«Поддерживает повестку»: как Байден собирается бороться с «систематическим расизмом» среди правоохранителей в США

Джо Байден призвал «вплотную заняться» борьбой с «систематическим расизмом и расовым неравенством», которые, по его словам, присутствуют в сфере охраны правопорядка и в американской системе уголовного правосудия. Ранее суд присяжных признал бывшего полицейского из Миннеаполиса виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. По мнению экспертов, Байден зарабатывает себе политические очки, призывая к реформам полиции.

Президент США Джо Байден призвал «вплотную заняться» борьбой с систематическим расизмом и расовым неравенством, которые, по его словам, «присутствуют в сфере охраны правопорядка» и в американской системе уголовного правосудия. Об этом глава Белого дома сообщил во время своего публичного выступления.

«Знаете, власти штатов, местная власть и правоохранительные силы должны наращивать свои усилия, но точно так же это должна делать федеральная власть», — заявил он.

Байден напомнил, что в память о погибшем в результате задержания афроамериканце Джордже Флойде названа законодательная инициатива «по существенному реформированию полицейской службы».

«Законодательный акт призван бороться с систематическими неправомерными действиями сотрудников полицейских управлений, восстановить доверие между силами правопорядка и народом, которому им доверено служить и который им доверено защищать. Но для того, чтобы завершить эту работу, не нужен целый год», — отметил американский лидер.

Байден также напомнил, что разговаривал с семьёй Флойда. Во время этой беседы он заявил, что власти США продолжат борьбу за утверждение проекта закона имени Джорджа Флойда о справедливости в работе полиции.

«Чтобы я мог как можно скорее его подписать. И это не всё, что нам предстоит сделать», — сказал он.

Как уточнил президент США, чтобы достичь реальных изменений и реформ, Соединённые Штаты могут и должны прилагать больше усилий для снижения вероятности «повторения подобных трагических событий».

По его словам, обвинительный вердикт по делу о смерти Флойда может стать «огромным шагом на пути к достижению справедливости в Америке».

«Давайте также уточним, что такой вердикт — большая редкость», — отметил президент США.

Он также подчеркнул, что «те немногие» американские правоохранители, которые не соответствуют стандарту, должны привлекаться к ответственности.

«Никому не положено стоять выше закона, и сегодняшний вердикт тому подтверждение. Однако этого недостаточно. Мы не можем на этом остановиться», — сказал Байден.

Президент США Джо Байден

Reuters

© Tom Brenner

При этом он выступил против протестов с применением насилия.

«Есть и те, кто постарается воспользоваться нынешним накалом эмоций, — подстрекатели и экстремисты, которых не интересует социальная справедливость. Они намерены совершать насилие, разрушать имущество, подстёгивать ненависть и разобщенность. Они сделают всё, что в их силах, чтобы остановить продвижение этой страны к расовой справедливости. Мы не можем позволить им добиться своего», — подчеркнул американский лидер.

Ранее суд присяжных признал бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Теперь экс-правоохранителю грозит до 40 лет тюремного заключения.

Протестное движение

Стоит отметить, что, несмотря на вынесение обвинительного приговора присяжными и выступление Байдена, в США продолжились волнения из-за полицейского насилия на расовой почве.

Протесты возобновились в Портленде, где демонстранты выбивали окна зданий, нападали на полицейских. В результате были произведены аресты.

Ранее в Портленде объявили режим ЧС, который позволит властям также установить комендантский час, перекрыть улицы и принять другие меры для поддержания порядка. Об этом сообщил портал Oregon live. Уточняется, что решение было принято на фоне вынесения приговора бывшему полицейскому, проходящему по делу об убийстве Флойда.

В Нью-Йорке из-за демонстраций правоохранителям пришлось на некоторое время частично перекрыть Манхэттенский мост.

Стоит отметить, что незадолго до вынесения приговора присяжными по делу Флойда полицейский в американском городе Колумбус застрелил темнокожую 16-летнюю девушку Макайю Брайант. Соответствующие видеокадры уже опубликовали местные власти. Мэр города в своём Twitter назвал инцидент ужасной ситуацией и пообещал разобраться в произошедшем. Как отмечают местные СМИ, протестующие собирались у здания полиции.

It's a tragic day in the city of Columbus. It's a horrible, heartbreaking situation. Sharing the body worn camera footage — while incomplete — was critical. We will share more footage as it becomes available. https://t.co/sae7c2SsuP — Mayor Andrew Ginther (@MayorGinther) April 21, 2021

Ранее в городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) проходили демонстрации, вызванные убийством афроамериканца Данте Райта сотрудницей полиции. Женщине уже предъявили обвинения, по которым ей грозит до десяти лет лишения свободы. Активисты выходили на улицы, нападали на полицейских и устраивали погромы: пытались снести ограждения, кидали в стражей порядка бутылки и кирпичи. Полиция применяла шумовые гранаты и газ для разгона толпы. Было арестовано больше 60 человек.

Ранее Джо Байден призвал жителей города Бруклин-Сентер к спокойствию и соблюдению порядка после убийства Райта правоохранительницей. Об этом президент США сказал, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома. По его словам, он ознакомился с видеокадрами, записанными на нагрудную камеру полицейского.

Соответствующая запись была обнародована после инцидента. В правоохранительных органах признали, что смерть мужчины произошла из-за ошибки женщины-полицейского, которая перепутала электрошоковое устройство с огнестрельным оружием. Позже судмедэкспертиза установила, что Райт умер вследствие огнестрельного ранения в области груди.

Миннеаполис, 20 апреля 2021 года

Reuters

© Nicholas Pfosi

Напомним, масштабная волна протестов поднялась в США ещё после гибели задержанного полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года в Миннеаполисе. На обнародованной видеозаписи было видно, что один из правоохранителей прижимает темнокожего американца коленом к земле, сильно надавив на область шеи. Флойд несколько раз жаловался на нехватку воздуха, а позже лишился чувств. После этого он скончался в реанимации.

Видео вызвало широкий резонанс в Соединённых Штатах. В Миннеаполисе начались протесты, сопровождаемые беспорядками, которые распространились по всей стране.

На этом фоне в США заговорили об усилении контроля над полицией и необходимости реформировать правоохранительные органы. В июне прошлого года группа конгрессменов представила законопроект о реформе американской полиции. Как уточнила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси во время пресс-конференции, предполагается повышение уровня ответственности за злоупотребления со стороны правоохранителей, усиление контроля над полицией.

При этом в ряде штатов предложили упразднить полицию и сформировать альтернативную структуру. Так, городской совет Миннеаполиса принял резолюцию, в которой говорится о «новой модели укрепления общественной безопасности». Кроме того, в Сиэтле активисты организовали зону, «свободную от полиции».

«Проблемы не решаются»

По мнению политолога Александра Асафова, Байден «зарабатывает себе политические очки», призывая к реформам полиции США.

«Он идёт на поводу у толпы и выступает с популистскими заявлениями, которые сами по себе содержат определённые риски для правоохранительной системы страны. Байден сделал ставку на этих людей в своё время, чтобы прийти к власти. И теперь он продолжает поддерживать эту повестку, сколь бы абсурдно это ни было. Он делает это, чтобы не потерять лояльность своих радикальных избирателей», — заявил эксперт в беседе с RT.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв придерживается схожей позиции. По его словам, Байден «пытается извлечь выгоду из сложившейся ситуации».

«Не стоит забывать, что 46-й президент США вместе с демократами ещё до президентских выборов сам призывал людей выходить на улицы, поддерживал протесты. Так что давать сейчас задний ход новой администрации было бы совершенно нерационально», — сказал аналитик в беседе с RT.

Асафов также добавил, что, если бы глава Белого дома усомнился в решении присяжных и потребовал провести дополнительное расследование, он бы «получил новый виток митингов по всей стране».

«Решение же суда присяжных было вынесено под давлением разъярённых демонстрантов. При этом волнения якобы на расовой почве имеют социальный и политический характер и не могут прекратиться по желанию администрации Байдена. Протесты демонстрируют колоссальный раскол в американском обществе, он никуда не делся и будет усугубляться вне зависимости от любых решений и действий. Байден будет пробовать заткнуть демонстрантов деньгами, но нет гарантии, что у него это получится», — считает аналитик.

Рогулёв, в свою очередь, подчеркнул, что вынесение приговора по делу об убийстве Флойда «не станет колоссальным шагом вперёд в решении проблем, связанных с афроамериканцами, сегрегацией и её последствиями».

Белый дом

Reuters

© Erin Scott

«Судебными приговорами проблемы афроамериканского меньшинства не решаются. Ведь недовольство общества при этом остаётся. И дело не только в полиции, но и в экономическом положении американцев, широком распространении безработицы, низком уровне дохода и прочих обстоятельств, на которые вердикт присяжных никак не повлияет. Все эти проблемы сохранятся, а значит, сохранится и недовольство населения», — сообщил эксперт.

По словам Рогулёва, в США уже есть законодательная база, призванная бороться с расизмом, в том числе и в полиции, однако «реализуется она достаточно медленно».

«И тот разрыв, который образовался на протяжении сотен лет между положением афроамериканцев и белых, он, к сожалению, не сокращается. Положение первых остаётся в этом смысле незавидным. Новые же инициативы, которые поступают от Байдена и демократов, выглядят неубедительно, учитывая, что все вопросы в отношении полиции решают местные власти, а не федеральные», — заключил аналитик.