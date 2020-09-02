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Поддержка граждан: кабмин выделил дополнительные средства на выплаты медикам и семьям с детьми

02 сентября 2020, 10:45  •  58 • В России
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 34,3 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет. Такие ежемесячные пособия получают семьи с низкими доходами, начиная с 1 января. Кроме того, глава правительства подписал распоряжение о выделении почти 22 млрд рублей на поддержку медицинских работников, лечащих больных с COVID-19, ещё более 321 млн рублей направлены на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства, более 1,8 млрд рублей выделяется работникам социальных учреждений (домов престарелых, интернатов для инвалидов).
 
© Евгений Биятов / РИА Новости
 

Более 34,3 млрд рублей будут дополнительно направлены в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3 миллионов человек», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Напомним, что ежемесячные пособия для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет были введены указом президента России. Выплаты получают семьи, чьи доходы меньше одного прожиточного минимума на человека. В соответствии с установленным порядком, размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. В зависимости от региона эта сумма составляет примерно 5,5 тыс. рублей на ребёнка в месяц, поясняют в правительстве. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Владимир Путин выступил с инициативой ввести ежемесячные выплаты для этой категории российских граждан в ходе послания Федеральному собранию 15 января 2020 года.

В своей речи глава государства указал на обстоятельства, в результате которых семьи, ранее получавшие выплаты от государства, оказываются в сложной ситуации в момент достижения их детьми трёхлетнего возраста.

«Тем более хорошо понимаю, что, пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребёнком. Мы с вами хорошо знаем по своим детям, по своим внукам. Ребятишки в этом возрасте, что называется, знакомятся с вирусами, часто болеют. Маме не выйти на работу», — указывал президент.

Российский лидер также указал на необходимость сделать процедуру получения выплат максимально удобной и простой для граждан.

Как отмечали в министерстве труда, назначение пособий началось с 1 июня сроком сразу на год. При этом начисления производятся с 1 января 2020 года. Это означает, что семья, подавшая заявление 1 июня, получает и средства за первые пять месяцев 2020 года, если к 1 января ребёнку уже исполнилось три года. Если ребёнок достиг этого возраста в период с января по июнь, то средства направляют за промежуток с момента достижения трёх лет до назначения выплаты.

В начале августа правительство упростило процедуру получения пособий на детей от трёх до семи лет. Согласно подписанному распоряжениию, с 1 ноября 2020 года гражданам для оформления выплаты не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах — госорганы получат эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Выплаты медработникам

Кроме того, 2 сентября российский премьер подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на выплаты врачам, фельдшерам, медсёстрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают пациентам, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

Согласно данным правительства РФ, на поддержку медицинских работников направят ещё почти 22 млрд рублей. Более 321 млн рублей пойдёт на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства. Ещё свыше 1,8 млрд рублей выделяется работникам социальных учреждений, где действует особый режим работы для предотвращения распространения COVID-19: домов престарелых, интернатов для инвалидов.

  • © Владимир Астапкович/РИА Новости

«Хотя в целом по стране ситуация стабилизировалась, случаи заболеваний сохраняются. И люди, которые работают с такими пациентами (больными COVID-19. — RT), по-прежнему находятся в зоне риска. Все они получают стимулирующие выплаты за особые условия труда», — говорил Мишустин на заседании правительства 27 августа.

Напомним, что сумма доплат предусмотренная для врачей, непосредственно работающих с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция, составляет 80 тыс. рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестёр она составляет 50 тыс. рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тыс. рублей в месяц. Работающие с больными COVID-19 врачи скорой помощи должны получить выплату 50 тыс. рублей в месяц, а фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин — 25 тыс. рублей в месяц.

Добавим, что в августе Михаил Мишустин утвердил особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Согласно решению кабмина, один день помощи таким больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня.

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