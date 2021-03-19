Поддержать "хрупкую демократию": Сенат США может выделить Украине 300 млн долларов на оружие

Сенаторы США намерены принять закон о военной помощи Украине и поставках летального оружия. Новая администрация США ранее заявила об отказе от силового продвижения "демократии".

Сенат США рассмотрит законопроект о военной помощи Украине и летального оружия, сообщается на сайте комитета Сената США по международным делам.

"В интересах поддержки обороны Украины и продвижения американских ценностей и внешнеполитических приоритетов я с гордостью присоединяюсь к возобновлению действия Закона о партнёрстве в области безопасности Украины - долгосрочного пакета помощи в области безопасности...", - заявил один из авторов нового законопроекта сенатор Боб Менендес.

Как напоминает Telegram-канал "Зрада чи Перемога", законопроект предложен после объявленного новой администрацией США решения отказаться от распространения демократии военным путём.

Новый законопроект должен продемонстрировать способность США поддерживать "хрупкие демократии" и помочь Киеву защититься от "агрессии России", отметил сенатор Крис Мерфи. По его словам, "как никогда важно, чтобы мы оказали сильную двухпартийную поддержку Украине как в Конгрессе, так и в Белом доме".

Сенаторы предлагают ежегодно выделять Украине 304 млн долларов, 4 млн из которых пойдёт на обучение и подготовку ВСУ. Также разрешается поставлять Киеву летальное оружие.