|
Поддать газу! Вучич начистоту высказался Соловьёву о Путине и санкциях
13 ноября 2021, 22:35 • 237 • Политика
Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву без обиняков высказался о президенте России Владимире Путине, санкциях против Москвы и просьбе о больших поставках газа, с которой намерен обратиться в Кремль.
"Мы должны договориться [с президентом России Владимиром Путиным] о больших объёмах поставок газа, поскольку у нас экономика растёт быстрее всего в Европе", - заявил президент Сербии Александр Вучич в эксклюзивном интервью телеведущему Владимиру Соловьёву для YouTube-канала "Соловьёв LIVE".
Вучич выразил уверенность в том, что сумеет вместе с Путиным найти решение для тех вещей, которые касаются поставок "голубого топлива".
Сербии, судя по словам её президента, требуется вдвое больший объём газа.
"Нам нужен всё больший объём газовый, - отметил Вучич, уточнив, что в стране тратят больше "голубого топлива": - 1,1 млрд кубометров газа ранее мы использовали, а сейчас 2,7".
Кроме того, в беседе с Соловьёвым президент Сербии напомнил о том, что его страна стала "единственной в Европе, которая никогда не вводила никаких санкций, каких-то мер и любых решений против российских интересов".
"Вопреки факту, что мы находимся на европейском пути, мы никогда не позволили себе, чтобы что-либо повлияло на то, чтобы испортить наши отношения с Российской Федерацией", - подчеркнул Вучич.
Подпишитесь на нас
237
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 ноября 2021, 05:00
|
09 ноября 2021, 17:40
|
07 ноября 2021, 09:40
|
12 ноября 2021, 02:50
|
08 ноября 2021, 17:10
|
07 ноября 2021, 15:30
|
11 ноября 2021, 01:45