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Поддержка «активистов» и нужных СМИ: на какие проекты в РФ американский фонд потратил около $1 млн в 2019 году

30 декабря 2019, 09:39  •  76 • В мире
За 2019 год Национальный фонд в поддержку демократии* (NED) потратил около $1 млн на проекты в России. Согласно грантам фонда, с которыми ознакомился RT, большая часть этой суммы — около $650 тыс. — была выделена на «развитие потенциала российских активистов», включая поддержку их работы «по решению системных проблем на местном уровне». Помимо этого, NED профинансировал ряд проектов, направленных на создание «независимых новостных и аналитических материалов» в России. Средства фонда также были предоставлены на «просвещение» российских педагогов и молодёжи о роли политических репрессий в истории и поощрение десталинизации. Сам фонд получает финансирование от Госдепа США. Как отметили российские эксперты, со стороны Штатов это то самое прямое вмешательство во внутренние дела страны, в котором американцы постоянно обвиняют Россию.
 
Здание Госдепа США Reuters © Joshua Roberts
 

В 2019 году американский Национальный фонд в поддержку демократии* (NED) выделил около $1 млн на проекты в России. Основная часть расходов касалась поддержки активистов и программ, направленных якобы на развитие гражданского общества в стране. Кроме того, фонд активно предоставлял гранты на «просвещение» молодёжи о десталинизации и «последствиях политических репрессий», а также поддерживал «независимые СМИ». Названия организаций, получивших финансирование, в описании проектов не раскрываются. 

Национальный фонд в поддержку демократии является некоммерческой организацией, расположенной в Вашингтоне. Ежегодно с 1983 года конгресс США выделяет средства на работу организации в виде грантов, присуждаемых Госдепом. Как указывают в самом фонде, главная цель NED — содействовать «развитию и укреплению демократических институтов по всему миру» с помощью различных видов деятельности, направленных на поддержку «свободы и прав человека».

В 2015 году деятельность фонда была признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны. Он стал первой из 15 организаций, получивших такой статус в РФ. По информации Генпрокуратуры, в 2013—2014 годах NED использовал подконтрольные российские коммерческие и некоммерческие организации, участвовал в работе по признанию нелегитимными итогов выборов, организации политических акций с целью влияния на принимаемые органами власти решения, а также в дискредитации службы в Вооружённых силах России. На эти нужды, как сообщили в ведомстве, было потрачено около $5,2 млн.

Между тем, как указывается в базе грантов американского фонда, с 2016 года на проекты в России организация потратила более $21 млн.

Активизм «на местном уровне»

Большая часть проектов в России в 2019 году, согласно данным фонда, была направлена на развитие гражданского общества (около $650 тыс.). В частности, на «защиту активистов», включающую в себя мониторинг и «независимые» исследования судебных разбирательств, было потрачено $138 тыс.

Между тем на развитие «потенциала» российских активистов американским фондом было выделено $111 тыс. Как указывается в описании гранта, проект касается политических процессов в России, а сами деньги были направлены на поддержку общественных активистов «в их работе по решению системных проблем на местном уровне».

«Данный проект также поможет гражданским организациям и отдельным активистам развивать свой потенциал для более качественного обеспечения интересов населения в своих сообществах посредством проведения информационных и разъяснительных кампаний», — указывается в описании проекта Национального фонда в поддержку демократии.

Другой грант ($35 тыс.), касающийся «местных лидеров организаций гражданского общества», был нацелен на создание платформы для разработки «демократических решений» локальных конфликтов. 

  • © ned.org

Почти $58 тыс. NED выделил на организацию общественных мероприятий и различных образовательных программ, направленных на продвижение «демократических ценностей».

В качестве отдельного проекта значится инициатива по расширению возможностей активистов просвещать российскую молодёжь о правах человека, в том числе гражданских. На это из американского бюджета было выделено $84 тыс.

Озаботились в фонде и поддержкой российского «демократического активизма в трудных условиях». На эти цели NED направил $175 тыс.

«Будут определяться и поощряться меры по укреплению цифровой безопасности организаций гражданского общества и совершенствованию их методов цифровой коммуникации с уделением особого внимания созданию контента для социальных сетей и веб-сайтов, а также управлению данными», — говорится в описании проекта.

В поддержку «независимых» источников информации

На поддержку «независимых СМИ» в России в этом году Национальный фонд в поддержку демократии потратил почти $183 тыс.

Так, грант размером $39,6 тыс. был отдан неизвестной организации для того, чтобы она «служила источником» независимой информации.

«Чтобы служить источником независимых новостных и аналитических материалов для широкой общественности о значимых событиях, происходящих в социальной, политической и правозащитной сферах страны, и способствовать открытому обсуждению и дебатам по важным вопросам деятельности гражданского общества», — указывается в описании гранта.

Отмечается, что материалы, «относящиеся к развитию демократических норм и соревновательной политики», будут производиться и публиковаться в интернете.

Также неизвестной организации был выделен грант на продвижение «независимой оценки» значимых политических процессов и социальных изменений. На такие публикации было переведено $55,5 тыс.

В целях другого проекта ($51 тыс.), помимо прочего, значится «повышение доступности расследовательской журналистики по темам, связанным с Россией и Балтийским регионом». Сам же контент, согласно гранту, рассчитан на русскоязычную аудиторию.

В описании проекта под названием «Независимые новости и анализ» ($36,4 тыс.) в качестве основной цели указывается появление «нового поколения» журналистов-аналитиков.

«В интернете будут публиковаться аналитические материалы и комментарии, также будет оказываться содействие развитию нового поколения российских журналистов-аналитиков», — говорится о проекте, получившем финансирование из фонда.

Поощрение исторических дискуссий

Не обошли стороной в американском фонде и историю России. Порядка $56 тыс. было потрачено на проект, посвящённый «правам человека и исторической памяти». Согласно описанию гранта, эти средства были направлены на повышение осведомлённости о проблемах гражданского общества и «улучшение понимания обществом роли политических репрессий в истории и современном обществе».

В рамках проекта проводилась работа по развитию информационных онлайн-ресурсов и «расширению доступа общественности к исторической информации».

Другой грант размером в $35,7 тыс. был выделен на «поощрение» дискуссий о десталинизации среди преподавателей и молодых людей.

  • © ned.org
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«Просвещать и поощрять дискуссии среди молодёжи и педагогов о десталинизации, последствиях политических репрессий и других нарушений прав человека, происходивших в прошлом, их актуальности сегодня. Для педагогов и активистов будут проводиться семинары по методам и подходам преподавания молодёжи истории прав человека и актуальных вопросов, связанных с этой тематикой», — говорится в описании гранта. 

Как отметил в разговоре с RT политолог Олег Матвейчев, в действительности раскрытые в базе данных фонда гранты — это лишь часть проектов, а в конечном итоге можно предвидеть суммы, значительно превышающие $1 млн. Кроме того, подчеркнул эксперт, NED является далеко не единственной организацией, занимающейся спонсированием подобной деятельности в России.

«На самом деле таких проектов запускаются сотни. Не только на территории России, но и на территории Украины и Прибалтики, откуда потом идёт вещание на Россию. Всеми этими словами про демократизацию и рост конкурентоспособности в политике они прикрывают банальное вмешательство во внутренние дела. Все эти истории репрессий рассказываются для очернения России и подрыва национальной идентичности. Это некая мягкая сила для вмешательства во внутренние дела и для информационной диверсии против народа, оружие информационной войны», — заключил политолог.

Борьба с российским влиянием

Стоит отметить, что, финансируя различные проекты в России, американский фонд одновременно активно борется с российским влиянием в мире. Согласно докладу NED за 2017 год, который был опубликован только 12 апреля этого года, в 2017-м вместе с располагающейся в Праге организацией Forum 2000 Национальный фонд в поддержку демократии помог организовать встречу ведущих писателей и активистов со всего мира. На собрании группа утвердила заявление, где в качестве главной угрозы демократии называются «возрождающиеся деспотические режимы» России и Китая.

В качестве заслуг фонда за 2017 год, в частности, называется «защита» информационного пространства в Европе и Евразии от России. Также указывается, что благодаря докладу Международного форума по демократическим исследованиям (который проводил NED) в отношении России и Китая появился термин «острая сила», так как главными целями Москвы и Пекина якобы является «пробитие, пронизывание политической и информационной среды и проникновение в неё в целевых странах». Этот термин, подчёркивают в фонде, стал широко использоваться рядом СМИ.

Кроме того, указывается, что с 2015 года фонд стал активно поддерживать организации и структуры по всей Европе в борьбе с «российской дезинформацией». Также в 2017 году NED выделил $1,5 млн на проекты в Европе по поддержке СМИ и расследовательской журналистики, занимающихся созданием, публикацией и «усилением значимости» контента о «дезинформации Кремля». 

Финансирование из США

Национальный фонд в поддержку демократии также занимается финансовой поддержкой организаций, признанных нежелательными в России. Так, в последнем из доступных налоговых документов NED за 2016 год (или 2017-й финансовый, который длился с 1 октября 2016 года до 30 сентября 2017 года) фонд перечислил $46 тыс. Институту современной России** Павла Ходорковского. НКО была зарегистрирована в США.

В том же году NED выделил $252 тыс. фонду «Свободная Россия»***. В июне этого года Министерство юстиции РФ включило фонд «Свободная Россия» в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана в РФ нежелательной.

Как указывается в налоговой документации фонда, организация «оказывает поддержку российской продемократической политической оппозиции и гражданскому обществу, а также координирует российские диаспоры за рубежом и информирует лиц, формирующих политику США и ЕС, о событиях, происходящих в России».

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Между тем, как напомнил в беседе с RT директор Центра политического анализа Павел Данилин, NED является лишь одним из операторов, с помощью которых Вашингтон финансирует проекты, направленные на «поддержку демократии».

«В реальности таких ресурсов, которые направлены на подрыв ситуации в России, на дестабилизацию, на уничтожение нашей исторической памяти или её подмену, достаточно много. Это прямое вмешательство, то самое, в котором американцы постоянно обвиняют нас. В реальности это вмешательство происходит именно так. Они формируют нам альтернативную историю, своих героев, формируют оппозицию, с которой мы должны жить, выращивают её, дают ей деньги», — резюмировал эксперт.

 

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

** Institute of Modern Russia (Институт современной России) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

*** Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 27.06.2019.

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