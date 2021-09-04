Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена...
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Главная / В России

«Поддержать талантливую молодёжь»: кабмин расширил перечень наиболее востребованных профессий для экономики России

04 сентября 2021, 20:45  •  16 • В России
Правительство России расширило перечень профессий и специальностей, которые необходимы для модернизации российской экономики. В обновлённый список было добавлено 55 специальностей и 35 профессий в таких областях, как робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, туризм и т. д. В кабмине отметили, что решение поможет поддержать талантливую молодёжь и повысить престиж специальностей среднего профессионального образования.
 
РИА Новости © Павел Бедняков
 

Правительство России расширило перечень профессий и специальностей, которые необходимы для модернизации и технологического развития российской экономики. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

В кабмине уточнили, что в обновлённый список было добавлено 55 специальностей и 35 профессий, «в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания».

«Среди конкретных специальностей, добавленных в перечень, — «Дошкольное образование», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Агрономия», «Аддитивные технологии», «Гостиничное дело», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». В числе профессий — «Графический дизайнер», «Дефектоскопист», «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», «Мастер растениеводства», «Мастер общестроительных работ», «Лепщик-модельщик архитектурных деталей», — говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что студенты, которые обучаются по специальностям из данного перечня, могут претендовать на стипендии правительства России, ежегодно назначаемые за достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности — победителям выплачивается до 4 тыс. рублей ежемесячно. 

«Решение поможет поддержать талантливую молодёжь, повысить престиж специальностей среднего профессионального образования, а также будет стимулировать студентов к самореализации в наиболее перспективных и востребованных отраслях экономики», — сообщили в правительстве.

Прежний перечень был утверждён в 2014 году, однако с тех пор, напомнили в кабмине, были введены новые федеральные образовательные стандарты для среднего профессионального образования, а на часть профессий, потерявших актуальность, приём был прекращён.

Как заявил в беседе с RT кандидат экономических наук Михаил Беляев, именно профессии, включенные в обновлённые перечень, будут востребованы в России в самом ближайшем будущем.

«То есть это те профессии, которые укладываются в направления, по которым будет развиваться экономика ускоренными темпами. Прежде всего это всё, что относится к цифровой экономике, сюда же включается и робототехника. Естественно, сейчас по-другому развивается медицина. Мы понимаем, что она выходит на первые роли, к сожалению, в связи с таким событием, как пандемия», — пояснил Беляев.

  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Он добавил, что в настоящее время большое значение имеют цифровые и современные методики диагностики, лечения, а также телемедицина. Эксперт также отметил, что сельскому хозяйству в связи с климатическими изменениями требуются совершенно новые качества агрономов и агротехники.

«Мы понимаем, что качественно меняется экономика, даже сами отрасли, которые сохраняют своё название, становятся другими по содержанию и требуют других профессий», — заключил эксперт.

3 августа глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила, что Минтруд исключил из списка запрещённых для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолётов и вертолётов. Соответствующий приказ ведомства вступает в силу с 1 марта 2022 года.

«Приказ министерства признает утратившим силу подпункт «б» пункта 57 перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин», — приводит слова Святенко ТАСС.

Уточняется, что подпункт включает в себя работы авиационным механиком по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техником по крылу, а также инженером, занятым непосредственно на техническом обслуживании летательных аппаратов.

Кроме того, с 1 января 2021 года вступил в силу приказ Минтруда об утверждении сокращённого списка профессий, ограничивающих применение труда женщин. Перечень недоступных для женщин профессий был сокращён с 456 позиций до 100.

Теперь женщины в России могут, в частности, работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники (за рядом исключений), боцманами, шкиперами и матросами на судне, машинистами электричек, а также быть задействованными в верхолазных работах на высоте свыше 10 метров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





16
Источник
Похожие новости
02 сентября 2021, 01:50
«Прошёл обкатку в районах боевых действий»: как модернизируется российский зенитно-ракетный комплекс «Тор»
03 сентября 2021, 10:50
Фанатичные фрики или холодный расчёт: зачем «Мужское государство» атакует в сети рестораны «Тануки»
03 сентября 2021, 14:30
«Это моя вторая семья»: кем стали дети, пережившие захват школы в Беслане
04 сентября 2021, 08:50
Скрытая мощь: как подлодки проекта «Борей-А» укрепляют стратегические возможности ВМФ России
04 сентября 2021, 16:10
«Предложили компенсацию»: что известно о ситуации с бизнесменом из Екатеринбурга, обвиняемым в похищении и избиении жены
02 сентября 2021, 22:00
«Боюсь, на меня объявят охоту»: темнокожий мужчина из рекламы «Тануки» рассказал RT о своих опасениях
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
04 сентября 2021, 06:10
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
04 сентября 2021, 11:40
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
04 сентября 2021, 11:40
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
04 сентября 2021, 08:00
Дело не в Украине: Политолог назвал главную причину поездки Зеленского в США
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
29 августа 2021, 09:00
Россия отказывается от услуг учителей
29 августа 2021, 17:15
На Украине заявили о будущей "жертве" Зеленского
01 сентября 2021, 15:50
Почему Байден отказал Зеленскому: Эксперт назвал три причины
28 августа 2021, 23:50
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены нестыковки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.