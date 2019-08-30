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«Подбор по уровню преданности»: на Украине назначили новый кабинет министров
30 августа 2019, 00:09 • 20 • Украина
На Украине состоялось первое заседание Верховной рады нового созыва, в ходе которого был сформирован новый кабинет министров. Премьером стал 35-летний Алексей Гончарук, прежде занимавший должность замглавы администрации президента Владимира Зеленского. В отставку отправили ряд прежних чиновников, среди которых генпрокурор Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак. В то же время руководитель МВД Арсен Аваков сохранил свой пост. Эксперты считают, что после формирования нового правительства ответственность целиком ложится на Зеленского, который больше не может говорить о противодействии со стороны прежних назначенцев. Вместе с тем источники RT в политических партиях Украины предупреждают, что у новых членов кабмина нет опыта для глобальных изменений.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады РИА Новости
На Украине проходит первый день заседания нового, девятого созыва Верховной рады. Большинство мест в парламенте (254 из 450) занимает поддерживающая президента Владимира Зеленского партия «Слуга народа».
Выступая перед депутатами, глава государства заявил, что у парламентариев есть год, чтобы продемонстрировать свою эффективность. В противном случае Зеленский пригрозил распустить Раду.
Напомним, Рада восьмого созыва была распущена Зеленским досрочно, её полномочия истекали только осенью.
«Вы имеете все шансы попасть в учебники как парламент… который воплотил всё, что не смогли за предыдущие 28 лет, как парламент, где не было драк, я вас очень прошу, прогулов, кнопкодавства», — подчеркнул он.
Главными задачами народных избранников Зеленский назвал завершение войны в Донбассе и «возвращение Крыма». Напомним, что большинство жителей полуострова на референдуме в 2014 году проголосовали за воссоединение с Россией.
Источник RT в партии «Слуга народа» отметил, что Зеленский требует от парламента быстрой и квалифицированной работы.
«Он запретил депутатам покидать зал во время рассмотрения законопроектов, прогуливать заседания и требует работать сколько потребуется. Мне просто интересно, когда депутаты выскажут неудовольствие. Фактически их лишили возможности действовать самостоятельно», — отметил депутат.
По его словам, Зеленский пребывает в эйфории, считает, что ему всё по силам, и этим новый президент напоминает Петра Порошенко в 2014 году.
«Чем всё закончилось, мы все знаем», — заключил депутат.
Новый премьер-министр
В первый день Рада начала формировать кабинет министров Украины. Так, председателем кабмина был выбран 35-летний замглавы администрации президента Алексей Гончарук, отвечавший в команде Зеленского за экономические преобразования. По данным СМИ, Гончарук имеет учёную степень (PhD) в области права. До 2014 года работал юристом и занимался бизнесом — право заниматься адвокатской деятельностью получил ещё в 2007 году, однако в 2018-м оно было приостановлено.
В 2014 году он вступил в либеральную проевропейскую партию «Сила людей» и в том же году избирался в парламент, однако безуспешно. Позже Гончарук занимал пост внештатного советника министра экологии и природных ресурсов, а затем — советника главы Минэкономразвития Украины.
С 2015 по 2019 год возглавлял Офис эффективного регулирования — независимый экспертно-аналитический центр, созданный Министерством экономического развития при помощи западных грантов. Цель организации, как утверждается на сайте, — «разработать и внедрить инструменты эффективного государственного регулирования, направленные на общественный интерес и развитие малого и среднего предпринимательства».
На посту замглавы администрации Зеленского Гончарук занимался вопросами развития экономики. Он отмечал, что его мечта — добиться того, чтобы «через три года Украина вошла в топ-10 мирового рейтинга Doing Business», который говорит о лёгкости ведения бизнеса в стране. На данный момент Украина занимает в нём 71-е место.
Обращаясь к депутатам по завершении голосования, Гончарук отметил, что главной задачей его работы будет рост экономики «минимум по 5—7%», что должно позволить «приблизиться к уровню, который считается нормальным в мире».
«Вы все знаете наши проблемы: это и долги, которые достались нам в наследство, это и вдребезги разбитая инфраструктура, и война на востоке, — сказал он. — У нас до сих пор коррупция. Мы до сих пор не справились с тем, что когда кто-то приходит к власти — он начинает что-то пилить».
От Гончарука стоит ожидать продолжения проевропейских реформ, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
При этом Зеленский опирался не только на его прозападный курс, но и на лояльность, считает Бортник.
«Первое — доверие Зеленского и неспособность конкурировать в системе в силу отсутствия опыта управления большими системами. Второе — доверие со стороны западных (прежде всего европейских) институтов и партнёров», — убеждён эксперт.
Источник в партии «Европейская солидарность» заявил RT, что Алексея Гончарука уважают украинские и иностранные эксперты. В то же время ему не дают назначить свою команду, отметил собеседник.
«Главой МВД останется Арсен Аваков, против которого выступают активисты. Аваков дружит с Игорем Коломойским. Министром станет близкий к Коломойскому Дмитрий Дубилет. Все эти назначения вызывают огромное количество вопросов», — говорит представитель партии.
Долгожданные отставки
Также Зеленский запросил у нового парламента согласие на отставку генпрокурора Юрия Луценко. Предыдущий состав отказывался лишать его поста. За время, что он находился на своём посту, Луценко неоднократно становился участником скандалов, в том числе коррупционных.
На замену ему президент предлагает Руслана Рябошапку — бывшего замминистра юстиции Украины и члена Национального агентства по борьбе с коррупцией.
В отставку отправили и главу СБУ Василия Грицака. Как и в случае с Луценко, президенту не удавалось его уволить. Ранее суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить против него уголовное дело.
Место Грицака занял Иван Баканов, руководитель студии «Квартал-95», где Зеленский работал до своего избрания. Главу государства и Баканова связывают и дружеские отношения: они вместе росли и учились. Его опыт государственной службы начался вместе с президентством Зеленского: в мае глава государства назначил его первым заместителем главы СБУ и членом Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Обновление кабмина
В ходе голосования в Раде глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков был назначен спикером парламента. В начале первой сессии он совместно с депутатом от партии «Голос» Ярославом Железняком внёс на рассмотрение законопроект об отставке членов кабинета министров. Правительство в текущем составе должно сложить свои полномочия перед новым созывом парламента.
Прежний глава МВД Арсен Аваков сохранил свой пост в новом правительстве. На такой исход ранее указывали сообщения представителей Зеленского. Так, депутат «Слуги народа» Роксолана Пидласа сообщила, что Зеленский призвал поддержать главу МВД Арсена Авакова и оставить его на своей должности.
«По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что, если это предложение от президента, мы будем его поддерживать», — сказала она.
Премьер-министр Гончарук также высказался в пользу сохранения Авакова на посту. Новый глава украинского правительства назвал руководителя МВД человеком, «который много сделал для того, чтобы Украина осталась в тех границах, которые есть сейчас».
Однако на Украине решение относительно Авакова вызвало серьёзный общественный резонанс. Так, 28 августа у офиса президента в Киеве несколько сотен человек приняли участие в акции против Авакова с требованием его отставки. Участники акции считают, что министр «провалил реформу МВД, является ответственным за бездействие полиции после нападений и убийств активистов». Протестующие жгли фаеры и кричали: «Аваков — чёрт!»
29 августа протесты продолжились, но уже у здания Рады, которая должна принять решение по новому составу парламента.
Новым министром обороны Рада выбрала члена набсовета «Укроборонпрома» Андрея Загороднюка. Он строил свою карьеру в горнодобывающих и производственных отраслях. После начала конфликта на востоке Украины в 2014 году поддерживал ВСУ, а его компания поставляла на фронт буржуйки и машины скорой помощи.
А утверждённый на пост главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что курс страны в ЕС и НАТО неизменен. При этом, по его словам, новые власти будут стремиться к обеспечению мирной жизни в Донбассе.
«Мы будем и далее думать над следующими шагами по возвращению людей к мирной жизни, проведению выборов, амнистии, снятию торговых ограничений, восстановлению полного контроля над нашими границами», — сказал Пристайко, отметив, что у Киева есть на это только полгода.
Вадим Пристайко располагает опытом работы в МИД Украины — он имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1-го класса. С 2012 по 2014 год он работал послом в Канаде, а с 2014-го стал первым заместителем министра. С 2017 года и до этого назначения он возглавлял миссию Украины при НАТО.
Министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства стал почётный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. На пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции назначен дипломат и бывший полпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
В свою очередь, вице-премьером по вопросам цифровой трансформации стал депутат от «Слуги народа» Михаил Фёдоров.
Оксана Маркарова сохранила пост министра финансов, должность министра образования и науки досталась депутату от партии «Слуга народа» Анне Новосад. Министром социальной политики стала прежний советник в Минфине Юлия Соколовская.
Во главе Минздрава оказалась Зоряна Скалецкая, прежде работавшая в комиссии по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Минздраве.
Кроме того, министром юстиции назначен Денис Малюська, ранее руководивший правлением Офиса эффективного регулирования.
Основной принцип формирования правительства для Зеленского — лояльность министров, убеждён заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.
В результате того, что Зеленский теперь контролирует и парламент, и правительство, вся полнота ответственности за принятые решения лежит на нём, подчеркнул Бортник.
«Зеленский сегодня фактически сформировал правительство, теперь ответственность за всё ложится на него. Он не сможет кивать ни на премьер-министра, который будет техническим, ни на Верховную раду или на «Слугу народа». Вся ответственность лежит на нём и вся стабильность политической системы будет зависеть от его рейтингов», — пояснил аналитик.
При этом серьёзных изменений в политике Киева Бортник не ждёт.
«Изменения будут, но не стоит ожидать какого-то разворота. Новые повороты в экономической и социальной политике и вообще в политике будут, но я думаю, что курс сохранится приблизительно в том же направлении, в котором шла Украина и последние пять лет», — констатировал эксперт.
В партии «Батькивщина» RT высказали мнение, что Зеленский допускает те же ошибки, что и Пётр Порошенко.
«У меня ощущение дежавю. Порошенко приглашал технократов, экономистов из разных стран и даже Михаила Саакашвили. Но все эти люди не имеют опыта работы, поэтому вряд ли у них что-то получится. Гончарук может быть прекрасным специалистом, который не будет брать взятки. Но он просто может не понять суть многих схем, у него не хватает политического опыта для глобальных изменений», — сказал собеседник RT.
По его мнению, на эту должность нужен был «человек с огромным опытом на госслужбе и железным характером».
«Но таких в правительство не приглашают», — прокомментировал ситуацию собеседник RT.
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