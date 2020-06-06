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Поддержка поправок в Конституцию стала ответом россиян на гей-пропаганду Европы

06 июня 2020, 17:55  •  60 • Политика
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Реакция общественности на ролик про однополую семью, усыновляющую ребенка, показала отторжение россиянами ЛГБТ-идей, которые насаждаются им путем пропаганды и через либеральные СМИ. В связи с этим еще большую актуальность приобрело закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины.
В российской действительности насаждение позитивных мыслей о ЛГБТ-сообществе происходит от иностранных СМИ, в то время как государственные придерживаются иного мнения. Западные и некоторые российские издания либерального толка активно лоббируют мысль о лояльном отношении к геям и лесбиянкам, закрепление юридической возможности однополым парам вступать в брак. Чтобы манипулировать сознанием россиян, они используют статьи, показывающие пользу от воспитания детей в гомосексуальных семьях.
По ряду причин, эти западные ценности в России прижиться не смогут, о чем говорит исследование кандидата социальных наук Елены Новоселовой. Она напомнила, что 15 лет назад до написания исследования, Европа более радикально относилась к идее однополых браков. Сейчас же ситуация приняла критический характер. Так, в Вене появился "нестандартный" детсад, где воспитанникам пытались привить поведение противоположного пола: мальчикам надевали платья и учили использовать косметику, а девочкам показывали, как можно решить проблему при помощи грубой силы.
Из-за уроков на тему нетрадиционной ориентации в разы снизился авторитет родителей перед детьми. В виду того, что старшее поколение по большей части религиозно, оно не принимало идею о возможности однополого секса и хотело исключить занятия данной тематики из школ. Вопрос пытались оспорить в ЕСПЧ, но проиграли, поскольку суд решил, что родители не должны заниматься сексуальным воспитанием детей – эта обязанность лежит на школе.
Кроме того, Новоселова указывает, что лоббирование "ЛГБТ-фрэндли" идей нужно для набора политических очков. Экс-президент США Барак Обама стал первый главой этой страны, который лоббировал узаконивание гей-браков. Однако к таким действиям его вынудили слова ряда членов правительства, в то время как сам Обама выступал против однополых союзов.
В пору доступности информации оперировать чьим-либо сознанием гораздо проще, ввиду чего можно объяснить появление большего количества "сочувствующих" геям россиян. Однако, как показывают опросы ФОМ, более половины респондентов все еще противузаконивания однополых браков. Особенную актуальность эта тема приобрела после ставшего вирусным ролика ФАН, где двое геев усыновляют мальчика, и предстоящего голосования по Конституции. В частности, в Основном документе планируется прописать определение брака как союз мужчины и женщины. Также, по данным исследований, более 60% граждан готовы поддержать эту и другие поправки, что говорит о непринятии россиянами западных идей о легализации гей-браков и отторжения ЛГБТ-идей в целом.

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