Поддержали ИГ: коалиция США атаковала сирийскую армию

Боевики запрещенной в России террористической организации ИГ (организация запрещена в России) атаковали позиции сирийской правительственной армии около деревни Аль-Сукария мухафазы Дэйр-эз-Зор на востоке Сирии, на границе с Ираком, сообщило сирийское информационное агентство SANA.

При этом ранее данный район был атакован с воздуха самолетами возглавляемой США военной коалиции. В результате налета были ранены два солдата и уничтожена пушка сирийской артиллерии.

В конце прошлого месяца стало известно, сколько мирных жителей погибли в результате авиаударов антитеррористической коалиции во главе с США в Сирии с августа 2014 года по декабрь 2018 года.

Как отмечается в сообщении самой коалиции, число гражданских лиц, которые были непреднамеренно убиты в результате авиаударов, составляет минимум 1190 человек. За обозначенный период коалиция провела около 33 тысяч авиаударов.

США, как и другие страны-участники коалиции, осуществляют свою деятельность без разрешения Дамаска или Совета безопасности ООН. Тем не менее, Сирия регулярно подвергается обстрелам, причем страдают не только военные, но и местное население.

По части авиаударов за последнее время больше остальных преуспел Израиль, мишенью которого становятся военные объекты Ирана в регионе. Дамаск считает, что эти действия грубо нарушают суверенитет страны, передает ФАН.

В начале нынешнего года сообщалось, что

Москва и Берлин будут работать в сотрудничестве с ООН для скорейшего улучшения политической и военной обстановки в Сирии

— такой договоренности достигли в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Владимир Путин и Ангела Меркель продолжили обмен мнениями по ситуации в Сирии, включая вопросы формирования Конституционного комитета на основе договоренностей, достигнутых в ходе четырехстороннего [Россия, Турция, Германия, Франция] саммита в Стамбуле 27 октября 2018 года», — говорилось в сообщении Кремля.

За несколько дней до этого отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что американские войска должны выходить из Сирии как можно быстрее – это приведет к изменению баланса сил в данном регионе, а Россия может поссориться со своими нынешними союзниками.

Осенью прошлого года российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) на территории Сирии заявил, что за весь период существования американской военной базы Эт-Танфе в Сирии войска США не провели ни одной операции против боевиков ИГ.

Как отмечалось, рядом с этой базой располагается крупнейший лагерь беженцев Рукбан, в котором находятся более 60 тысяч женщин и детей.

«Беженцы Рукбана сегодня являются по сути заложниками, а точнее «живым щитом» для боевиков», — говорится в сообщении ЦПВС.

При этом в центре отметили, что, хотя существование данной базы оправдывается американцами необходимостью борьбы с ИГ,

за все время существования Эт-Танфе в Сирии неизвестно ни об одной операции американских военных против террористов.

Тогда же в Сирии при ударе возглавляемой США коалиции погибли около 20 человек. Как сообщали местные СМИ, удар был нанесен по городу Хаджин сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает НСН.

Как сообщало государственное телевидение Сирии, жертвами авианалета стали девять детей и восемь женщин из одной семьи. Чуть ранее — 21 ноября 2018 года — коалиция США обстреляла город снарядами с белым фосфором, а 23 ноября удары были нанесены по близлежащей деревне Шаафа. Тогда погибли не меньше 10 мирных сирийцев.

В сирийском МИДе в этой связи заявляли, что действия международной коалиции по главе с Соединенными Штатами в Сирии способствуют укреплению ИГ. Об этом также подробно рассказывалось в заявлении МИД Сирии, направленном генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

В западном альянсе все обвинения в ударах по мирным жителям опровергли: Вашингтон указал, что атакованы были исключительно позиции боевиков.