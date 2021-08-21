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«Поддержать и сохранить жизнь»: эксперты разрешили вакцинацию пожилых людей «Спутником Лайт»

21 августа 2021, 23:05  •  88 • В России
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что эксперты разрешили использовать «Спутник Лайт» для вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции лиц старше 60 лет. Он также отметил, что во всех регионах вакцин от коронавируса достаточно. По его словам, в стране прививку уже получили более 43 млн человек. Между тем в России за прошедшие сутки выявили 21 тыс. новых случаев COVID-19, из них наибольшее число — в Москве (1852), Санкт-Петербурге (1665) и Московской области (1119).
 
Reuters © Антон Денисов
 

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что эксперты разрешили использовать «Спутник Лайт» для вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции лиц старше 60 лет.

«Эксперты дали разрешение на использование «Спутника Лайт» у лиц старше 60 лет. Для повторной вакцинации он преимущественно используется — тех, кто ранее уже получил вакцину», — цитирует его ТАСС.

Мурашко уточнил, что данный препарат может быть рекомендован медицинским сообществом и для тех, кто уже переболел COVID-19, чтобы «поддержать и сохранить жизнь».

Глава ведомства указал на необходимость вакцинации, отметив, что недавно был в «красной зоне» и видел там множество пациентов старше 60 лет.

«Очень важна вакцинация, особенно у лиц старше 60 лет... Мы видим, что в структуре, в том числе летальных исходов, 85% — это лица старше 60 лет», — рассказал он.

Мурашко также отметил, что во всех регионах России достаточный запас вакцин от коронавируса.

«Вакцин достаточно... фактически ни одного региона нет в стране, в котором был бы запас меньше чем на неделю. Поэтому приглашаем, обязательно пройдите вакцинацию, спасите свою жизнь», — сообщил он.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. Граждане страны могут сделать прививку одним из четырёх зарегистрированных в стране препаратов: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

По словам Мурашко, в России прививку от коронавируса уже получили более 43 млн человек.

«Сегодня в целом по стране вакцинировано уже более 43 млн человек, но этой цифры, мы считаем, пока недостаточно. У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения. Это лидеры, такие как Чеченская Республика», — рассказал он.

Белгородская и Московская области, констатировал министр, приближаются к данной отметке.

В то же время он отметил, что из-за большей агрессивности COVID-19 дети на сегодняшний день стали инфицироваться чаще.

Также Мурашко призвал регионы, где заболеваемость пошла на спад, направить мобильные медицинские комплексы в отдалённые сельские территории для проведения вакцинации и диспансеризации граждан из групп риска.

Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России может быть достигнут к концу 2021 года. По его словам, формирование коллективного иммунитета на данный момент «идёт неплохо», а вакцина в регионах страны имеется в избытке.

«Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались», — пояснил Гинцбург.

Вместе с тем вице-премьер Татьяна Голикова, говоря о вакцинации беременных женщин, подчеркнула, что прививка остаётся единственным способом обезопасить от COVID-19 будущую мать и её ребёнка.

«Мы очень аккуратно подходили к возможности вакцинации беременных женщин. Мы не сделали это сразу — после того как зарегистрировали вакцину и она прошла клинические испытания, мы достаточно долго наблюдали за процессом. И сейчас мы абсолютно уверены, что в сравнении результатов, если человек заболел и не привился или привился и заболел, — это две совершенно разные вещи. Вакцинация — это спасение жизни для беременных: и себя, и своего ребёнка, избежание негативных последствий», — рассказала она.

Голикова вновь заявила, что вакцинация от коронавируса — лучший способ спасения человеческой жизни, и напомнила, что привившийся легче переносит заболевание: в большинстве случаев бессимптомно либо в лёгкой форме.

  • Reuters
  • © Sergey Pivovarov

В России за прошедшие сутки выявили 21 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1852), Санкт-Петербурге (1665) и Московской области (1119). За это время выздоровели 20 647 человек, скончались 797 пациентов. 

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 726 523. Всего в России выздоровели 6 004 052 пациента, 175 282 человека скончались.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 174,6 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн инфицированных.

Между тем Минздрав Узбекистана сообщил, что в стране зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V» местного производства.

Вместе с российской вакциной также был зарегистрирован китайский препарат от COVID-19 местного производства, уточнили в ведомстве.

«Согласиться с предложениями Министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-US-VAC 2001 и «Спутник V», производимых Jurabek Laboratories (узбекское фармпредприятие. — RT)», — говорится в документе, текст которого приводит ТАСС.

На первоначальном этапе материалы для производства этих вакцин будут поставляться из Китая и России, отметили в министерстве.

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