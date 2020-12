«Подчёркивает свой суверенитет»: как Турция отреагировала на введение новых санкций США из-за приобретения С-400 • 51 • В мире Турецкая сторона «осуждает и отвергает» решение Соединённых Штатов ввести санкции против Анкары из-за покупки российских С-400. Об этом сообщили в МИД Турции, отметив, что республика предпримет ответные шаги, которые негативно отразятся на двусторонних отношениях. Накануне Вашингтон ввёл рестрикции против Анкары — под ограничения попали четверо турецких чиновников и Управление оборонной промышленности республики. По мнению экспертов, это неправомерный шаг с точки зрения международного законодательства, поскольку Турция — самостоятельное государство, которое может выбирать, что и у кого закупать. ЗРК С-400 РИА Новости © Дмитрий Виноградов Турция «осуждает и отвергает» решение Соединённых Штатов ввести санкционные ограничения против Анкары из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом говорится в заявлении турецкого Министерства иностранных дел. «Мы осуждаем и отвергаем решение о введении односторонних санкций в отношении Турции, о котором сегодня объявили США, в связи с приобретением Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400», — отмечается в сообщении. Как подчеркнули в ведомстве, заявления Вашингтона «о том, что комплексы С-400 поставят под угрозу системы НАТО, с технической точки зрения никак не обоснованы». Анкара также пообещала предпринять ответные шаги, которые «негативно» отразятся на двусторонних отношениях. «В связи с данным решением Турция сделает необходимые шаги со своей стороны, что негативно отразится на наших отношениях. Характер и время принятия ответных мер она будет выбирать, исходя из собственных представлений о целесообразности. Турция никогда не откажется от принятия мер, необходимых для защиты своей национальной безопасности», — отметили в турецком МИД. Между тем глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир (и он сам, и организация попали под санкции) уже написал на своей странице в Twitter, что мера Вашингтона никак не помешает оборонпрому страны и не повлияет на действия турецких властей. «Любое принятое за рубежом решение в отношении меня или нашего учреждения не изменит мою позицию или позицию моей команды. Это никоим образом не помешает турецкой оборонной промышленности», — приводит его слова турецкое агентство Anadolu. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlılıyız.



Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir. — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 14, 2020 Демир также отметил, что Анкара привержена достижению полной независимости национальной индустрии в сфере обороны. Накануне США ввели санкции в отношении Турции, под рестрикции попали Управление оборонной промышленности страны и четверо турецких чиновников, в том числе глава ведомства Исмаил Демир. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Соединённых Штатов. Как отмечает американская сторона, ограничения вводятся в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В Госдепе США отметили, что санкции против Управления оборонной промышленности предполагают в том числе «запрет на выдачу в США специальных лицензий и разрешений на экспорт любых товаров или технологий», а также «запрет на выдачу финансовыми учреждениями США займов или кредитов на сумму более $10 млн в рамках любого 12-месячного периода». Здание Госдепартамента США

Reuters

© Joshua Roberts Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал меру Вашингтона «очередным проявлением аррогантного отношения к международному праву, проявлением нелегитимных, односторонних, принудительных мер», которыми американская сторона пользуется десятилетия «налево и направо». По словам главы российского МИД, это не добавляет авторитета США на международной арене. Решение Соединённых Штатов ввести рестрикции против Турции осудил и Иран. Как отметил 15 декабря глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в своём Twitter, «вновь во всей красе проявляется пристрастие США к санкциям, а также их презрение к международному праву». U.S. addiction to sanctions and contempt for international law at full display again.



We strongly condemn recent U.S. sanctions against Turkey and stand with its people and government.#NeighborsFirst — Javad Zarif (@JZarif) December 15, 2020 Ситуация вокруг С-400 Напомним, Соединённые Штаты неоднократно угрожали применением рестрикций в отношении турецкой стороны из-за приобретения и развёртывания российских комплексов С-400. В конце октября помощник госсекретаря США по политическим вопросам, курирующий торговлю вооружениями, Кларк Купер заявил журналистам, что Анкара рискует подвергнуться санкциям, поскольку продолжает работать с ЗРК, закупленными у России. Представитель Госдепа тогда призвал Турцию «убрать», «вывести из эксплуатации» систему С-400 и «просто не включать её» в состав своих вооружённых сил, не ставить на боевое дежурство. С таким заявлением Купер выступил после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что испытания российских С-400 на территории Турции продолжаются, подчеркнув, что Анкара не собирается учитывать позицию США по этому вопросу. Об этом сообщало агентство Anadolu. Кроме того, в другом своём заявлении на съезде Партии справедливости и развития в Малатье Эрдоган напомнил Соединённым Штатам, что Анкара не будет отказываться от С-400 и не боится американских рестрикций. «Вы не понимаете, с кем имеете дело. Не затягивайте с введением санкций, что бы они собой ни представляли, — приводит слова Эрдогана турецкая газета Hürriyet Daily News. — Мы сделали шаги по приобретению (американских истребителей. — RT) F-35, мы заплатили деньги, вы их не поставили. Вы велели нам вернуть С-400 России, но мы не племенное государство, мы — Турция». Стоит отметить, что о необходимости введения антитурецких санкций за покупку российских С-400 говорится и в законопроекте оборонного бюджета США. «Не позднее чем через 30 дней после даты вступления этого закона в силу президент США должен ввести пять или более санкций, перечисленных в ст. 235 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (22 USC 9529), в отношении всех лиц, которые сознательно участвовали в приобретении ЗРК С-400», — говорится в законопроекте. Военнослужащие турецкой армии

Reuters

© Murad Sezer На строительстве флота украли всё... В Англии Отмечается также, что в интересах нацбезопасности США «помогать союзникам по НАТО в приобретении и развёртывании современного военного оборудования, способного к взаимодействию с силами альянса». Как подчёркивается в документе, Вашингтон заинтересован в ослаблении зависимости своих сторонников от «оборонных изделий российского производства». «Неправомерный шаг» Как отметил директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, санкции, введённые Вашингтоном против Анкары из-за покупки российских С-400, — «неправомерный шаг с точки зрения международного законодательства». «Это односторонние шаги, которые призваны наказать республику. Однако Турция не нарушала правовые нормы, приобретая ЗРК. Это самостоятельное государство, которое может выбирать, что и у кого закупать. США хотят, чтобы Анкара была им подконтрольна, однако Турция подчёркивает свой суверенитет и своё право определять политику, в том числе в сфере национальной обороны», — заявил эксперт в разговоре с RT. Политолог-американист Малек Дудаков, в свою очередь, считает, что США ввели санкции против Турции именно сейчас отчасти потому, что чуть меньше месяца назад Эрдоган не нашёл времени для встречи с госсекретарём США Майком Помпео. «Это стало неким триггером в ухудшившихся отношениях двух стран, после которого действующая администрация решила отомстить, пока она ещё находится у власти. Это окончательный финт ушами властей США в преддверии инаугурации демократа Джо Байдена», — отметил эксперт в беседе с RT. Дудаков также заметил, что сложившаяся ситуация, когда одна страна НАТО накладывает рестрикции на другое государство, входящее в альянс, демонстрирует «высокий уровень противоречий внутри блока». «Если Соединённые Штаты продолжат вводить санкции против Турции, такие действия будут усиливать раскол внутри Североатлантического альянса», — сказал аналитик. По его словам, поскольку решение применить санкции в отношении Турции за покупку С-400 было принято нынешней администрацией Белого дома, не исключено, что с приходом демократа Джо Байдена данная мера может быть отменена. «Это шаг уходящей администрации, который может быть аннулирован новой командой после инаугурации Байдена 20 января 2021 года. Однако и исключать того, что рестрикции будут сохранены, также нельзя», — отметил аналитик, подчеркнув, что «при любом раскладе на потепление отношений Турции с США всё же сильно рассчитывать не приходится». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

© Presidential Press Office/Handout Дудаков полагает, что ответа Анкары на американские санкции «стоит ожидать только в том случае, если новая администрация Байдена не отменит это решение и не попытается наладить диалог с турецкими партнёрами». Мавашев, в свою очередь, подчеркнул, что рестрикции, даже если они не будут аннулированы новой администрацией Белого дома, «не способны нанести существенный урон Турции, поскольку имеют ограниченный характер». «Критически это не отразится на экономических процессах республики, однако является неким апофеозом санкционного давления Вашингтона на Анкару из-за покупки С-400», — заключил аналитик. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





51 Источник Похожие новости На строительстве флота украли всё... В Англии Это не страшная сказка: Новая русско-турецкая война Обвинили ЕК в замалчивании проблемы: в ЕП призвали пресечь ущемление прав нацменьшинств на Украине Зафотошопилась под Анджелину Джоли - села на 10 лет: За блогера просят вступиться оригинал Под бой барабана и рёв толпы: Париж бунтует, полиция лютует Европа без идей, без структурированного политического мышления Новости партнеров