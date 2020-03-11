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Подать документы на контрактную службу в российскую армию теперь можно онлайн

11 марта 2020, 15:00  •  66 • В России

Личный кабинет гражданина на официальном сайте Минобороны России получил новые функции. Теперь каждый желающий сможет удаленно обратиться по вопросу поступления на военную службу по контракту.

- Граждане, решившие связать свою жизнь с армией, могут, не выходя из дома, направить в пункт отбора на военную службу по контракту первичный пакет документов. Это облегчит возможность поступления на службу гражданам, проживающим в удаленных от региональных центров населенных пунктах, - заявили в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что после регистрации в «Личном кабинете гражданина» необходимо выбрать раздел «Военная служба по контракту».

К заполненным сведениям в личном кабинете теперь предлагается приложить дополнительные документы: об образовании или профессиональной переподготовке, характеристику с последнего места работы и другие материалы.

Такой пакет документов направляется в военкомат по месту жительства. Ответ можно будет получить уже в течение 5 рабочих дней.

- В случае положительного решения будут предложены вакантные воинские должности (по телефону или через адрес электронной почты), на которые Вы можете быть назначены с учетом предъявляемых требований, - пояснили разработчики сервиса.

В Минобороны напомнили, что граждане с высшим или средним профессиональным образованием имеют право вместо военной службы по призыву заключить контракт сроком на 2 года. При этом кандидат самостоятельно выбирает место службы и должность с учетом полученной специальности.

Отметим, что ограничением для службы в Минобороны могут стать проблемы со здоровьем и судимости.

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