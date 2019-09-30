Подавляющее большинство граждан Молдовы поддерживают сближение с Россией

Однако страна остаётся разделённой по вопросу ЕС-ЕАЭС

В Молдове «Социально-политическим барометром» социологической компании IMAS проведён очередной опрос общественного мнения , приуроченный к первым ста дням правительства Майи Санду.

Прогнозируемо, новое правительство получило очень низкие оценки своей деятельности. Так 32% опрошенных молдаван оценили работу правительства в баллах от 1 до 4 по десятибалльной шкале. 26% – на 5 – 6 баллов и только 8% респондентов поставили оценки 9 и 10.

Оценивая сложившуюся в молдавском парламенте коалицию большинства, 28% респондентов назвали эту коалицию «наименьшим злом из того, что можно было выбрать». Ещё 30% воспринимают коалицию вполне положительно.

Единственный аспект деятельности правительства, который получил положительную оценку – это нормализация отношений с Россией, только 8% опрошенных это не нравится, все остальные респонденты надеются, что отношения будут улучшаться и дальше.

Попутно в ходе этого опроса выясняли и отношение общества к ЕС, ЕАЭС и НАТО.

Если бы был проведён референдум за вступление в Евросоюз или в Евразийский союз, большинство опрошенных проголосовало бы «за». Но вступление в ЕС поддерживают 58% респондентов, против – 28%. За вступление в ЕАЭС проголосовал бы 51% опрошенных, против – 34%. За последние десять лет Евросоюз упрочил своё положение в умах и душах молдаван, так как в 2009 году в Европу были готовы идти менее 40%, а в ЕАЭС – более 60%.

То, что удалось Евросоюзу, пока не получается у НАТО – против Альянса категорически высказались 60% респондентов. Сторонников же вступления в НАТО всего 22%. Но и этого достаточно много, если сравнить с результатами опросов десятилетней давности – тогда против НАТО высказывались более 90% молдаван, а поддерживали Альянс – не более 5%. Так что пропаганда НАТО, несмотря на все заверения президента страны о нейтральном статусе Молдовы, даёт свои плоды…

Как оказалось, всё ещё достаточно много противников объединения Молдовы с Румынией – 60%, лишь 30% готовы к объединению. В 2009 году сторонников объединения двух стран было чуть более 5%, противников – 80%. Румыния упорно добивается своего, проводя паспортизацию и поодерживая сторонников «унири» в Молдове.

Поддерживают нормализацию отношений с Россией 46% опрошенных молдаван, оценивая исключительно «положительно», ещё 38% поддержали нормализацию отношений, оценив как «необходимость для Молдовы».

«Весь опрос показал, что люди чувствуют некоторое сближение и сотрудничество Молдовы с Российской Федерацией», – сказал на презентации результатов опроса директор компании IMAS Дору Петруци.

Социологическое исследование по заказу компании Public Media Grup проводилось с 7 по 22 сентября, было опрошено 1500 человек старше 18 лет в 121 населённом пункте Молдавии. Максимальная статистическая погрешность составляет 2,5%.