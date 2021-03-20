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Поддержал Путина и "пнул Байдена": Публичную подножку США поставил единственный президент в мире

20 марта 2021, 19:55  •  266 • Политика
Эрдоган назвал неприемлемым заявление Байдена о Путине, а лидеры стран-членов ОДКБ смолчали, отметил военный эксперт Игорь Коротченко.
Заявление президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина является неприемлемым высказыванием для главы государства, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. Неожиданный геополитический расклад прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко.
Речь идёт об интервью Байдна телеканалу ABC News, в котором он назвал Путина "убийцей". Позднее в Белом доме сообщили, что президент США не жалеет о своих высказываниях, и намерен и дальше "не сдерживать себя" в разговоре с Россией.
Никто из лидеров стран-членов ОДКБ не осудил Байдена за хамскую выходку против российского президента и не поддержал Путина - а президент Турции Эрдоган публично поддержал ВВП и пнул Байдена,
- отметил интересный момент во всей этой ситуации Игорь Коротченко на своей странице в Twitter.
Напомним, что в ответ на хамство американского лидера президент России вызвал его на публичную дискуссию в прямом эфире. Байден сутки отмалчивался, а затем уклонился от дебатов.

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