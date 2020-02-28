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Подавляя инакомыслие

28 февраля 2020, 16:54  •  106 • Аналитика
С 2018 года на Ближнем Востоке прошли крупные антиправительственные протесты, которые иногда называют арабской весной 2.0. Протестующие осуждают коррупцию, сектантство и экономический застой. Подобно арабским восстаниям десятилетия назад, эти протесты успешно сместили ключевых лидеров - премьер-министры подали в отставку в Ливане, Ираке и Иордании, а в Судане и Алжире были свергнуты диктаторы.
В 2011 году, после смещения одиозных лидеров, протесты прекратились. Но на этот раз они продолжились, подчеркнув кризис управления в регионе, который не может быть адекватно решен.
Правительственные силы и связанные с ними ополченцы в Ираке и Ливане пытались подавить протесты с помощью насилия и запугивания, но протестующие не остановились. В результате власти этих стран обратились к примеру более авторитарных правительств региона, таких как Египет и Саудовская Аравия. И тем и другим удалось успешно справиться с активным инакомыслием - по крайней мере, пока - путем агрессивного подавления СМИ и манипулирования информацией, в дополнение к насильственным репрессиям и арестам. Лидеры этих стран создали благоприятную среду для СМИ по информации о протестах, которые потрясли арабский мир в 2011 году.
Например, в Египте президент Абдель Фаттах ас-Сиси ведет войну с любым высказыванием, которое противоречит интересам его режима, и он успешно контролирует средства массовой информации посредством всесторонних конституционных и законодательных ограничений. Правительство Египта способствовало арестам благодаря законам о СМИ, которые криминализируют распространение «ложных новостей» (что означает освещение, которое противоречит официальным заявлениям правительства). В настоящее время обсуждается также законопроект, который криминализирует распространение слухов, а в правительстве будет создан орган, который будет отслеживать, о чем шепчутся люди.
Нападение в ноябре прошлого года на офисы Мада Маср, последнего оставшегося крупнейшего независимого средства массовой информации Египта, является лишь одним из примеров всестороннего отношения правительства к средствам массовой информации. Сотрудники службы безопасности арестовали трех журналистов, утверждая, что Мада Маср распространяла ложную информацию и имела связи с «Братьями-мусульманами»* (которую многие правительства считают террористической организацией). По правде говоря, правительство провело рейд по дискредитации Мада Маср после того, как издание опубликовало нелестную статью о сыне Сиси Махмуде. При этом задержанных журналистов отпустили, но многим не так повезло.
Действительно, только Китай и Турция заключают в тюрьму больше журналистов, чем Египет и Саудовская Аравия, где число диссидентов неуклонно растет с 2011 года. С момента прихода к власти в 2017 году наследный принц Мухаммед бен Салман (МБС) проводит беспощадной кампанию против инакомыслящих, о чем свидетельствует убийство в 2018 году саудовского журналиста-диссидента Джамала Хашогги, постоянного жителя Соединенных Штатов, в консульстве Королевства в Стамбуле.
МБС не остановился на журналистах; любой, кто воспринимается как политический противник, становится мишенью. В ноябре прошлого года полиция арестовала восемь писателей и предпринимателей, большинство из которых не были активными диссидентами. Двое из них, Абдулмаджид аль-Булуви и Бадр аль-Рашед, даже публично поддержали программу экономических реформ МБС, пытаясь откреститься от прошлой критики. Как и в Египте, власти Саудовской Аравии утверждают, что арестованные работали над дестабилизацией правительства от имени иностранной державы. Это была суть кампаний в социальных сетях, проводимых советником по СМИ в Саудовской Аравии, чтобы дискредитировать журналистов и диссидентов.
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Такие страны как Саудовская Аравия, Египет и Турция, не столкнулись с серьезными последствиями и не выдержали международной реакции за репрессии и манипулирование средствами массовой информации. Это не только поощрило их репрессивные режимы; оно убедило другие правительства, которые в настоящее время сталкиваются с протестами, использовать аналогичные методы.
В Ираке правительство обвинило средства массовой информации в том, что они вызвали недовольство населения, вызвавшее широкомасштабные демонстрации против широко распространенной коррупции, высокого уровня безработицы, плохих государственных услуг и вмешательства Ирана. В ноябре 2019 года регулятор СМИ заблокировал трансляции иракской телекомпании Dijlah TV и временно закрыл свои багдадские офисы, а также офисы 11 других СМИ в связи с предполагаемыми нарушениями правил лицензирования. Он также направил предупреждения пяти другим организациям, чтобы «адаптировать их дискурс» о протестах и правил вещания.
Журналисты также задерживались службами безопасности и подвергались нападениям со стороны ополченцев. В прошлом году неизвестные вооруженные лица вторглись в багдадские офисы четырех вещательных компаний, разграбили студии, похитили оборудование и напали на сотрудников. Во время протестов правительство неоднократно отключало интернет-услуги, что в значительной степени сказалось на экономике Ирака.
В Ливане, который часто рассматривается как оазис открытости средств массовой информации в регионе, правительство все чаще запугивает и арестовывает своих критиков, пытаясь подавить демонстрации, начавшиеся в октябре 2019 года. Жалобы протестующих на неудачи правительства могут быть легко превращены в обвинения в разжигании сектантства, что запрещено конституцией. Клевета является еще одним обвинением, используемым для дискредитации протестующих и журналистов.
Сторонники правящих партий страны собрали свои силы, чтобы запугать протестующих и поставщиков услуг давления, закрыть учетные записи лидеров социальных сетей и известных журналистов в социальных сетях. Эти сообщения имеют решающее значение, потому что основные ливанские СМИ, контролируемые политическими партиями, едва освещали протесты. Политически контролируемые информационные агентства также распространяют дезинформацию и утверждают, что иностранные державы поддержали протесты в попытке ослабить Ливан.
Тем не менее как ливанское, так и иракское правительства были заметно менее успешными, чем их авторитарные соседи, в использовании тактики подавления информации. Демонстранты, похоже, намерены продолжать борьбу до тех пор, пока их правительства искренне не ответят на требования, а подавление средств массовой информации служит лишь популяризации альтернативных каналов связи.
Автократические режимы давно поняли, что дискредитировать или подавлять прессу легче и эффективнее, чем использовать насилие для поддержания власти, даже если этот контроль осуществляется за счет открытости и экономического динамизма, в котором эти страны остро нуждаются. Но опыт Ирака и Ливана показывает, что подобный подход имеет свои пределы. Хотя обе страны сталкиваются с серьезными структурными проблемами, а журналисты, писатели и интеллектуалы по-прежнему находятся в опасности, зависимость их политических систем от соглашений о разделении власти помешала полностью заставить замолчать инакомыслие.
*
Верховный Суд Российской Федерации признал Конгресс народов Ичкерии и Дагестана, Братья-мусульмане и Партию исламского освобождения экстремистскими организациями, запрещенными на территории России - 14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

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