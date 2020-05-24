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Поддакивают США? Джонсон намерен задавить Huawei на британском рынке связи - Telegraph
24 мая 2020, 11:55 • 23 • Политика
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшее время может задавить компанию Huawei в инфраструктуре связи Соединённого Королевства. Не исключено, что в Британии поддакивают США после предупреждений Трампа.
Издание The Daily Telegraph написало о вероятности объявления Борисом Джонсоном изменения политики в отношении Huawei. Сначала ей запретят участвовать в развёртывании 5G-сетей, а потом и вовсе прекратят приобретать товары её производства для инфраструктуры связи.
Сообщается, что власти Великобритании пока ещё намерены сохранять бизнес-контакты с Китаем, но сделку с Huawei сведут к минимуму. Профильные структуры уже занимаются разработкой плана для этого. Официальный комментарий от канцелярии Джонсона журналисты так и не получили.
Информация просочилась в СМИ после новости о возможном посещении Борисом Джонсоном саммита G7. Вполне вероятно, это мероприятие состоится в Белом доме и пройдёт в очном формате. Великобритания заинтересована в заключении с США торгового соглашения, так как страны ЕС в этом вопросе на уступки не идут, а переговоры зашли в тупик. Кроме того, на Западе растёт недоверие к Китаю из-за ситуации с коронавирусом.
Некоторое время назад Дональд Трамп обратился к британским властям и предупредил, что Huawei может пошатнуть безопасность Соединённого Королевства.
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