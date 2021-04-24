Подайте подержанные корветы. Киев просит у Германии оружие против русских на море

Киев просит у Германии оружие для борьбы против русских в Чёрном море. В список попали военные корабли: подайте подержанные корветы.

Украинские власти направили в Германию перечень вооружения, которое хотят получить для обороны черноморского побережья в случае войны с Россией. В список попали тральщики (корабли для поиска и уничтожения мин), противокорабельные ракеты, средства ПВО и подержанные корветы.

Как сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, реакция Германии была неоднозначной. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает данный вопрос "открытым", а председатель комитета по иностранным делам в бундестаге Норберт Рёттген отметил, что исключать поставку оружия Украине нельзя, поскольку "Россия угрожает войной". При этом он подчеркнул, что речь должна идти только об оборонительных системах.

Однако министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает решительно против поставок оружия на Украину.

Отметим, что Германия является одной из немногих западных стран, которая с самого начала гражданской войны на Украине заняла принципиальную позицию не поставлять смертельное оружие в Киев. Однако США, Великобритания и страны Прибалтики таких ограничений себе не ставили.

Ранее очевидцы сообщили, что на Украину из Польши пришёл грузовой состав с американскими и британскими бронетранспортёрами. А незадолго до этого на Украине приземлился американский самолёт, полный стрелкового оружия и военной техники.