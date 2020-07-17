«Поддержание репутации»: почему в США заявили о важности «тесного» партнёрства с Великобританией в космосе

Россия и Китай располагают средствами для атаки на космические операции, где бы они ни осуществлялись. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд. По его словам, «обеспечиваемое превосходство» Соединённых Штатов в космосе «уже нельзя воспринимать как данность», а необходимо наращивать взаимодействие «с партнёрами, в особенности Великобританией». По мнению экспертов, заявление американского генерала призвано «выбить дополнительное финансирование» на новые совместные разработки Вашингтона и Лондона. При этом на деле союз с британской стороной мало что добавляет к американской военной мощи в космической сфере, считают аналитики.

Москва и Пекин, будучи «стратегическими соперниками» Вашингтона, имеют «средства для атаки на космические операции, где бы они ни осуществлялись». Об этом заявил глава космического командования и начальник штаба космических операций США генерал Джон Рэймонд во время своего виртуального выступления на Лондонской конференции, посвящённой военно-воздушным и космическим силам. По его словам, «обеспечиваемое превосходство в космосе и информационные преимущества» Соединённых Штатов «уже нельзя воспринимать как данность».

«Стратегические соперники, такие как Китай и Россия, располагают средствами для атаки на космические операции, где бы они ни осуществлялись, кинетической или некинетической, на Земле, на орбите, в киберпространстве и электромагнитном спектре», — отметил Рэймонд.

Глава космического командования также подчеркнул, что защита космических средств в будущем «в меньшей степени будет зависеть от индивидуальных возможностей и в большей — от тесного и оперативного взаимодействия с союзниками и партнёрами, в особенности Великобританией».

«Вместе мы сильнее, особенно в космическом пространстве, — сказал он. — Соединённые Штаты не воюют в одиночку. Не могу себе представить лучшего друга и союзника, чем Королевские ВВС (Великобритании. — RT). Наш альянс — опора мира и стабильности во всём мире».

Говоря о сотрудничестве двух стран в космической сфере, Рэймонд напомнил, что в Центре совместных космических операций на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) задействованы сотрудники из Соединённого Королевства, которые в том числе занимают ключевые руководящие должности.

По словам командующего, эта структура осуществляет координацию сил коалиции (включая Канаду и Австралию), а также выполняет космические операции, призванные обеспечить поддержку космических союзных сил по всему миру.

По словам Рэймонда, Министерство обороны США также планирует поддерживать британские ВВС в рамках трансатлантической программы «Артемида», включающей доставку военных спутников.

Пентагон также рассматривает возможность партнёрских отношений с Великобританией по проектам в области спутниковой связи, добавил генерал.

Глава космического командования и начальник штаба космических операций США генерал Джон Рэймонд

© Joshua Roberts/Reuters

Как пояснил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, заявление Рэймонда в первую очередь «призвано выбить дополнительное финансирование» на новые совместные разработки США и Великобритании.

«Вместе с тем американский генерал хочет подчеркнуть наличие неких особых отношений между Вашингтоном и Лондоном», — отметил аналитик.

По словам Брутера, Пентагоном делается ставка на Британию как на союзника США в космосе, поскольку в нынешнем Вашингтоне «скептически относятся к возможностям объединённой Европы в этой сфере».

«При этом такой союз и с британской стороной мало что добавляет американской военной мощи в космической сфере. Тут речь скорее о поддержании своей репутации как страны, деятельность в космосе которой поддерживают в мире», — отметил эксперт.

Возможности Британии

Военный эксперт Алексей Леонков напомнил в комментарии RT, что возможности Великобритании по развитию военно-космической промышленности намного меньше, чем у США.

«В Великобритании в 1990-х годах была достаточно развита космическая промышленность. Англичане активно разрабатывали проекты для создания систем, которые способны выводить полезную нагрузку в космос. Однако позже гегемония США в этой сфере стала подавляющей, и многие британские компании, которые занимались космическими программами, стали фактически филиалами американских компаний», — отметил аналитик.

Как сообщал ранее телеканал Sky News, в настоящий момент у Соединённых Штатов около 830 военных орбитальных спутников, в то время как у британской стороны — не более 54.

В 2018 году Лондон запустил спутник Carbonite 2, который оснащён полноцветной HD-видеокамерой, позволяющей получать изображения Земли из космоса. Данные будут использоваться Королевскими ВВС.

Как подчёркивают эксперты, в космической сфере США и Великобритания выступают в разных весовых категориях.

«Что же касается военно-космических программ Лондона, то их Великобритания далеко не всегда доводит до завершения. Так, планировалось, что проект OneWeb будет завершён к 2020—2021 годам, однако его реализация сначала притормозилась, а затем и вовсе компания заявила о своём банкротстве в марте текущего года», — заявил Леонков.

По его мнению, проект «забуксовал» в том числе и потому, что «США фактически стали прямыми конкурентами компании OneWeb, запустив программу, связанную с 5G и спутниками Starlink».

Космическая стратегия

Заявление Рэймонда полностью укладывается в рамки новой американской военной доктрины по космосу, отмечает Брутер.

Напомним, 17 июня Пентагон опубликовал аннотацию открытой версии «Оборонной космической стратегии» США, определяющей приоритетные задачи перед военным ведомством относительно космической сферы на ближайшие десять лет, а также пути их реализации.

Форма Космических сил США

© U.S. Space Force/Handout via REUTERS

Первым в списке приоритетных направлений деятельности указывается обеспечение «американского военного превосходства в космосе». При этом космическое пространство американская сторона рассматривает как полигон для ведения боевых действий. Отмечается также, что использование космоса Соединёнными Штатами и их союзниками, а также партнёрами должно быть подкреплено военной силой. При этом речь идёт не только об оборонительных целях и сдерживании, но и о «нанесении поражения противнику при враждебном использовании космического пространства».

Кроме того, одна из ключевых позиций стратегии — взаимодействие Вашингтона с союзниками и партнёрами в сфере космоса. В документе отмечается, что Пентагон расширит сеть таких партнёрств посредством сотрудничества с Госдепом. В частности, предлагается сконцентрироваться на формировании стандартов и норм «безопасного и ответственного поведения» в космосе, удовлетворяющих интересам США, а также их союзников.

В качестве мотивирующей части для всех этих мер Пентагон указывает на «стратегическую угрозу» со стороны России и Китая. В документе говорится, что эти страны за счёт укрепления собственной боеспособности «бросают вызов свободе действий» США в космосе.

В МИД России назвали новую стратегию США документом, подтверждающим «агрессивную направленность курса Вашингтона в космической сфере». Как отмечается в комментарии российского внешнеполитического ведомства, «деятельность Пентагона будет сфокусирована на военном применении космического потенциала».

«В качестве оправдания реализации данного деструктивного курса, провоцирующего гонку вооружений в космическом пространстве и дестабилизирующего ситуацию в области международной безопасности, Вашингтон прибегает к привычной тактике обвинения других. Американские коллеги заявляют о российской и китайской «величайших стратегических угрозах» в космосе, разумеется, не утруждая себя представлением каких-либо доказательств», — говорится в заявлении МИД РФ.

В российском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что перед ВС РФ «в отношении космоса поставлены сугубо оборонительные задачи».

«Угроза стратегической безопасности»

Владимир Брутер полагает, что новая стратегия Пентагона по космосу была написана для того, чтобы потом «ссылаться на неё как на документ, оправдывающий неправомерные действия американской стороны». Эксперт также подчеркнул, что обвинения США в адрес России, как в заявлении Рэймонда, так и в новой доктрине, являются необоснованными.

«Идея перенести войну в космос — это инициатива Соединённых Штатов, а не России. Заявления американского военного руководства о том, что деятельность РФ и КНР в космосе якобы связывают руки Вашингтону, — это передёргивание, поскольку сами США заставляют Москву и Пекин предпринимать ответные меры», — считает аналитик.

Часть ракеты-носителя Delta IV Heavy

Twitter

© @SpaceForceDoD

Аналитики сходятся во мнении, что действия США по наращиванию вооружений в космическом пространстве могут привести к серьёзным последствиям для всего мира.

«Милитаризация космического пространства, которую уже проводят США и хотят интенсифицировать, несёт серьёзную угрозу для мировой безопасности, поскольку убирает преграды для развязывания полномасштабной гонки вооружений», — отметил аналитик.

Аналогичной позиции придерживается и директор Института США и Канады Валерий Гарбузов. По его мнению, США не заинтересованы в том, чтобы «вывести космос из военно-политического противостояния». При этом Гарбузов подчеркнул, что в такой ситуации Россия будет вынуждена идти на симметричные меры.

«Наращивание военного потенциала в космосе Соединёнными Штатами совместно с их союзниками по НАТО, включая Великобританию, воспринимается российской стороной как угроза стратегической безопасности. Поэтому российский ответ не заставит себя ждать. Такова логика международной политики», — подытожил аналитик в беседе с RT.