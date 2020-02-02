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Поддержали миф: ЕП указал на особую роль НАТО в вопросе «сдерживания агрессии» РФ
02 февраля 2020, 09:39 • 112 • В мире
В Европарламенте выразили поддержку действиям НАТО по «сдерживанию» России. Как считают в законодательном органе ЕС, Москва продолжает «дестабилизировать и менять обстановку в сфере безопасности». В частности, РФ якобы пренебрегала условиями ДРСМД, «оккупировала» восток Украины и нарушала границы стран — членов НАТО. В связи с этим в ЕП указывают на необходимость укреплять взаимодействие с военным блоком и придерживаться единой позиции относительно РФ. Однако опрошенные RT политологи считают, что Европарламент в очередной раз показывает, что следует антироссийскому вектору, хотя такой подход явно вредит интересам многих государств Евросоюза.
Reuters © Ints Kalnins
В Европейском парламенте признали особую роль сил НАТО в вопросе «сдерживания российской агрессии». Об этом говорится в предварительной версии резолюции ЕП по годовому отчёту о реализации Общей политики безопасности и обороны (ОПБО) Евросоюза.
«Европейский парламент приветствует и поддерживает операцию «Атлантическая решимость» (проводится в Европе с 2014 года для укрепления восточного фланга НАТО и противодействия России. — RT), а также расширенное передовое присутствие НАТО в Европе, признавая важность натовских войск в усилиях по сдерживанию дальнейшей российской агрессии и оказанию критически важной помощи в случае конфликта», — отмечается в документе, с текстом которого ознакомился RT.
Заявления о «российской угрозе» постоянно звучат на Западе. Как подчёркивал президент РФ Владимир Путин, в Европе намеренно используют этот миф ради собственной выгоды и при этом осознают, что Россия не планирует ни на кого нападать.
«Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Сколько в Евросоюзе жителей? Сколько в странах НАТО жителей? Каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий. «Российская угроза» — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это», — сказал глава государства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что русофобия уже глубоко проникла в Европу и «зашкаливает» в риторике представителей НАТО.
При этом сам Североатлантический альянс постоянно наращивает активность вблизи российских рубежей. Так, число подлётов боевой авиации блока к границам России в прошлом году увеличилось вдвое — было зарегистрировано более 400 случаев. Кроме того, блок регулярно проводит учения в акватории Балтийского моря и на территории Прибалтики и Польши. Как отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу, обстановка у рубежей страны остаётся напряжённой.
«(Ситуация. — RT) характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развёртыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией», — констатировал министр.
Чтобы поддерживать сложившуюся обстановку, на Западе намеренно муссируют тему возможной «российской агрессии», считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
По словам Оленченко, альянс выступает как инструмент сохранения антироссийского вектора в политике ЕС, а Европарламент уже не раз демонстрировал поддержку такой политики.
Обвинения для убедительности
На этом фоне в предварительной версии резолюции ЕП по годовому отчёту о реализации ОПБО содержится призыв к выработке общей политики в отношении России.
«Европейский парламент выражает обеспокоенность в связи с деятельностью и политикой России, которые продолжают дестабилизировать и менять обстановку в сфере безопасности... Он подчёркивает необходимость согласования единой позиции касательно политики ЕС в данном контексте», — говорится в проекте резолюции.
При этом авторы документа приводят ряд обвинений в адрес России. В частности, по их мнению, Москва якобы неоднократно нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в том числе разработкой ракеты 9М729.
Напомним, что ДРСМД утратил силу в прошлом году после одностороннего выхода из него США. В соответствии с соглашением, подписанным в 1987 году, стороны брали обязательства уничтожить ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км и пусковые установки для них. Вашингтон в последние годы утверждал, что РФ не выполнила условия и создала 9М729. При этом представители США и других стран Запада проигнорировали брифинг Минобороны России, на котором были раскрыты технические характеристики снаряда, подтверждающие, что дальность ракеты составляет 480 км, то есть не выходит за рамки договора.
В резолюции ЕП также указывается на «нарушения» Россией воздушных и морских границ стран НАТО.
Подобные обвинения выдвигали различные государства альянса, однако в Минобороны РФ неоднократно опровергали подобные заявления. Один из последних инцидентов такого рода произошёл в сентябре прошлого года, когда Эстония заявила, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34, совершавший перелёт в Калининградскую область, якобы нарушил её границы. В ответ в военном ведомстве указали, что на самом деле данный полёт проходил в рамках международных правил, и это подтверждается данными средств объективного контроля.
В документе Европарламента также в очередной раз упоминается тема воссоединения Крыма с Россией, мифической «оккупации» восточной Украины и якобы несоблюдения Москвой Минских соглашений.
При этом в очередной раз не учитывается тот факт, что официальные лица РФ неоднократно указывали на отсутствие российских военных на территории Украины. При этом Россия не является стороной конфликта и выступает лишь гарантом выполнения Минских соглашений. Более того, Москва прилагает все усилия, чтобы способствовать скорейшему урегулированию кризиса в соседней стране.
Что же касается Крыма, то российские официальные лица регулярно напоминают, что в 2014 году состоялся законный референдум, в ходе которого жители полуострова высказались за его возвращение в состав РФ.
Стоит отметить, что не все страны Евросоюза видят в России «угрозу безопасности». Так, президент Франции Эммануэль Макрон в 2019 году призвал в корне пересмотреть отношения с Москвой и наладить сотрудничество. Без участия РФ невозможно решить ни один из ключевых международных конфликтов, считает французский лидер.
«Я думаю, что толкать Россию дальше от Европы — глубокая стратегическая ошибка. Мы толкаем Россию или на путь изоляции, что только усиливает напряжённость, или к союзничеству с другими великими державами, такими как Китай, что совсем не в наших интересах», — сказал Макрон.
За налаживание отношений с Россией выступают также итальянские, германские, словацкие политики.
В российском МИД считают, что Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить русофобские настроения в ЕC. Такой подход очень важен для дипломатии, подчеркивал Сергей Лавров.
Как заметил политолог Владимир Оленченко, интересы стран Евросоюза сильно расходятся. Ведущие государства осознают важность партнёрства с Россией, а против этого выступают в основном относительно новые члены ЕС — Прибалтика, страны Восточной Европы. Именно они зачастую продвигают в Европарламент резолюции антироссийского характера.
Единство дало трещину
Политика в отношении России — не единственный вопрос, который вызывает противоречия на Западе. В этой связи в документе Европарламента отмечается важность кооперации между «единой Европой» и Североатлантическим альянсом.
«Европейский парламент подчёркивает, что стратегическое партнёрство между ЕС и НАТО имеет основополагающее значение для решения проблем в области безопасности, с которыми сталкиваются ЕС и соседние с ним страны... Он считает, что сотрудничество ЕС и НАТО должно укреплять обе организации, полностью учитывать их особенности и роли и продолжаться при полном соблюдении принципов инклюзивности, взаимности и автономности в принятии решений, в частности когда на кону общие интересы или интересы ЕС», — пишут в ЕП.
Однако на практике внутри альянса в последнее время возникает всё больше разногласий. Например, нет единства у членов блока по поводу расходов на оборону — Соединённые Штаты настаивают, чтобы все участники довели свои траты до 2% ВВП, как это было согласовано на саммите НАТО в 2014 году. Однако большинство государств альянса до сих пор не соблюдают данный показатель. Многие из них выражают готовность достичь нужной планки лишь в 2024 году, а в Германии и вовсе заявляли про 2031-й.
Вызывает противоречия и вопрос, как именно участники блока должны тратить свои оборонные бюджеты: некоторые страны недовольны тем, что Вашингтон навязывает им своё вооружение.
«Нельзя допустить, чтобы Пятая статья Устава НАТО (о коллективной обороне. — RT) превращалась под давлением Вашингтона в «статью F-35» (истребители-бомбардировщики производства компании Lockheed Martin. — RT), которая бы обязывала страны НАТО покупать американские вооружения», — заявила ранее глава Минобороны Франции Флоранс Парли.
Более того, европейские лидеры даже задаются вопросом о целесообразности существования блока. По словам Эммануэля Макрона, наблюдается «смерть мозга» альянса.
«Ввиду непостоянства нашего американского партнёра и нарастающего напряжения постепенно всё более весомой становится идея создания механизма европейской безопасности... Я бы добавил, что в какой-то момент нам придётся пересмотреть целесообразность существования НАТО. Мне кажется, что сейчас происходит смерть мозга НАТО. Надо трезво оценивать ситуацию», — подчеркнул он.
Комментируя слова политика, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила, что «очень сильная трещина» в альянсе ощущается с 2003 года, когда США готовились к вторжению в Ирак.
За более самостоятельную политику Европы выступила в январе и канцлер Германии Ангела Меркель. По её словам, ЕС следует не полагаться исключительно на США в вопросе безопасности, а развивать собственные военные возможности.
Вашингтон пытается создать в информационном пространстве образ защитников через блок НАТО, который сегодня уже не играет такую важную роль, считает военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
«НАТО — это узда европейских государств, и европейские государства хотят освободиться от этого, из-за этого пошли первые трещины по дискуссии, кто должен больше платить в НАТО, и США, придавив европейские государства, вызвали серьёзное отторжение», — сказал эксперт.
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