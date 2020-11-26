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Подарок с подвохом от японцев возмутил сотрудников российского музея: "Так, в открытую!"

26 ноября 2020, 21:40  •  171 • Политика
Сотрудники музея в городе Минусинске Красноярского края получили подарок с подвохом. Заместитель консула Японии преподнёс журналы, изображения в которых российские краеведы назвали недопустимыми. "Так, в открытую!" - возмутились они.
Издание рассказывает читателям об островах Малой Курильской гряды, а также об островах Шикотан, Итуруп и Кунашир. Все они закрашены тем же цветом, что и другие территории Японии.
"Для нас, для коллектива музея, стало удивительным, что так, в открытую происходят такие, казалось бы, глобальные процессы", - возмутились сотрудники краеведческого музея, получившие подарок с подвохом.
Минусинские специалисты в эфире 7-го канала Красноярска назвали недопустимым переписывание истории. По мнению директора музея Светланы Борисовой, авторы журнала внушают читателям те вещи, которые "должны решаться на уровне государства".
Журналисты красноярского телеканала добавили, что журналы были напечатаны в Москве по инициативе японского посольства. Текст в них на русском языке.
Курилы давно являются спорным вопросом между Россией и Японией. Власти Токио убеждены, что Шикотан, Кунашир и Итуруп принадлежат им. Японцы называют эти острова своими северными территориями. Проблему намеревался разрешить премьер-министр Синдзо Абэ, о чём он неоднократно заявлял публично. Но переговоры до конца он не довёл. Теперь этим занимается новый глава правительства Японии Ёсихидэ Суга.

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