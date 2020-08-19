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Подданные поддержали экс-короля Испании: Работал ради нации
19 августа 2020, 09:25 • 15 • В мире
Более 70 человек подписали манифест в поддержку бывшего короля Испании Хуана Карлоса I. В основном это экс-министры и чиновники - они напомнили, что монарх, несмотря на проступки, много сделал для страны и нации.
За честь покинувшего Испанию бывшего короля Хуана Карлоса I, отца нынешнего монарха Филиппа VI, вступились чиновники, работавшие вместе с ним. Манифест в поддержку лишённого титула экс-правителя подписало более 70 человек, сообщает La Vanguardia.
Это экс-министры, бывшие руководители региональных правительств и ряд других известных политиков.
Поставившие свои подписи под документом напомнили о презумпции невиновности. Они считают, что только суд может решить, заслуживает ли бывший король наказания за свои деяния, если они будут доказаны. "Но нельзя никогда забывать о работе короля Хуана Карлоса I ради демократии и нации", - подчёркивают авторы послания.
Известно, что манифест подписали бывший вице-премьер Испании Альфонсо Герра, экс-министр труда Селестино Корбачо, недавний руководитель Минюста Рафаэль Катала Поло и другие.
Напомним, в начале августа стало известно, что отрёкшийся после коррупционного скандала от престола Хуан Карлос I покинул Испанию. Сейчас он, по некоторым данным, находится на территории ОАЭ.
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