Подбирается к Колю и Путину: Меркель ставит рекорды пребывания у власти

Автор:

Латышев Сергей

С 22 ноября 2005 года на самом важном в ФРГ посту канцлера находится Ангела Меркель, правление которой, как и президента Владимира Путина в России, стало целой эпохой для страны, европейской и даже в каком-то смысле мировой политики.

На сегодняшний день эта бывшая «комсомольская активистка» из ГДР, дочь приближённого к коммунистической власти протестантского пастора находится на своём посту 5145 дней. Это означает, что она обогнала по продолжительности пребывания у власти первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, сыгравшего выдающуюся роль в возрождении страны после поражения в войне гитлеровской Германии и возглавлявшего федеральное правительство 5143 дня — с 15 сентября 1949 года по 15 октября 1963 года. Он решил проблему 12 миллионов немецких беженцев из Восточной Пруссии, Польши, Чехословакии, Венгрии, Югославии, обеспечил «экономическое чудо» и «социальную рыночную экономику», установил дипотношения с СССР и вернул из советских лагерей немецких военнопленных. «Старик», занявший свой пост в 73 года и умерший, когда ему был 91, был волевым и энергичным авторитарным политиком, жёстким прагматиком. То, что в его окружении находилось немало бывших нацистов, о чём сейчас некоторые шумят в ФРГ, нельзя ставить Аденауэру в вину — других-то кадров в стране тогда просто не было.

Канцлер ФРГ Конрад Аденауэр сделал много хорошего для своей страны. Фото: dpa / Globallookpress

А вот чтобы править столько, сколько объединитель Германии Коль, политический «ментор» Меркель, которому так помог в достижении немецкого единства разваливший собственную страну «лучший немец» — генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв, нынешнему канцлеру нужно продержаться у власти ещё 724 дня. Для этого Меркель должна сохранить свой пост до 16 декабря 2021 года.

«Железная фрау» справится?

Для Меркель, умевшей отлично справляться с рутиной, избавляться от ярких конкурентов, использовать свои шансы и шансики, но «погоревшей» на «беженцах», стать чемпионом пребывания у власти за всю историю ФРГ будет непростой задачей, но, в принципе, решаемой.

Год назад Меркель объявила, что нынешний, четвёртый, канцлерский срок доведёт до конца, но в пятый раз не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства ФРГ и даже претендовать на место в бундестаге (последнее может означать, что она на самом деле рассматривает возможность занять какой-нибудь крупный международный пост). Следующие парламентские выборы, если правящая в ФРГ «большая коалиция» в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ не развалится раньше, должны состояться не позднее 24 октября 2021 года.

То есть получается, что рекорд благородного, но наивного Коля, который провёл в кресле главы правительства ФРГ 5869 дней — с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года, — Меркель побить не удастся?

Не совсем так. Поскольку Германией управляют партийные коалиции, которые с каждыми новыми выборами становится всё труднее сформировать, Меркель может надолго задержаться после будущих выборов на своём посту. Пока этого не удастся достичь.

Чемпион по пребыванию в ФРГ у власти — «канцлер немецкого единства» Гельмут Коль. Фото: Sepp Spiegel / Ropi / Globallookpress

После предыдущих выборов в бундестаг 24 сентября 2017 года переговоры о создании коалиции велись рекордно долго: договор был заключён лишь 7 февраля 2018 года. Будущие выборы обязательно побьют этот рекорд. Так что у Меркель есть действительно очень хорошие шансы обойти всех.

Канцлеры долго находятся у власти, потому что белые и пушистые?

Как видим, немецкие политические традиции во многом похожи на российские. Немецкие лидеры тоже надолго задерживаются у власти. Даже никаких законодательных ограничений для этого нет, кроме их собственной популярности и приемлемости для своей партии.

И при этом они вовсе не такие уж белые и пушистые. Например, Гельмут Шмидт, занимавший канцлерский пост с 16 мая 1974-го по 1 октября 1982 года, бывший офицер люфтваффе, участвовавший в том числе и в осаде Ленинграда, тоже был властным и жёстким политиком. Он мог при случае распорядиться и о конфискации газетного тиража, если в какой-нибудь статье было что-то написано не так.

Канцлер Ангела Меркель всё-таки может стать «чемпионом» по пребыванию на самом важном посту в ФРГ. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress

И тем не менее эти характерные особенности немецкой политической системы, отражающие национальный характер народа в той же степени, в какой это делает политическая система России, не вызывают в мире никакой критики. А если сами немцы ропщут, к примеру, на засидевшуюся на канцлерском посту Меркель и требуют её скорейшего ухода в связи с провальной миграционной политикой, то их объявляют «правыми популистами». И это ещё в лучшем случае.

Всё познаётся в сравнении?

И никто в мире и не думает обращать на это внимания, хотя требования об уходе в отношении других «политических долгожителей», российского президента например, исключительно популярны. У тех же самых СМИ и политиков, представителей «демократической общественности», в том числе и российской, которые — в отличие от Владимира Путина — считают Меркель гарантом стабильности и надеждой немецкой демократии, а до этого считали таковыми Коля, Шмидта, Аденауэра…

Мы знаем, увы, как это называется: двойные стандарты. Они-то сегодня и процветают, и агрессивно навязываются в том числе нашему собственному обществу. Так как якобы ничего подобного российскому «политическому долгожительству» в мире нет, разве что в какой-нибудь отсталой африканской или азиатской стране.