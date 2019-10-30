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Поддержка абортов лишила кандидата в президенты США Причастия: "Можно запретить вообще входить в храм"

30 октября 2019, 18:24  •  11 • Политика
Кандидату в президенты США Джо Байдену священнослужитель отказал в Причастии в католической церкви из-за того, что политик поддерживает аборты. Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков считает, что человеку в позиции Байдена "по всей строгости канонов даже можно запретить вообще входить в храм до покаяния".
Основной соперник действующего президента США Дональда Трампа на будущих выборах главы государства, экс-вице-президент Штатов Джо Байден лишился воскресного Причастия. Об этом сообщает South Carolina Morning News.
Издание утверждает, что священнослужитель Роберт Мори отказался причащать политика из-за того, что тот поддерживает аборты. Сам священник подтвердил эту информацию СМИ по электронной почте.
"Святое Причастие означает, что мы едины с Богом, друг с другом и с Церковью. Наши действия должны отражать это, - подчеркнул священнослужитель. - Любой общественный деятель, выступающий за аборт, ставит себя вне церковного учения".
Позицию священника поддержал руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков.
"Пример с Джо Байденом — нам наука. К сожалению, многие современные политики привыкли к тому, что несмотря на действия и выступления, в корне противоречащие традиционным духовно-нравственным ценностям, представители религиозных организаций вынуждены оказывать им почтение только в силу их высокого статуса, - отметил он. - В реальности та же Русская Православная Церковь не просто вправе, но должна указывать тем же сторонникам абортов, как и апологетам всевозможных извращений, однополых "браков", операций по "смене пола" и т. п., что это в корне противоречит христианскому учению".
По мнению Тюренкова, "если этот человек считает себя православным христианином, то он должен быть отлучен от Причастия, а по всей строгости канонов ему даже можно запретить вообще входить в храм до покаяния".
"К сожалению, сегодня мы, в том числе многие священники, привыкли закрывать глаза на подобные беззакония. И то, что американский католический клирик продемонстрировал принципиальность в данном вопросе, вызывает искреннее уважение и даже восхищение", - резюмирует руководитель религиозной редакции Царьграда.

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