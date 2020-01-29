Поддержал Зеленского: Кравчук рассказал о встрече Сталина с Гитлером

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телепередачи «60 минут» заявил, что предпосылкой к началу Второй мировой войны стала встреча Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове.

«Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться», — сказал он.

По его словам, вместо того, чтобы остановить Гитлера, «ему развязали руки», и это обернулось против Советского Союза, в результате чего «пострадали народы нашей страны».

При этом доказательств того, что встреча, о которой говорит Кравчук, действительно была, на сегодняшний день нет.

Своим высказыванием он объяснил слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что ко Второй мировой войне привел «сговор тоталитарных режимов». На брифинге по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой глава Украины подчеркнул, что Киев поддерживает позицию Варшавы, которая возлагает ответственность за начало Второй мировой войны на СССР.

Зеленский отметил, что Польша первой из стран «почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов». По его мнению, именно это привело к началу Второй мировой войны и «позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста».

Украинский лидер призвал демократические государства объединиться и «не молчать, как это было в 1939 году». «Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий», — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский призвал все страны мира сказать «нет» тоталитарным идеологиям, репрессиям, ксенофобии и любым проявлениям ненависти и нетерпимости, чтобы уберечь человечество от новых страданий.

По мнению президента Украины, Киев и Варшава смогли «снизить градус эмоций относительно прошлого». «Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет», — сказал он.

Слова Зеленского вызвали возмущение Кремля. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявление украинского лидера должно быть оскорбительным для россиян, миллионов жителей стран СНГ и самой Украины.

Песков подчеркнул, что Москва категорически не согласна с позицией Киева в этом вопросе.

«В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной версией, с нашей точки зрения, польского руководства, крайне оскорбительной для миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители и родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы и Польши. Это вряд ли сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами», — отметил представитель Кремля.

На Украине, как и в Польше, в последнее время все чаще высказывают мнение о том, что в развязывании Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией виноват СССР. В очередной раз 25 января такую позицию в статье, опубликованной в издании «Зеркало недели», выразил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. По его мнению, Россия «ворует» не только чужие территории, но и чужую историю, «приписывая себе чужие победы и перекладывая на других собственную ответственность за преступления».

Боднар подчеркнул, что в истории Второй мировой войны Украина поддерживает позицию Польши, чей сейм постановил, что к началу конфликта привели «два тогдашних тоталитарных режима — гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз».

Помимо решения польского сейма, существует также принятая 19 сентября резолюция Европарламента, приуроченная к 80-летней годовщине Второй мировой войны. В числе ее соавторов — представители четырех крупнейших фракций Европарламента, в том числе бывший президент Румынии Траян Бэсеску и бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский. Принятие документа поддержали 535 депутатов, против были 66.

В этой резолюции указали, в частности, что Вторая мировая война началась «непосредственно в результате [подписания] известного всем нацистско-советского соглашения о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа, и его секретных протоколов, согласно которым два тоталитарных режима, которых объединяла цель мировых завоеваний, разделили Европу на две сферы влияния».

Этот документ возмутил президента России Владимира Путина.

На заседании оргкомитета «Победа», который занимается организацией празднований по случаю предстоящей 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны, 11 декабря прошлого года глава государства отметил, что резолюция Европарламента фактически поставила на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз. По словам президента, делать этого нельзя: «надо вспомнить, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня в 1941 году». В обоих случаях это была гитлеровская Германия.