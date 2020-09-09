«Поддержка около 2,8 млн граждан»: правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

Правительство России приняло решение в сентябре к пособию по безработице выплатить по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. В кабмине указали, что эти средства обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 млн безработных граждан с детьми в возрасте до 18 лет. На эти цели из федерального бюджета выделили 8,5 млрд рублей.

Правительство России приняло решение в сентябре выплатить к пособию по безработице по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства на эти цели — 8,5 млрд рублей — будут выделены из федерального бюджета.

В кабмине подчеркнули, что решение принято в рамках мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, весной Владимир Путин, обращаясь к россиянам, сообщил о мерах поддержки россиян и бизнеса в условиях пандемии COVID-19. В частности, глава государства объявил о дополнительной финансовой помощи семьям с детьми.

Так, президент предложил увеличить размер пособия по уходу за ребёнком в два раза (до 6751 рубля), а также с 1 июня ввести разовые выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет. Для получения помощи необходимо было обратиться в Пенсионный фонд или оставить заявление через портал «Госуслуги».

«Мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение: для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно — помощь должны получить все, кто в ней нуждается», — подчеркнул тогда Путин.

После заявления президента в Минтруде уточнили, что для выплат единовременных пособий на детей до 16 лет будет выделено более 270 млрд рублей. При этом если родители ещё не подали заявления на получение положенных на детей выплат, они смогут это сделать до 1 октября — в таком случае все выплаты будут перечислены им единовременно. В министерстве также напомнили, что пособие на детей не облагается налогом.

До этого президент также выступил с инициативой выплачивать семьям с апреля по июнь по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Кроме того, Владимир Путин напомнил, что с 1 июня семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, могут оформить выплату на детей от трёх до семи лет.

Помимо этого, во время обращения 23 июня глава государства предложил повторить разовую выплату в размере 10 тыс. рублей и включить в неё детей до трёх лет. При этом гражданам, уже получившим такие выплаты в июне, не пришлось повторно отправлять заявку.

Согласно указу, подписанному президентом, право на допвыплату имеют граждане, проживающие на территории России и являющиеся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих российское гражданство. Указанная сумма положена на каждого такого ребёнка.

По данным Пенсионного фонда, первая единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей была предоставлена на каждого из 21 млн детей в 14,8 млн семей. Также по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка до трёх лет получили 4,1 млн семей с 4,4 млн детей. При этом общая сумма выплат достигла 274 млрд рублей.

Стоит отметить, что 2 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 34,3 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет. На получение такого рода пособий имеют право семьи, доход которых составляет меньше одного прожиточного минимума на человека. В соответствии с установленным порядком, размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, а также при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3 млн», — уточнили в кабмине.

В июне Минтруд России опубликовал разъяснения о порядке перечисления новой единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей до 16 лет.

В ведомстве пояснили, что при осуществлении ранее установленной единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от трёх до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными. Благодаря этому удалось оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого же дня.