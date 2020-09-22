«Поддержание статус-кво»: смогут ли ФРГ и Япония стать постоянными членами Совбеза ООН

Совет Безопасности ООН часто оказывается неспособен принять чёткие решения и нуждается в реформировании. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Германская сторона готова действовать в расширенном составе Совбеза, добавила она. С похожим заявлением выступил и глава МИД Японии Тосимицу Мотэги. В Токио убеждены, что расширение списка постоянных членов СБ ООН и включение в него Японии повысит эффективность работы структуры. Также критика в адрес существующей системы ранее звучала и от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эксперты согласны, что Организация Объединённых Наций нуждается в преобразованиях, но предупреждают о больших рисках, связанных с инициативами по расширению клуба постоянных членов Совбеза.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости реформировать ООН, а также о готовности Германии войти в расширенный состав Совета Безопасности организации.

Политик отметила, что пандемия коронавируса COVID-19 стала одним из примеров, показывающих, что решение глобальных проблем требует сотрудничества на наднациональном уровне. Работа ООН может быть эффективной только при условии единства её членов. В качестве ещё одного примера трудноразрешимой проблемы Меркель привела ситуацию в Ливии и Сирии.

«Однако Совет Безопасности слишком часто оказывается в тупиковой ситуации, когда от него требуется принятие чётких решений. Нам нужны реформы. Организация Объединенных Наций должна продолжать развиваться, с тем чтобы справляться с глобальными вызовами XXI века. Германия полна решимости и впредь брать на себя ответственность и была бы рада действовать в расширенном составе Совета Безопасности», — подчеркнула канцлер ФРГ.

Ангела Меркель

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С похожим заявлением в своём послании по случаю 75-летия ООН выступил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги. По словам министра, за прошедшие с момента основания ООН 75 лет мир изменился, а кризисы, настигающие человечество, становятся всё более масштабными. В этом контексте роль ООН важна, как никогда. При этом организация нуждается в реформировании, убеждены в Токио.

«Чтобы сделать ООН эффективнее, реформу Совета Безопасности больше нельзя откладывать. Я с сожалением вынужден констатировать, что сегодня система, разработанная 75 лет назад, не в полной мере отвечает целям Устава», — подчеркнул Тосимицу Мотэги.

Министр убеждён, что государства‑члены, имеющие возможность и готовые брать на себя основные обязанности, должны быть представлены в расширенном составе Совета Безопасности.

«Только тогда Совет сможет возродиться в качестве эффективного представительного органа. Япония полностью готова выполнять соответствующие обязанности в качестве постоянного члена Совета Безопасности и вносить свой вклад в обеспечение мира и стабильности на планете», — заявил глава японского МИД.

К реформированию Совета Безопасности ООН призвал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи. Он отметил, что система ООН не способна ни предотвратить новые конфликты, ни положить конец тем войнам, которые уже начались. По мнению турецкого лидера, невозможно преодолевать сегодняшние вызовы при помощи структур, созданных для нужд прошлого века.

«Для того чтобы вновь придать сил системе Организации Объединённых Наций, мы должны в первую очередь реформировать Совет Безопасности. Совбез, из-за структуры которого судьба семи миллиардов человек зависит от пяти стран, не отличается ни справедливостью, ни надёжностью», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что создание демократической, прозрачной, подотчётной, эффективной и основанной на справедливом представительстве конфигурации Совета — вопрос не выбора, а необходимости для человечества.

Попытки реформ

Призывы к реформированию ООН звучат давно. Впервые вопрос расширения состава Совбеза ООН был включён в повестку 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1979 году. Во время 48-й сессии Генеральной Ассамблеи в 1993-м было принято решение учредить Рабочую группу открытого состава для рассмотрения вопроса о расширении состава Совбеза, а также других вопросов, касающихся СБ ООН.

По итогам работы этой группы в 1998 году Генассамблея ООН одобрила резолюцию 53/30. Согласно документу, резолюции и решения по поводу представительства в СБ ООН и расширении его членского состава не могут быть приняты, если за это не будут поданы, по крайней мере, две трети голосов Генеральной Ассамблеи.

Представитель США подписывает Устав ООН на конференции в Сан-Франциско

Flickr

© United Nations Photo

Германия не в первый раз заявляет о своём стремлении к членству в СБ ООН. Ранее большую активность в этом направлении проявлял канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, которому удалось создать совместно с Японией, Индией и Бразилией группу G4, целью которой стало реформирование Совбеза.

О необходимости изменить работу ООН ранее говорил и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а также лидеры других государств-членов Организации Объединённых Наций.

Так, вопрос реформирования ООН обсуждался в 2018 году во время заседания Генассамблеи организации. Тогда большинство стран выступили за расширение Совбеза, а о своём стремлении получить постоянное членство в СБ заявили Бразилия, Индия, Япония и Германия.

Комментируя ранее инициативы по реформированию Совбеза ООН, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что какие-либо изменения в работе этой структуры можно принимать только по итогам консенсуса среди действующих постоянных членов Совета Безопасности.

В своём видеообращении, прозвучавшем на пленарном заседании юбилейной 75-й Генеральной Ассамблеи ООН президент России Владимир Путин отметил, что при всех хитросплетениях мировой политики ООН достойно выполняет свою главную миссию по сбережению мира. При этом происходящие в мире перемены оказывают своё влияние на Совет Безопасности ООН и на дискуссию на предмет его реформирования, добавил российский лидер.

«Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, всё многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза», — подчеркнул Путин.

Президент России пояснил, что это право пяти ядерных держав, победивших во Второй мировой войне, отражает сегодня реальный военно-политический баланс.

По словам российского лидера, право вето постоянных членов Совбеза ООН представляет собой «абсолютно необходимый и уникальный инструмент, который не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств».

При этом как любая международная организация ООН «не должна костенеть, а должна отражать в своём развитии динамику XXI века», чтобы адаптироваться к современным реалиям, заявил Путин.

Поспеть за меняющимся миром

По мнению доктора политических наук, члена научного совета при Совбезе России Андрея Манойло, критика, которой подвергается в последнее время ООН, связана как раз с тем, что организация не всегда успевает адаптироваться к меняющимся условиям.

«ООН за последние 30 лет критиковали и за медлительность, и за неспособность реагировать на современные вооружённые конфликты и предотвращать их. И дискуссия о реформировании ООН не прекращается, потому что мир давно изменился. Но при этом до сих пор нет ясности, как именно должна быть реформирована организация. Не исключено, что в будущем состав постоянных членов Совбеза ООН действительно будет расширен и у ФРГ и Японии появится возможность войти в него», — отметил эксперт в комментарии RT.

По словам Манойло, сейчас есть страны, которые не меньше, чем пять постоянных членов Совбеза, влияют на ситуацию на международной арене.

«Нужно ли эти страны включать в состав постоянных членов СБ ООН или просто следует придать им в рамках непостоянных челнов организации более широкие полномочия — дискуссионный вопрос. Несомненно, реформы могут иметь как позитивные, так и негативные последствия. Сейчас международные отношения находятся в разбалансированном состоянии, поэтому реформа ООН может привести и к катастрофе», — добавил Манойло.

Несколько иной точки зрения придерживается политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. Как отметил эксперт в беседе с RT, если Германия или Япония станут постоянными членами Совбеза ООН, это вызовет массу вопросов и у других стран, таких, например, как Индия, Индонезия.

«В итогесозданный миропорядок начнёт разрушаться, начнут шириться инициативы по упразднению самого клуба постоянных членов СБ ООН. А для России, Китая и США подобное неприемлемо. Возникнет довольно опасная ситуация», — уверен эксперт.

При этом ООН действительно нуждается в реформах, поскольку с момента её создания прошло уже 75 лет, добавил Борис Межуев. Однако перемены могут легко привести к разрушению самой организации.

«Несмотря ни на что, пока что для сохранения сложившегося миропорядка поддержание статус-кво является необходимым условием», — добавил эксперт.

Дисциплинарный подход

Следует отметить, что критика в адрес ООН звучит и со стороны американского руководства, при том что США являются постоянным членом Совбеза организации. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп упрекал ООН в неэффективности ещё во время предвыборной кампании 2016 года.

«ООН имеет огромный потенциал, но сейчас это просто клуб, где люди могут собраться, поболтать и хорошо провести время. Это так печально!» — писал тогда Трамп в своём Twitter.

В 2018 году США вышли из Совета ООН по правам человека. Перед этим Белый дом активно критиковал структуру за её позицию по израильскому вопросу, расходящуюся с подходом действующей американской администрации.

Майк Помпео

Reuters

© Kevin Lamarque/Pool

Как отмечают эксперты, для Вашингтона свойственно рассчитывать на совпадение собственных интересов с позицией ООН. К примеру, 19 сентября 2020 года глава Госдепа Майк Помпео сделал заявление, в котором «приветствовал» восстановление ранее отменённых санкций ООН против Ирана. Основанием для этого, по мнению американской стороны, должно было стать уведомление о «невыполнении» Тегераном своих обязательств в рамках СВПД, которое ранее подали в Совбез ООН США.

Однако в Госдепе поспешили с анонсом антииранских санкций: генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что не может приступить к возвращению рестрикций. Об этом говорилось в письме Гутерреша председателю СБ ООН. Гутерреш отметил, что такое решение не было поддержано Совбезом, большинство его участников выступили против американской инициативы.

В свою очередь комментируя заявление Госдепа, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала американское руководство «перестать высказываться от имени СБ ООН» на тему антииранских санкций.

Говоря о роли и перспективах реформирования ООН, эксперты напоминают, что именно Вашингтон и НАТО не раз действовали в обход Совбеза, нарушая устав организации. Ярким примером стали бомбардировки силами Североатлантического альянса Союзной Республики Югославия в 1999 году. Совбез ООН не давал тогда разрешения на это вторжение, а Москва и Пекин — постоянные члены СБ — выступали категорически против действий альянса.

По мнению Андрея Манойло, Вашингтон на протяжении долгого времени вёл сознательную деятельность, направленную на подрыв авторитета ООН. Поэтому сегодня наряду с вопросом о реформировании организации было бы уместно поднять вопрос о том, чтобы её действующие члены не расшатывали её основы.

Бомбардировки Югославии

Reuters

«При этом, несмотря ни на что, ООН остаётся действующей структурой», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения в этом отношении придерживается и Борис Межуев.

«Несомненно, США подорвали авторитет ООН своими действиями, очередным примером стало вторжение в Ирак. Итогом подобной политики Вашингтона стало превращение ООН из аналога третейского судьи в дискуссионный клуб, где каждая сторона высказывает своё мнение, а после делает то, что хочет. Поэтому в первую очередь следует поднять вопрос не о расширении ООН, а о том, чтобы нынешние члены Совбеза не действовали в обход организации», — подытожил эксперт.