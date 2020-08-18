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«Подчеркнул недопустимость вмешательства и давления»: Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с европейскими лидерами

18 августа 2020, 18:40  •  60 • В России
Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с рядом европейских лидеров. По инициативе Берлина состоялся телефонный разговор российского президента и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, позднее Путин провёл беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и давления на Минск. Все стороны выразили надежду на скорейшее урегулирование ситуации в республике.
 
© Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS
 

Владимир Путин провёл телефонные переговоры президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых обсуждалась ситуация в Белоруссии. В разговоре российский лидер подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики.

«Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство», — говорится в сообщении Кремля, опубликованном по итогам беседы двух лидеров.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе французской стороны. Путин и Макрон подчеркнули заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации в Белоруссии.

Ранее в тот же день по инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Беседа также касалась ситуации в Белоруссии.

В ходе переговоров президент РФ акцентировал внимание на неприемлемости любого внешнего вмешательства во внутренние дела республики. Оба лидера выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Белоруссии.

Кроме того, Путин побеседовал с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Обе стороны выразили заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий в Белоруссии.

«С российской стороны высказана озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку», — заявили в Кремле.

Сам Мишель также написал о беседе с Путиным в своём Twitter.

«Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Путиным. Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии», — написал Мишель.

I just discussed the situation in #Belarus with President Putin of Russia @KremlinRussia_E

Only peaceful and truly inclusive dialogue can resolve the crisis in BY. #EUCO#EU27

— Charles Michel (@eucopresident) August 18, 2020

Между тем глава Белого дома Дональд Трамп также заявил о намерении поговорить с российским коллегой о ситуации в Белоруссии.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская — 10,12%.

После закрытия избирательных участков и объявления предварительных результатов в республике начались масштабные акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Протестующие требуют ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов с участием международных наблюдателей. В первые дни сообщалось о столкновениях между силовиками и демонстрантами, однако позднее акции стали проходить мирно.

Лукашенко утверждает, что оппозиции предлагали пересчёт голосов на президентских выборах, однако теперь, по словам главы государства, его оппонентов устроят только новые выборы.

Вместе с тем кандидаты в президенты на прошедших в Белоруссии выборах и их представители заявили РИА Новости, что власти республики не обращались к ним с предложением о пересчёте голосов.

Последствия протестов

 

За время беспорядков в Белоруссии МВД республики задержало около 7 тыс. человек. Сотни человек пострадали, в том числе как минимум 120 сотрудников правоохранительных органов. Сообщается о трёх погибших демонстрантах.

17 августа министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник провёл встречу у здания Минздрава республики. По данным белорусских СМИ, в ходе мероприятия протестующие сначала призвали министра уйти в отставку, а после митинга проводили его криками «Позор!»

На следующий день Караник опубликовал открытое письмо. Он заявил, что 17 августа людям, которые позиционировали себя в интернете как представителей медицинского сообщества, было предложено собраться возле Министерства здравоохранения и задать свои вопросы. Караник добавил, что вышел к собравшимся, чтобы «наладить диалог с коллегами».

«К сожалению, как вы, наверное, видели, диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся», — заявил министр.

Также он добавил, что на акции возле Минздрава «представители медицинского сообщества были далеко не в большинстве».

Кроме того, Караник прокомментировал обвинения в адрес белорусских силовиков, которые якобы передвигались на каретах скорой помощи.

«Я пытался сказать, что ни одна наша машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для их перевозки к местам задержаний, что похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск», — сказал Караник.

Он пояснил, что в таких автомобилях перемещаются одетые в форму военные медики, которые оказывали помощь своим коллегам во время беспорядков. Вместе с тем он заявил о готовности проверить сообщения об использовании машин скорой помощи силовиками.

«Если есть иные факты, предъявите их, и мы разберёмся, потому что даже предположение, что в машине скорой помощи могут находится представители силовых ведомств, может взывать агрессию протестующих и поставит под угрозу безопасность наших сотрудников, а это недопустимо», — сказал Караник.

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