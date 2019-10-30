Поддержка абортов лишила кандидата в президенты США Причастия: "Можно запретить вообще входить в храм"

Основной соперник действующего президента США Дональда Трампа на будущих выборах главы государства, экс-вице-президент Штатов Джо Байден лишился воскресного Причастия. Об этом сообщает South Carolina Morning News.

Издание утверждает, что священнослужитель Роберт Мори отказался причащать политика из-за того, что тот поддерживает аборты. Сам священник подтвердил эту информацию СМИ по электронной почте.

"Святое Причастие означает, что мы едины с Богом, друг с другом и с Церковью. Наши действия должны отражать это, - подчеркнул священнослужитель. - Любой общественный деятель, выступающий за аборт, ставит себя вне церковного учения".

Позицию священника поддержал руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков.

"Пример с Джо Байденом — нам наука. К сожалению, многие современные политики привыкли к тому, что несмотря на действия и выступления, в корне противоречащие традиционным духовно-нравственным ценностям, представители религиозных организаций вынуждены оказывать им почтение только в силу их высокого статуса, - отметил он. - В реальности та же Русская Православная Церковь не просто вправе, но должна указывать тем же сторонникам абортов, как и апологетам всевозможных извращений, однополых "браков", операций по "смене пола" и т. п., что это в корне противоречит христианскому учению".

По мнению Тюренкова, "если этот человек считает себя православным христианином, то он должен быть отлучен от Причастия, а по всей строгости канонов ему даже можно запретить вообще входить в храм до покаяния".