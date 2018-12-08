Подавление мятежников, шпионаж и пытки: ОАГ встревожила "ползучая диктатура" Кубы

Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро обвинил Кубу в экспорте в страны региона практик пыток и подавления протестов. По его словам, кубинский режим использует страх против своего народа, а также "ползучая диктатура" применяется против других стран.

Десятки тысяч кубинцев пытают людей в Венесуэле. Об этом заявил генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро.

По его словам, кубинские власти распространяют практику пыток, а также обучают подавлению протестов и ведут разведдеятельность в других странах.

Он отметил, что жертвы пыток в Никарагуа рассказали о практике выходцев с Кубы. Помимо этого, аналогичные механизмы наблюдаются и в Венесуэле.

"Это оккупационная сила", - сказал Альмагро, передает "РИА Новости".

По его словам, страх, который сковывает людей на Кубе, распространяется и на другие государства, экспортируется практика пыток.

"Это самая старая диктатура в (Западном) полушарии. Куба - это враг демократии и прав человека в любой части континента. Пришло время, чтобы закончилась безнаказанность, в которой живут кубинские диктаторы", - пафосно подытожил глава ОАГ.