Подданные поддержали экс-короля Испании: Работал ради нации

За честь покинувшего Испанию бывшего короля Хуана Карлоса I, отца нынешнего монарха Филиппа VI, вступились чиновники, работавшие вместе с ним. Манифест в поддержку лишённого титула экс-правителя подписало более 70 человек, сообщает La Vanguardia.

Это экс-министры, бывшие руководители региональных правительств и ряд других известных политиков.

Поставившие свои подписи под документом напомнили о презумпции невиновности. Они считают, что только суд может решить, заслуживает ли бывший король наказания за свои деяния, если они будут доказаны. "Но нельзя никогда забывать о работе короля Хуана Карлоса I ради демократии и нации", - подчёркивают авторы послания.

Известно, что манифест подписали бывший вице-премьер Испании Альфонсо Герра, экс-министр труда Селестино Корбачо, недавний руководитель Минюста Рафаэль Катала Поло и другие.

Напомним, в начале августа стало известно, что отрёкшийся после коррупционного скандала от престола Хуан Карлос I покинул Испанию. Сейчас он, по некоторым данным, находится на территории ОАЭ.