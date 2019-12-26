Поддайся НАТО на уговоры Горбачёва: Американский эксперт назвал свой сценарий для России в альянсе и ЕС

Директор-основатель проекта "Россия имеет значение" в Белферовском центре науки и международных отношений Школы госуправления имени Дж. Ф. Кеннеди при Гарвардском университете Симон Сараджян поразмышлял о том, какой была бы альтернативная история, войди Россия в состав Евросоюза и НАТО. Осталась бы она решающей силой в соперничестве Запада с Китаем?

Эксперт сразу оговорился, что его размышления и расчёты ещё требуют доработки. Однако всё же назвал свой сценарий, при котором Россия, поддайся НАТО на уговоры экс-президента СССР Михаила Горбачёва, вошла бы в Североатлантический альянс и в ЕС.

Автор публикации напомнил о том, что Горбачёв, по словам Джеймса Бейкера, в ту пору занимавшего пост госсекретаря США, "трижды поднимал вопрос о возможности вступления СССР в НАТО", а экс-президент России Борис Ельцин так и вовсе вступление нашей страны в альянс называл "долгосрочной политической целью".

Эксперт отмечает, что сегодня перспективы вступления России и в НАТО, и в ЕС "кажутся столь же туманными, как и во времена холодной войны", а Москва активно сотрудничает с Пекином. И в этом "стратегическом альянсе" другие политические аналитики, мол, видят угрозу для Соединённых Штатов.

Резюмируя свои расчёты, Сараджян делает вывод, что "Россия в ЕС была бы больше похожа на Венгрию Виктора Орбана, чем на Германию Ангелы Меркель". Однако он полагает, что наша страна в любом случае "была бы связана с другими западными демократиями".

"Членство России в ЕС и НАТО означало бы и то, что она разделяла бы стратегическую позицию этих организаций в отношении Китая, сформулированную в их основных документах", - предполагает автор публикации (цитата по ИноСМИ).

Стоит напомнить, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан, о котором упомянул Сараджян, отказался угождать Вашингтону и занять более жёсткую позицию по отношению к России и Китаю. Он высказался за нейтралитет и отметил, что Будапешту было бы интересно вести бизнес с Москвой.

Но, подводя итоги, политический эксперт указывает сразу на несколько недостатков его же расчётов. Первый из них - полное объединение всех европейских стран под крылом ЕС и НАТО. И сам же Сараджян полагает подобное предположение спорным.

Во-вторых, методы, по его словам, предназначены для измерения ресурсов государств только в том случае, если они конкурируют или сотрудничают в мирное время. В-третьих, расчёты совокупной национальной мощи в обоих сценариях не отражают того влияния, которое оказало бы членство России в ЕС и НАТО на ключевые составляющие её национальной мощи, такие как ВВП и численность населения.