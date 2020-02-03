Поддержали 90 процентов жителей: Какие поправки Путина в Конституцию народ одобрил больше всего? Опрос

Абсолютную поддержку народа получили те поправки в Конституцию, что предложил президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию. Об этом красноречиво говорят данные недавно проведённого опроса ВЦИОМ.

В частности, почти 80 процентов респондентов считают инициативы главы государства важными. Но есть среди предложений и те, что получили наибольшее одобрение у народа России.

Судя по итогам опроса, речь идёт о тех мерах, что предлагаются в социальной сфере. И здесь степень поддержки доходит до 90 процентов. Например, именно такой процент граждан оценили положительно инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума.

А изменения, касающиеся индексации пенсий, получили ещё большее одобрение. Речь идёт о предложении закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат. Своё одобрение высказал 91 процент респондентов и только один процент заявил об отрицательном отношении к этой мере.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные соцопроса.