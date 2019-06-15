Подарок со вкусом: Путин презентовал ящик эскимо лидеру КНР на его день рождения

Стало известно о том, что президент России Владимир Путин еще до начала официального старта саммита (СВМДА) сердечно поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днём рождения. После чего вручил ему мороженое российского производства. Получился, как говорится, подарок со вкусом. Причем в буквальном смысле этого слова.

"Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений, - рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Также Путин отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию".

Российский лидер также выразил уверенность, что активно развитие двусторонних отношений будет продолжено. Напомним, что сегодня, 15 июня, Си Цзиньпину исполнилось 66 лет.