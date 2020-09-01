"Подарок судьбы": как победа оппозиции в Черногории повлияет на Россию - эксперт

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Москва ожидает больших перемен в сотрудничестве с балканской Республикой

Победа оппозиционных сил на парламентских выборах в Черногории может положительно сказаться на экономических отношениях этой Республики с Россией. Москве станет проще сотрудничать с балканскими странами, а также появится возможность расширить географию поставок российского газа. Об этом заявил профессор Тихоокеанского госуниверситета Илдус Ярулин.

По его прогнозу, в Черногории произойдет кардинальная смена власти, а с ней и вектор ориентира.

"Тогда в перспективе будет союз с Сербией и появится коалиция, заинтересованная в развитии отношений с Россией. Это подарок судьбы, если так получится", – сказал в комментарии "URA.RU" доктор политических наук.

Ярулин надеется на то, что оппозиция создаст коалицию и лидер "Демократической партии социалистов", он же президент Черногории Мило Джуканович уйдет. В ином случае необходимо сделать все возможное для мирной смены власти, заметил политолог, поскольку балканская Республика не должна повторить судьбу Белоруссии.

Напомним, накануне в Черногории состоялись парламентские выборы, явка на которые превысила рекордные 75%. По последним данным, оппозиционная коалиции может получить в Скупщине 42 из 81 мест, что дает ей право сформировать новое правительство страны.

Как напоминает радио Sputnik, Джуканович и его Демпартия социалистов руководили государством в течение 30 лет. В конце апреля нынешнего года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Черногорией правят предатели российского народа. По его словам, Джуканович и вовсе занимает "откровенно русофобскую позицию вопреки здравому смыслу".