обостряться, так как для наших западных партнёров это удобный повод для давления на Россию. Ведь присутствие любого британского судна в регионе будет воспринято Россией крайне негативно».

Шоу с последствиями

По словам экспертов, в действиях Великобритании по усилению военного сотрудничества с Украиной преобладает именно антироссийская мотивация.

«Мы знаем позицию Великобритании, которая, несмотря ни на какие факты, исходя из своего видения глобального противостояния с Российской Федерацией, выстраивает свою политику в отношении региона, — отмечает Денисов. — Мы уже свыклись с тем, что Великобритания традиционно выступает в качестве нашего геополитического противника».

В свою очередь, Кошкин считает, что за действиями Лондона на Украине стоит Вашингтон.

«Великобритания — надёжный союзник Соединённых Штатов Америки. А они обозначили, что Украина должна пользоваться всеми формами поддержки, особенно там, где она противостоит России», — подчёркивает эксперт.

По его словам, Великобритания, столкнувшаяся с непростой перспективой брексита, может быть заинтересована в поддержке со стороны Вашингтона в обмен на помощь Украине. При этом, по мнению Кошкина, британская помощь Украине носит больше демонстративный характер.

«Великобритания обозначила некоторое участие в виде шоу — 10 или 20 военнослужащих прибудут с официальным визитом, но об этом раструбят все агентства коллективного Запада», — подчеркнул Кошкин.

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Однако, в российском посольстве в Лондоне считают, что даже незначительное количественное увеличение британского военного присутствия на Украине может привести к тяжёлым последствиям, так как это «поощряет украинские власти продолжать военные действия против своего народа». Как замечает российская дипмиссия, это может осложнить обстановку в зоне конфликта на востоке Украины.

«Понятно, что наращивание британского военного присутствия, пусть и символическое, может только усугубить ситуацию и никак не способствует мирному урегулированию», — говорится в заявлении дипломатов.  

Аналитики также отмечают, что любое сотрудничество в военной сфере с Украиной негативно сказывается на ситуации в Донбассе.

По мнению Кошкина, заигрывание западных стран с ВСУ может привести не только к усилению обстрелов Донбасса со стороны украинских военных, но даже поощрить их на «боевые действия тактического характера» на линии соприкосновения.

«Это поддержка взаимного противостояния», — заключил политолог.

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