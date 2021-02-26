Подавивший свой военный путч Эрдоган дал совет армянам: "Неприемлемо"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил обстановку в Армении. Подавивший некогда военный путч в своей стране политик подчеркнул, что Турция против любых переворотов. По его словам, не военные, а народ должен решать судьбу руководства.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган высказался о ситуации в Армении. По его словам, ситуация в республике свидетельствует, что народ устал от нынешнего руководства. Однако, заметил политик, вмешательство военных неприемлемо.

"Мы против любых переворотов", - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что не военные, а народ должен решать судьбу правительства.

"Если нужно будет менять правительство, то пусть это сделает армянский народ, эту работу нужно оставить ему", - подчеркнул он.

Отметим, что в Армении на днях разгорелся очередной политический кризис. Он вспыхнул после того, как замначальника Генштаба Армении, рассмеявшегося на слова Пашиняна об "Искандерах", отправили в отставку.

Также было предложено покинуть свой пост и главе армянского Генштаба. Это вызвало несогласие оппозиции. Они стали возводить баррикады у здания парламента. Больше деталей о происходящем в Армении на сайте нашего корпункта.

Что касается Эрдогана, то турецкий лидер сам был в похожей ситуации, в которой оказался Пашинян. В 2016 году в ночь на 16 июля военные попытались устроить госпереворот. Впрочем, путч провалился. Впоследствии, по сообщениям СМИ, Эрдоган устроил серию "зачисток" среди армейского состава.