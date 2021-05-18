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Подбит русским оружием? Видео с горящим израильским танком насторожило соцсети

18 мая 2021, 15:45  •  60 • Политика
Видео с горящим израильским танком насторожило соцсети. Пользователи утверждают, что бронемашина была подбита русским оружием.
Человек с ником Last Defender выложил в Twitter видео с горящим танком Merkava армии обороны Израиля. Судя по всему, техника была поражена противотанковым снарядом во время транспортировки. На кадрах можно заметить, что танк погружён на автоплатформу.
При этом автор видеозаписи утверждает, что танк был уничтожен русским противотанковым ракетным комплексом "Корнет", который якобы стоит на вооружении палестинской группировки ХАМАС.
Танк Merkava уничтожен 9М133 Корнет, - цитирует пользователя портал Ura.ru.
Скриншот:Telegram/Военный обозреватель
Напомним, что очередное обострение арабо-израильского конфликта произошло после того, как суд Израиля распорядился выселить несколько палестинских семей в Иерусалиме, не имеющих права собственности на недвижимость, в которой они проживали. Это спровоцировало массовые волнения среди арабского населения, а затем обмен ударами между Израилем и Сектором Газа. Последние несколько дней Палестина обстреливает израильские города ракетами, а Израиль отвечает авиаударами по палестинским территориям.
ПТРК "Корнет" был разработан Тульским КБ Приборостроения и принят на вооружение в 2000 году. Сегодня такие комплексы есть у России, Сирии, Иордании, Турции, Греции и Алжира.

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