«Поддерживать образ»: почему Байден вновь заговорил о лидерстве США в мире

Смогут ли США одержать верх над другими странами в борьбе за глобальное первенство, определят ближайшие несколько лет, считает глава Белого дома Джо Байден. По его словам, в этом вопросе для Соединённых Штатов, которым нужно «вернуться в игру», наступил решающий момент. Аналитики полагают, что подобная риторика предназначена прежде всего для американского общества: при помощи громких заявлений Байден рассчитывает поддержать собственный падающий рейтинг. При этом, по мнению экспертов, геополитические амбиции Вашингтона вряд ли будут реализованы, поскольку модель однополярного мира окончательно ушла в прошлое.

В ближайшие годы стянет ясно, смогут ли США одержать верх над другими странами в гонке за лидерство. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

«Я искренне верю и даю вам своё слово, что через 50 лет историки оглянутся на этот момент — на минувшие два года и последующие четыре—пять лет — и они определят, выиграла ли в этот временной период Америка соревнование за XXI век или проиграла его? Вот на каком мы сейчас этапе», — сказал президент во время выступления в поддержку своей программы развития инфраструктуры США в Детройте.

Байден считает, что для Соединённых Штатов в этом вопросе наступил решающий момент и им необходимо «вернуться в игру».

«Потому что в случае, если мы этого сделать не сможем, кто ещё будет заниматься кризисами на Ближнем Востоке? Кто ещё будет решать израильско-палестинскую проблему? Кто ещё будет заниматься всеми этими важными вопросами? Какая другая страна будет решать, что нам необходим план по борьбе со следующей пандемией, и поведёт за собой мир, чтобы мы не оказались в таком положении, как сейчас, ведь будут и другие (пандемии. — RT)», — сказал политик.

По его словам, речь идёт о «переломном этапе мировой истории».

«Всё меняется, и не только в США, но по всей планете. Вопрос в следующем: как нам на это реагировать? Что нам делать?», — заметил он.

Глава Белого дома также подчеркнул, что «ставит» на Соединённые Штаты и американский народ.

«Мы должны сосредоточиться на том, что сделало нашу страну великой», — сказал Байден.

Череда громких заявлений

Отметим, что Байден говорит о перспективах лидерства США в мире далеко не впервые.

Так, в августе он подчёркивал, что Вашингтон должен продемонстрировать другим странам свою способность решать сложные проблемы.

«Нам нужно сделать так, чтобы мы могли показать миру, что мы можем добиваться целей», — отмечал Байден на онлайн-встрече с представителями местных властей.

Он также посетовал, что мир сомневается в способности США решать поставленные перед ними задачи.

«Знаете, что влияет на отношение остального мира к Америке? Наша способность достигать поставленных целей. И это не шутка. Отнюдь. Когда я отправился туда (на саммит G7. — RT) и в ходе переговоров с семью лидерами сказал: «Мы вернулись», — ответом мне было: «Надолго ли? У вас не получается решить ни одной задачи», — пояснил Байден.

Белый дом

Reuters

© Joshua Roberts

Кроме того, глава Белого дома добавил, что перед его инаугурацией премьер-министр Ирландии сообщил о своих сомнениях относительно того, что Вашингтон ещё может «добиваться каких-то результатов», поскольку больше не способен «играть роль лидера», не справляясь даже с борьбой против COVID-19.

В октябре Байден выступил с очередным громким заявлением, отметив, что Россия, Китай и остальной мир якобы «в курсе», что у Соединённых Штатов «самые могущественные вооружённые силы в истории».

«Здесь не нужно волноваться, окажутся ли они сильнее, — сказал тогда президент. — Волноваться нужно о том, не начнут ли они заниматься какой-то деятельностью, способной поставить их в положение, чреватое серьёзной ошибкой».

Примечательно, что эти слова прозвучали после сообщений об очередном сбое во время испытаний военными США гиперзвукового оружия.

«Гегемония больше не работает»

По мнению аналитиков, заявления Байдена о перспективах лидерства Вашингтона в мире прежде всего направлены на поддержание его рейтинга, который в последнее время снижается.

«Слова о роли США в международной политике предназначены больше для внутреннего пользования, поскольку популярность Байдена катастрофически падает. В этих условиях ему нужно как-то выходить из положения, выступая с такого рода заявлениями», — сказал в разговоре с RT профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

Схожей позиции придерживается и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, поддержка Байдена среди американцев серьёзно ослабела.

«И ситуация будет только усугубляться, никакие громкие заявления американского лидера, включая речи о лидерстве США в мире, не помогут ему поднять свой рейтинг. Пока нет никаких предпосылок, которые говорили бы об обратном», — констатировал Васильев в беседе с RT.

Напомним, политику Байдена одобряют всё меньше американцев, о чём свидетельствуют данные агрегатора результатов соцопросов — портала RealClearPolitics. На сегодняшний день рекордные 53,2% опрошенных недовольны курсом действующего президента, тогда как поддерживают его всего 41,5% респондентов. Для сравнения — ещё в первой половине августа политика главы Белого дома импонировала 50% американцев, а затем этот показатель начал снижаться. Самый высокий уровень одобрения действий американского лидера (55,8%) отмечался в конце января, когда он только пришёл к власти.

Кроме того, эксперты также обратили внимание и на не совсем уместный политический контекст для заявлений о перспективах мирового лидерства Вашингтона. По мнению Александра Домрина, такие речи «звучат странно» на фоне того, что при Байдене у Соединённых Штатов пока не наблюдается каких-либо достижений как во внутренней, так и во внешней политике.

«Взять хотя бы катастрофическое бегство США из Афганистана, после которого ситуация в республике дестабилизировалась, а талибы получили американское оружие. К этому добавляется неутешительная ситуация вокруг распространения коронавируса, рост цен и прочие проблемы. В таких обстоятельствах Байдену надо как-то отвлечь общество, что он и делает, используя пропагандистские приёмы», — пояснил Домрин.

Что же касается утверждений Байдена о том, что проблемы в мире, в том числе и на Ближнем Востоке, решать некому, кроме Вашингтона, то они звучат «слишком самонадеянно», отмечают аналитики.

Конгресс США

AP

© Jacquelyn Martin

«Однополярного мира, к которому так привыкли Соединённые Штаты, больше не существует. Речь идёт о многополярном мироустройстве с ещё как минимум двумя центрами — Россией и Китаем. Американская гегемония, очевидно, больше не работает, поскольку активная роль РФ и КНР в международной политике — весомый фактор, который США просто не могут не учитывать. Однако у Вашингтона по-прежнему сохраняется гиперболизированное чувство собственного величия, за счёт которого он и пытается хоть как-то поддерживать образ США как единственной великой державы, хотя получается крайне неубедительно», — рассуждает Домрин.

С точки зрения Владимира Васильева, США нацелены вернуть ту модель мироустройства, при которой всё было под их контролем. Эксперт также обратил внимание на то, что слова Байдена о перспективах лидерства Соединённых Штатов неслучайно прозвучали в его речи в поддержку своей программы развития инфраструктуры страны.

«Глава Белого дома делает подобные драматические заявления для демонстрации того, что на кону якобы стоит геополитическое будущее США. Он хочет превратить внутриполитическую проблему, касающуюся продвижения его инициатив, во внешнеполитическую, которую переводит в контекст борьбы за лидерство США в мире. Байден таким образом транслирует, что программа развития инфраструктуры должна стать крайне важным шагом в конкурентной борьбе с Россией и Китаем», — констатировал Васильев.

Аналитики также сходятся во мнении, что громкие речи Байдена о возвращении превосходства США выглядят неуместно на фоне не только его провалов во внутренней и внешней политике, но и нередких оговорок и казусных ситуаций.

«Речь идёт о том, что глава Белого дома испытывает определённые проблемы со здоровьем. Иногда журналисты, да и политики не знают, как интерпретировать некоторые его высказывания. Даже в расшифровки речей Байдена сотрудники администрации вынуждены вносить исправления», — отмечает Домрин.

При этом, как прогнозируют аналитики, надежда Байдена и американского истеблишмента на то, что США снова смогут стать мировым гегемоном, вряд ли воплотится в реальность.