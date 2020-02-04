Подайте на пропитание

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04 февраля 2020, 20:24  •  101 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи одного-двух новых исков против России в международные судебные инстанции. При этом он не уточнил, какой повод на этот раз выберет Киев.

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