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Подавивший свой военный путч Эрдоган дал совет армянам: "Неприемлемо"

26 февраля 2021, 19:25  •  58 • В мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил обстановку в Армении. Подавивший некогда военный путч в своей стране политик подчеркнул, что Турция против любых переворотов. По его словам, не военные, а народ должен решать судьбу руководства.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган высказался о ситуации в Армении. По его словам, ситуация в республике свидетельствует, что народ устал от нынешнего руководства. Однако, заметил политик, вмешательство военных неприемлемо.
"Мы против любых переворотов", - заявил Эрдоган.
Турецкий лидер подчеркнул, что не военные, а народ должен решать судьбу правительства.
"Если нужно будет менять правительство, то пусть это сделает армянский народ, эту работу нужно оставить ему", - подчеркнул он.
Отметим, что в Армении на днях разгорелся очередной политический кризис. Он вспыхнул после того, как замначальника Генштаба Армении, рассмеявшегося на слова Пашиняна об "Искандерах", отправили в отставку.
Также было предложено покинуть свой пост и главе армянского Генштаба. Это вызвало несогласие оппозиции. Они стали возводить баррикады у здания парламента. Больше деталей о происходящем в Армении на сайте нашего корпункта.
Что касается Эрдогана, то турецкий лидер сам был в похожей ситуации, в которой оказался Пашинян. В 2016 году в ночь на 16 июля военные попытались устроить госпереворот. Впрочем, путч провалился. Впоследствии, по сообщениям СМИ, Эрдоган устроил серию "зачисток" среди армейского состава.

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