«Поддерживают миф»: почему США заявили об «угрозах» от России на фоне ответа Запада по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия якобы угрожает Западу, говоря об ответных мерах в случае, если Москву не удовлетворит его ответ на предложения по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, если на инициативы Москвы от Запада «конструктивного ответа не последует», Россия «предпримет необходимые ответные меры». По мнению экспертов, США пытаются манипулировать общественным мнением, поддерживая антироссийские мифы в условиях, когда НАТО укрепляет свои силы и перебрасывает их в регионы, расположенные рядом с Россией.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во время брифинга, что Россия якобы угрожает Западу, говоря об ответных мерах в случае, если Москву не удовлетворит ответ на предложения по гарантиям безопасности.

«Их угрозы… Кажется, у госсекретаря Блинкена была очень хорошая цитата (она меня рассмешила), пару дней назад он сказал, что это как лиса угрожает напасть на кур в курятнике, потому что чувствует, что куры ей угрожают», — сказала она.

По словам Псаки, Россия якобы обладает «безграничной возможностью искажённо представлять правду и собственные действия». При этом она не ответила прямо на вопрос, готов ли Белый дом опубликовать больше подробностей о том, как «действует Россия».

«Частично их тактика нацелена на создание условий для их вторжения (на Украину. — RT). И нам необходимо предельно ясно донести до мирового сообщества и американской общественности, что они пытаются делать и почему... Многое из того, что они публично заявляют, — это ложная информация. Необходимо, чтобы люди это поняли и усвоили», — расплывчато ответила Псаки.

При этом, по словам пресс-секретаря Белого дома, ФБР и Министерство внутренней безопасности США координируют действия с разведсообществом, чтобы «обеспечить общее понимание российских действий по дезинформации и оказанию влияния, связанных с ситуацией на Украине».

Псаки также отметила, что основные усилия США в плане сдерживания РФ заключаются «в изложении чётких потенциальных последствий».

«Любой пакет санкций будет далеко превосходить то, что было сделано в 2014 году, в том числе скажется на бизнесе и экономических интересах президента Путина и высшего российского руководства», — пообещала пресс-секретарь Белого дома.

26 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российский МИД совместно с другими ведомствами будет готовить предложения президенту России о дальнейших шагах в зависимости от содержания письменного ответа США по гарантиям безопасности, предложенных Москвой.

«Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент Владимир Путин, предпримет необходимые ответные меры. В любом случае все должны исходить из того, что безопасность России и её граждан — безусловный приоритет, и она будет надёжно обеспечена при всех обстоятельствах», — подчеркнул Лавров во время выступления в Госдуме.

РИА Новости

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Глава МИД отметил, что в последнее время США и их союзники в Европе, «основательно подзабывшие культуру дипломатии», удваивают усилия по сдерживанию России. По его словам, на этом фоне особенно цинично звучат требования в адрес Москвы прекратить проведение учений на территории России, на что Москва имеет полное неоспоримое право.

«Двойные стандарты здесь просто зашкаливают, но мы к этому, к сожалению, давно привыкли. Разумеется, в этой ситуации мы не будем сидеть, сложа руки», — сказал глава российской дипломатии.

Предложения Москвы

В декабре прошлого года Россия передала Соединённым Штатам и странам НАТО, а затем обнародовала проекты документов о гарантиях безопасности.

В частности, в них содержатся положения о нерасширении НАТО, в том числе за счёт бывших республик СССР, включая Украину.

В январе предложения России обсуждались во время переговоров Москвы с Вашингтоном в Женеве, а также с НАТО в Брюсселе и в рамках ОБСЕ.

26 января посол США в Москве Джон Салливан передал России письменный ответ американской администрации на ранее представленный Россией проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.

В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во время пресс-конференции, что альянс также передал Москве свой письменный ответ на её инициативы по гарантиям безопасности.

По его словам, НАТО выделяет три основные сферы, где видит «возможность для прогресса», и по которым альянс готов как можно скорее начать более подробное обсуждение в рамках Совета Россия — НАТО. Это отношения между блоком и РФ, европейская безопасность, включая ситуацию вокруг Украины, а также сокращение рисков, транспарентность и контроль над вооружениями. По словам генсека, в ответе НАТО содержится также предложение возобновить работу представительств в Москве и Брюсселе и «в полной мере воспользоваться существующими военными каналами связи».

В то же время Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО не могут «идти на компромисс относительно принципов, на которых строится безопасность» блока, Европы и Северной Америки. Отвечая на вопрос о возможном членстве Украины в НАТО, Столтенберг заявил, что «каждая страна может определять свой собственный путь».

При этом генсек подчеркнул, что в НАТО стремятся к «деэскалации» ситуации вокруг Украины, но готовятся «к худшему».

«Мы также повышаем уровень боеготовности наших сил и усиливаем наше присутствие в том числе в регионе Чёрного моря Балтийского моря — это военные корабли, военные самолёты», — заявил Столтенберг.

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В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает ответы США и НАТО по предложенным российской стороной гарантиям безопасности в комплексе. По его словам, в вашингтонском документе есть реакция, которая позволяет рассчитывать «на начало серьёзного разговора, но по второстепенным вопросам».

Однако на главный вопрос к США о нерасширении НАТО и недопустимости размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ, «позитивной реакции нет», добавил Лавров. В то же время в Кремле заявили, что Москва не будет затягивать с реакцией на ответ Вашингтона по безопасности.

«Двухтрековый подход»

В разговоре с RT эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков отметил, что на фоне агрессивных и антироссийских шагов США и НАТО Белый дом продолжает свою деструктивную информационную кампанию против России, нацеленную на западную общественность.

«Мы наблюдаем достаточно изощрённый двухтрековый подход, где с одной стороны Запад заявляет о каких-то шагах навстречу России, а с другой увеличивает свою военную активность у российских границ. Но при этом продолжает демонизировать Москву и обвинять её в ухудшении военно-политической обстановки в мире», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, перед США, которые в очередной раз предпринимают попытку убедить Запад в том, что именно Россия — источник угрозы и опасности, стоит задача мобилизовать своих союзников.

«НАТО наращивает своё присутствие у границ РФ, на Москву обещают обрушить якобы неведомой силы экономические санкции — всё это надо как-то объяснить. И тут на помощь как раз приходят байки о якобы планах России по нападению на украинскую территорию, о какой-то дезинформации, угрозе. Но всё это не имеет никакого отношения к действительности», — сказал эксперт.

Схожего мнения придерживается и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. По его словам, на фоне откровенно недружественных действий США и НАТО, направленных против РФ, пресс-секретарь Белого дома выполняет важную для Запада миссию: пытается в общественном пространстве поддерживать мысль о том, что якобы Москва представляет угрозу глобальной безопасности, в частности европейской.

«Джен Псаки пытается манипулировать общественным мнением. Они всеми силами поддерживают миф о том, что якобы Россия собирается нападать на Украину. Но её заявления о том, что РФ якобы представляет угрозу, выглядят, мягко говоря, странно, когда именно инфраструктура НАТО всё интенсивнее расширяется на восток и укрепляет свои силы у границ РФ», — заявил Данюк в беседе с RT.

По его словам, говоря о «дезинформации» со стороны России, Вашингтону очень важно в рамках переговорного процесса выставить Москву токсичной стороной, которая якобы «вбрасывает недостоверную информацию».

«Такое стремление очернить Россию во что бы ты ни стало объясняется внутриполитической ситуацией в США и на Западе в целом. Учитывая информационную компанию, развёрнутую Вашингтоном, любой шаг навстречу Москве расценивается как некое предательство, слабость или признак того, что Запад якобы пошёл на поводу у Путина», — пояснил аналитик.

Данюк добавил, что на Западе просто не могут признать, что у России тоже есть свои национальные интересы.

«Там никто не думает о том, что Россия обязана отвечать на меры НАТО и США, исходя из понятий своей национальной безопасности. До недавнего времени Москва, учитывая свой военный потенциал, исходила исключительно из оборонительных целей. Но то, что делает НАТО, заставляет РФ думать об ответе на эти угрозы», — подчеркнул эксперт.

AP

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По словам Данюка, в Москве понимают, что продолжение агрессивной политики альянса, направленной против РФ, в конечном итоге может привести к тому, что Россия будет полностью окружена странами блока, что «нивелировало бы российский военный потенциал».

«В этих условиях РФ обязана защищать саму себя, предпринимая ответные меры. Потому что текущая активность НАТО и США говорят о том, что блок и Вашингтон на конструктивный диалог не способны. Они делают вид, будто бы не понимают, что их действия Россия считывает как сигнал о готовности к военным авантюрам и конфронтации», — заявил эксперт.

При этом, по мнению Данюка, США и НАТО стремятся «ещё больше обострить ситуацию».

«Альянс и Вашингтон намерены показать западному потребителю, что если Россия чем-то недовольна, то они будут ещё больше усложнять обстановку, создавая для РФ новые поводы для беспокойства», — полагает эксперт.

Ситуация будет развиваться в контексте дальнейшей напряжённости, увеличения военной активности на территории стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину, считает Данюк.

«Однако на всё это обязательно последует ответ России, поскольку Москва уже сделала выводы о том, что на уровне дипломатических контактов с политической элитой Запада рассчитывать на какой-то конструктив и признание того, что у России есть своё понимание национальной безопасности, не приходится», — заключил аналитик.